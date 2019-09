9000 tonnával csökkent a városi közlekedéssel járó CO2-kibocsátás a Lime e-rollerjeinek köszönhetően

Már 100 millió felett jár a Lime e-rollerekkel megtett utak száma, így a zöld közlekedési megoldásokat kínáló mikromobilitási szolgáltató összesen 9000 tonnával csökkentette a városi közlekedésből származó CO2-kibocsátást a világ több mint 120 városában.

Budapesten kiemelkedően magas az elektromos rollerek iránti érdeklődés, a felhasználók átlagosan 14 perces utakat tesznek meg a Lime környezetbarát járműveivel.

A napokban lépte át a bűvös 100 milliót azoknak az utaknak a száma, amelyeket a Lime közösségi közlekedési szolgáltató elektromos járműveivel tettek meg a felhasználók világszerte. Minden negyedik Lime utazás egy autós utat helyettesített, így összesen több mint 40 millió autóval megtett kilométerrel és 9000 tonnányi CO2-csökkenéssel segítette a fenntarthatóság mellett vívott harcot a Lime közössége.

A 100 millió Lime-mal megtett út több mint 4,5 millió liter üzemanyagot spórolt meg, ami 1900 darab autó egy teljes éves üzemanyag ellátását jelenti. A rollerekkel és egyéb elektromos járművekkel így sikeresen csökkenthetők a forgalmi dugók és parkolás okozta nehézségek is, amelyekkel egy nagyvárosnak nap mint nap szembe kell néznie.

A Lime számára elsődleges a biztonság

A Lime nagy hangsúlyt fektet felhasználói biztonságára, így a hazánkban közösségi rollermegosztó szolgáltatást kínáló cég az Európai Mobilitási Hét alkalmából megrendezte első budapesti First Ride Academy eseményét. A First Ride Academy rendezvénysorozat már számos európai nagyvárosban bizonyította népszerűségét, és most Budapesten is megismertette felhasználóival az elektromos rollerek nyújtotta előnyöket, valamint a járművek biztonságos használatát. A Görzenál bringapályáján minden résztvevő szakszerű e-roller oktatásban részesült, és megtanulta az eszközök szabályos használatát, ügyelve az utakon közlekedőkre.

„Az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján a fővárosiak megszerették a Lime rollereket. A régió nagyvárosai közül is kiemelkedő a Lime-felhasználók száma Budapesten, egy-egy utazás pedig átlagosan 14 percig tart. Ez a mikromobilitási megoldás a nagyvárosok közlekedésének éppúgy szerves része, mint bármilyen más jármű, ezért a szabályos és biztonságos használat ismerete elengedhetetlen. A Budapesten most első alkalommal megrendezett First Ride Academy rendezvényünk célja az volt, hogy bemutassuk a biztonságos közlekedéssel összefüggő legfontosabb tudnivalókat és a szabályos parkolás ismérveit, emellett hangsúlyozzuk a bukósisak viselésének fontosságát” – emelte ki Tóth Tamás, a Lime magyarországi képviselője.

Budapesten május óta vehetik igénybe a felhasználók a Lime e-rollerjeit, amelyek az „első és utolsó kilométer” elvén a városi közlekedés rövidebb távjaira kínálnak alternatívát. A forgalmi dugók és torlódások csökkentésével, a károsanyag kibocsátás mérséklésével a Lime egy fenntarthatóbb élettér kialakítását teszi lehetővé a magyar főváros lakói számára.

A Lime mobilalkalmazását világszerte immár több mint 15 millióan töltötték le, a szolgáltatás több mint 30 országban, 120-nál is több városban érhető el. A szolgáltató alkalmazottjainak száma meghaladja a 700-at, s alapítása óta összesen 777 millió dollár befektetést kapott.

Hogyan működik a Lime?

A felhasználók könnyedén letölthetik okostelefonjukra a Lime mobil applikációját, amelynek segítségével megkereshetik a hozzájuk legközelebbi rollert, és egy gombnyomással feloldhatják azt. Amikor az utazás befejeződött, a rollerezők az applikáció utasításait követve egyszerűen megállítják a járművet és biztonságosan leparkolnak vele. A rollerek egyszeri kioldási költsége 250 forint, a használat percdíja pedig 50 forint. A Lime helyi csapata végzi a rollerek kihelyezését, töltését és karbantartását.

A vállalat elkötelezett a biztonság és a kényelem iránt, és arra ösztönzi felhasználóit, hogy mindig viseljenek bukósisakot.