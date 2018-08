Az LG folyamatosan bővíti a Google Assistant szolgáltatást ThinQ okostelevízióin

Az LG Electronics (LG) 2018-as, mesterséges intelligenciával felvértezett (ThinQ) televízióiban még szélesebb kör számára teszi elérhetővé a Google hangalapú asszisztensét az év utolsó negyedévében. A vállalat újabb hét országban — Ausztráliában, Dél-Koreában, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Kanadában, Németországban és Spanyolországban —, összesen öt nyelven vezeti be a Google Assistant szolgáltatást.

A bővítés az LG globális stratégiájának része, melynek célja, hogy az LG ThinQ platform és a beépített hangasszisztens együtt új szintre emelje a hangfelismerési megoldásokat. Az LG először a 2018-as CES kiállításon jelentette be, hogy a Google hangalapú asszisztensét beépíti televízióiba. A szolgáltatás elsőként az Egyesült Államokban mutatkozott be a második negyedévben.

A Google Assistant az LG minden 2018-as webOS alapú, mesterséges intelligenciával felvértezett televízióján elérhető lesz az új piacokon, és új funkciók széles köre mellett több nyelven kínál majd hozzáférést a szolgáltatáshoz. A Google beépített hangalapú asszisztensével az LG ThinQ televíziók képesek különféle feladatok ellátására, a hangparancs-alapú böngészésre és az okosotthon-eszközök irányítására is. A mikrofon gomb nyomva tartásával a felhasználói élmény megzavarása nélkül bármikor könnyedén kérhetünk tájékoztatást az időjárás-előrejelzésről, a közeli étterem nyitvatartási idejéről vagy a legfrissebb sporteredményekről, de az otthoni lámpafények mérséklését is kérhetjük. A felhasználók emellett a Google Fotók használatával a televízión keresztül ismét átélhetik kedvenc pillanataikat.

A Google hangalapú asszisztense révén az LG ThinQ televíziók okosotthon-központként is szolgálnak: számos eszközhöz, köztük robotporszívókhoz, termosztátokhoz, légtisztítókhoz és az intelligens világításhoz is engedélyezik a hozzáférést. A Google Assistant sok száz közkedvelt márka mintegy ötezer intelligens eszközével képes összekapcsolódni, így jelentősen megkönnyíti a hangszórók, illetve a wifi- vagy Bluetooth-kapcsolattal rendelkező intelligens otthoni eszközök kezelését. Az angol nyelvű piacokon — az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és Kanadában — a felhasználók már csatlakoztathatják Google Home eszközeiket az LG ThinQ televíziókhoz, melyek okoshangszóróin keresztül közvetlen hangparancsokat alkalmazhatnak. Ez a funkció 2018 végére Franciaországban, Németországban, Japánban és Dél-Koreában lesz elérhető, az Amazon Alexa hangalapú asszisztenst használó eszközeivel való összekapcsolhatóságot pedig az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok után Ausztráliára és Kanadára is kiterjesztik.

A Google Assistant integrációján túl az LG ThinQ televíziók a vállalat saját mélytanulási technológiáját is alkalmazzák. A nézők így ezeket a tévéket a természetes nyelv használatával könnyen és gyorsan összekapcsolhatják külső eszközökkel, egyszerű szóbeli parancsok révén pedig konkrét információkra és tartalmakra kereshetnek rá. Csatornaváltás, hangerőszabályzás, kikapcsolás egy műsor végén, figyelmeztetés, mielőtt kedvenc sorozatunk elkezdődne, vagy a legmegfelelőbb tartalom megtalálása — csak néhány lehetőség, hogyan segíti a ThinQ a nézőket a napi televíziózás élményében, akár kábelen, akár műholdról vagy online streamen érkezzen a jel.

„Az LG víziója, hogy a nyílt platform, a nyílt partnerség és a nyílt kapcsolódás filozófiájának hármasán keresztül vezető szerepet vállaljon a mesterséges intelligencia minden területén”

— mondta Brian Kwon, az LG szórakoztatóelektronikai üzletágának elnöke.

„Az LG felsőkategóriás televízióinak páratlan képminőségén túl a Google hangalapú asszisztensével még több fogyasztó emelheti új szintre az okosotthon-lehetőségeket otthonában. Ez összhangban áll az LG missziójával, hogy jövőbe mutató technológiákkal tegyük jobbá fogyasztóink mindennapjait.”

Az IFA kiállításra látogatók az LG standján, a Messe Berlin 18-as csarnokában személyesen is megtekinthetik az LG mesterséges intelligenciával ellátott ThinQ televízióit és megismerhetik a Google hangalapú asszisztensének funkcióit, de a vállalat technológiában páratlan, OLED televíziókból telepített kanyonját is megcsodálhatják.