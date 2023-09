Iskolaidőben is gondolkozzunk környezettudatosan!

Rengeteg olyan apróság van a gyerekek környezettudatosságra való nevelése terén, amit különösebb erőfeszítés nélkül szülőként is megtehetünk és pozitív példamutatással ösztönözhetjük a gyerekeket is: ilyen például az alumínium dobozok szelektív gyűjtése.

Nem szokatlan reggeli utcakép, ahogy felnőttek és gyerekek egyaránt aludobozos itallal a kezükben sietnek az iskolába vagy a munkahelyre. Elfogyasztásuk után azonban, nagy lehet a kísértés, hogy az első szemetesnél gyorsan megszabaduljunk a doboztól, ám ez majdnem a legrosszabb, amit tehetünk. Az alumínium értékes nyersanyag, amellyel sokféle helyen és módon találkozhatunk a mindennapokban, ezért fontos tudatosítani, hogy az alumíniumdoboznak nem a hagyományos szemetesben van a helye, mivel végtelenszer újrahasznosítható nyersanyagról van szó.

Mutassunk jó példát és számoljunk együtt!

A környezettudatosság területén is nagyon fontos a szülői példamutatás. Ha gyermekünk azt látja, hogy mi magunk sem a háztartási hulladékok közé dobjuk az útközben vagy az otthon elfogyasztott aludobozos italok dobozát, hanem külön gyűjtjük, akkor egy idő után ő is így fog dönteni az iskolában, edzés előtt vagy a buszon hazafelé.

Jó ötlet lehet az is, ha beszélgetünk a gyermekünkkel, milyen értékes az alumínium és miért. A kisiskolásoktól még biztosan bezsebelhetünk pár elismerő pillantást, ha elmeséljük, hogy a ma is kapható italosdobozok alapanyagául szolgáló alumínium egy részét több mint 100 éve használják az emberek. Ráadásul a valaha gyártott alumínium 75 százaléka még ma is forgalomban van, és mivel végtelenszer újrahasznosítható, ezért még a jövő generációi számára is értékes nyersanyag lehet. Sőt, az sem elképzelhetetlen, hogy az az aludoboz, amit ma éppen a kezében tartott, pár hónap múlva egy laptop alkatrészeként vagy ismét csomagolóanyagként köszön vissza.

„Alig 60 nap. Ennyi kell ahhoz, hogy a megfelelő helyre került aludoboz az újrahasznosítás folyamata után, ismét a polcokra kerülhessen, új tartalommal megtöltve”

– mondta Vida Péter, az Every Can Counts kezdeményezés magyarországi tagjának, a Minden Doboz Visszajárnak képviselője.

A gyerekeknek is fontos szerepe van

Magyarországon évente több mint 1 milliárd aludobozos terméket bocsátanak ki. Napjainkban az iskolás korosztály is egyre több aludobozos italt fogyaszt, ezért, nagyon fontos, hogy felhívjuk a gyerekek figyelmét is arra, hogy az üres doboznak nem a szemetesben van a helye, hanem az újrahasznosítás körforgásában. Szerencsére sok iskolában már van szelektív gyűjtési lehetőség, azonban, ha ez nem adott, a legegyszerűbb visszatenni az üres dobozt a hátizsákba, és otthon kidobni a megfelelő helyre – egy aludoboz olyan könnyű és kicsi, hogy egészen biztosan jut neki hely.

Az alumíniumnak a könnyűsége mellett vannak még olyan tulajdonságai, ami miatt érdemes ezt a csomagolóanyagot választani: törhetetlen, megőrzi a benne lévő ital ízét és frissességét, ráadásul egy régi doboz újrahasznosítása 95 százalékkal kevesebb energiába kerül, mint egy teljesen új előállítása. Ezeket az előnyöket pedig akkor élvezhetjük hosszútávon, akkor tehetünk a környezetünkért és a fenntarthatóságért a legtöbbet, ha tudatosan gondolkozunk – szülőként és gyerekként is –, saját hulladékaink megfelelő gyűjtéséről.

