Az idei e-sport-világbajnokságon is szurkolhatunk Magyarországnak

Megkezdte szereplését a Magyar E-sport Válogatott a Balin zajló 14. IESF Világbajnokságon, ahol nemzeti kiválóságaink a Counter-Strike: Global Offensive és a Tekken 7 játékokban állnak rajthoz.

Elsőként CS:GO-csapatunk lépett a virtuális küzdőtérre Bulgária ellen magyar idő szerint ma reggel 8 órakor, szombaton pedig már hazánk legjobb Tekken 7-versenyzőjének is szurkolhatunk a csoportmérkőzések során. A Magyar E-sport Szövetség (HUNESZ) egyúttal a világbajnokságot kísérő szakmai rendezvényre is meghívást kapott: a magyar fejlesztésű videójátékos-kompetenciamérést, a Vajákot mutatja be a nemzetközi e-sport-közösség számára.

Kezdetét vette a Nemzetközi E-sport Szövetség (IESF) 14. világbajnoksága, amelyen hat játék platformján 106 ország több mint 600 versenyzője csap össze a legjobbaknak járó trófeákért, valamint az 500 000 dollár összdíjazásért. Tavalyi sikeres debütálását követően Magyarország második alkalommal vesz részt a nemzetközi megmérettetésen, amelynek ezúttal Bali ad otthont.

„Büszkén mondhatom el, hogy a Magyar E-sport Válogatottnak két játékban – a Counter-Strike: Global Offensive és a Tekken 7 versenyben is sikerült biztosítania a 2022-es világbajnokságon való részvételt az erős nemzetközi mezőnyben. Külön örömöt jelent számunkra, hogy mindez tovább gyarapítja azoknak az eredményeinknek a sorát, amelyeket az elmúlt években értünk el. Idén ünnepli ugyanis ötödik születésnapját a Magyar E-sport Szövetség, kettő esztendeje hívtuk életre a Magyar E-sport Válogatottat, amelynek gerincét a négy éve rendszeresen futó versenyeink (a TippmixPro CS:GO Masters és a K&H MNEB) top csapatai adják. Igyekeztünk minden támogatást megadni a válogatottak számára: az utóbbi hónapok intenzív, a többi között edzőtáborban végzett felkészülése után izgatottan várjuk a csoportmérkőzéseket”

– nyilatkozta Biró Balázs, a HUNESZ elnöke Balin.

A Magyar E-sport Válogatott CS:GO-csapatában Fercsák „Coolio” András, Hegedűs „Shitfzzz” Armand, Homoki „Aaron” Áron, Sánta „Flasi” Bence és Török „MSN” Norbert lép a virtuális küzdőtérre, míg Tekken 7-ben Ambrus „Genzo” Zoltán Andrásnak szurkolhatunk.

Nemzeti kiválóságaink világbajnoki mérkőzéseit az Esport1 Twitch-csatornáin (https://www.twitch.tv/esport3tv; https://www.twitch.tv/esport2tv) élőben, magyarul, és idén először jeltolmács közreműködésével is közvetíti, és ismétlésekkel is készül azok számára, akik lemaradnának a hajnali összecsapásokról.

A csoportmérkőzések menetrendje (zárójelben a magyar időpontok):

CS:GO (BO1)

Bulgária – Magyarország | 2022. december 2., 14.00 (07.20)

Magyarország – Szerbia | 2022. december 2., 17.20 (10.20)

Magyarország – Horvátország | 2022. december 3., 10.40 (03.40)

TEKKEN 7 (BO3)

Team IESF (Oroszország) – Magyarország | 2022. december 3., 17.20 (10.20)

Magyarország – Kanada | 2022. december 3., 18.40 (11.40)

Jamaica – Magyarország | 2022. december 3., 20.00 (13.00)

Magyarország – Ausztrália | 2022. december 4., 10.20 (03.20)

