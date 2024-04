Solar City néven az európai zöld-energetikai piacra lép az Optimum Solar Home System

Az egyik legnagyobb piaci szereplő, a HMKE napelemes rendszerekre specializálódott Optimum Solar Home System a mai napon bejelentette, hogy a magyarországi napelemes iparágban elért sikereire alapozva, immár komplex energetikai megoldásokat kínálva Solar City Group néven több szomszédos országban is tervezi piacra lépését 2030-ig. Ennek egyik állomása még ebben az évben lesz: Romániában nyitnak irodát.

Az Optimum Solar Home System Kft. 2018-as alapításával vált külön az Optimum Solar Zrt-től és robbant be a hazai napelemes rendszerek lakossági és vállalati piacára.

A magyar szolár-cég alapítása óta az iparág bővülését messze minden évben átlag felett túlteljesítve dinamikusan fejlődött; 2023-ra rendszertelepítési kapacitása megközelítette az évi 3000 darabot.

Székely András, a cég alapító-tulajdonosa a brand váltásról és portfolió bővítésről a következőket mondta:

„A névváltoztatás mellett több szempontot is figyelembe vettünk. Az egyik az volt, hogy a napelemparkokkal foglalkozó, hasonló brand alatt működő Optimum Solar Zrt. -vel stratégiai kérdésekben és célokban az utóbbi időben eltérő elképzelések mentén, kevés közös metszésponttal működtünk, ugyanakkor a napelemes iparág 50 – 500 kVA méret közötti kiserőművek szegmensében az elmúlt években konkurensei is lettünk egymásnak, így egyetértésben a változtatás mellett döntöttünk.

Napjainkban egyre többen érezzük, hogy egy nagy korszakváltás küszöbén állunk, mind társadalmi, mind környezetvédelmi, mind gazdasági téren. Ezért szükségessé válik, hogy egyre többet gondolkodjunk a zöld-energia felhasználásának lehetőségeiről, az ahhoz kapcsolódó eszközökről és innovációjukról, a környezet- és energiatudatos vállalatirányításról, ESG-megfelelésről és arról, hogy a munka- és lakóközösségek miként tudnak az energia terén támogató közösségekké válni. Ennek mentén a megújulás idejét éljük most vállalatunknál is.

A névváltoztatással párhuzamosan az elkövetkező időszak irányait figyelembe véve kibővítettük a megújuló energiával kapcsolatos termékeink és szolgáltatásaink körét. A Solar City névvel és arculattal szerettük volna kifejezni azt a megújult minőséget, amit képviselni szeretnénk a következő évtizedekben. A Solar City küldetése egy olyan országokon átívelő ügyfélközpontú szemléletű, magas minőségű termékeket kínáló, a bizalomra és a hosszú távú együttműködésre alapozó vállalat, mely példamutató társadalmi szerepvállalásával fontos szerepet vállal a környezettudatos gazdasági- és civil közösségek létrehozásában és támogatásában.”

Az Optimum Solar Home System jogutódajként létrejött Solar City már nevében is közvetíti azt, hogy nem csak napelemmel foglalkoznak: a HMKE rendszerek mellett, ill. azon kívül komplex energetikai megoldásokat és szolgáltatásokat kínálnak a lakossági és a vállalati szférának az energiatárolási megoldásoktól és a távfelügyelettől kezdve a klíma- és hőszivattyús rendszereken át az elektromobilitási termékekig, mint az e-roller és elektromos autótöltő. A cégvezető a portfolió bővítést a megváltozott ügyféligényekkel is indokolja, hiszen „ma már egy napelemes rendszer kevés, azzal nem lehet megváltani a világot. Az energetikáról komplex módon érdemes gondolkodni, legyen szó családi házról, egy kisebb településről vagy nagy vállalatról. És a komplexitás alatt nemcsak az energetikai rendszer jellegét értem általában, hanem az adott ügyfelet is: senki sem létezik csak önállóan, hanem kölcsönhatásban van a környezetével is. De ez előny, nem hátrány, főként az energetika aspektusából.”

A vállalat régiós növekedési tervekkel készül a jövő évtől, de idén már Romániában is elindítják leányvállalatukat. Erről Székely András elmondta, hogy „Az elmúlt rendkívül intenzív évek alatt megszerzett tapasztalat, ügyfélszolgálati know-how és kialakult gyakorlatok nemcsak itthon, hanem külföldön is komoly hozzáadott értéket jelentenek az ügyfeleknek, ezért erre és az általunk forgalmazott megbízható nemzetközi brandekre alapozva reálisan tudunk egy nemzetközi energetikai csoportot építeni. Ennek egyik első állomása Erdély lesz.

A Solar City rövid és középtávú tervei között szerepel, hogy Románia mellett további öt európai uniós országban megjelenjenek. Emellett idén bemutatótermet, valamint értékesítési pontot nyitnak Debrecenben és Győrben, de Kolozsváron is lesz külön Solar City iroda.

