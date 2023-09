A fenntartható élet mindenki számára öröm címmel nyitotta meg kiállítási standját a 2023-as IFA-n az LG

Az LG Electronics (LG) a 2023-as IFA kiállításon egy fenntartható településkoncepció keretében (LG Sustainable Village) mutatja be a környezettudatos életmóddal kapcsolatos elképzeléseit.

A vállalat a kiállítási standján prémium kategóriás, kiemelkedő teljesítményű készülékeinek és megoldásainak egész sorát mutatja be, A fenntartható élet mindenki számára öröm címmel.

A LG fenntartható falujának kialakításában és dizájnelemeiben a vállalat ESG-stratégiájának kulcsfontosságú elemei köszönnek vissza: a stand környezetbarát anyagokból, többek között újrahasznosított szövetekből és anyagokból áll, hogy a felépített szerkezet környezeti lábnyoma minél kisebb legyen.

A LG standjának látogatói olyan okosotthon-megoldásokat nézhetnek meg, amelyek fenntarthatóbbá teszik a mindennapi háztartási tevékenységeket. A Smart Cottage nevű fenntartható okosház mellett csúcskategóriás, energiahatékony készülékeket, személyre szabható funkciókkal felszerelt háztartási gépeket, valamint az európai piacot célzó prémium készülékeket és szolgáltatásokat is megismerhetnek.

A közvetlenül a stand bejáratánál látható Smart Cottage egy kompakt, előre gyártott otthon, amelynek okosrendszere tetőre szerelt 4 kilowattos (kW) napelemekből, a vállalat energiahatékony Therma V™ R290 Monobloc levegő-víz hőszivattyújából, illetve számos okos háztartási gépből áll. Utóbbiak közé tartozik az LG WashTower mosogépe, beépíthető sütője, QuadWash™ mosogatógépe, indukciós elektromos tűzhelye és víztisztítója is.

A Smart Cottage mellett a látogatók megtekinthetik a Net-Zero Vision House-t, amely az LG saját fejlesztésű energiagazdálkodási megoldásait, valamint számos, az európai piacra tervezett, rendkívül hatékony háztartási gépet, köztük mosógépet, szárítógépet, hűtőszekrényt és mosogatógépet vonultat fel.

A LG energiatároló rendszere (ESS) képes alkalmazkodni a különféle energiafelhasználási szokásokhoz és körülményekhez. A kiállítás látogatói megismerhetik, hogyan tárolja el és dolgozza fel az ESS a háztartás napelemeiből származó többletenergiát, és hogyan irányíthatóak kényelmesen az LG háztartási gépei, illetve hogyan felügyelhető az energiatárolás és -fogyasztás a ThinQ™ mobilalkalmazásból.

Az LG kiállításának következő állomása a ThinQ Home zóna, amely a személyre szabható, és frissíthető funkciókat kínáló LG ThinQ UP 2.0 megoldást, valamint új, kifejezetten fogyatékkal élők számára kifejlesztett háztartásigép-tartozékokat mutat be. Az Universal UP Kit olyan könnyen felszerelhető kiegészítőket tartalmaz, amelyek a fogyatékkal élők számára megkönnyítik a háztartási gépek – például hűtőszekrények, mosógépek, szárítógépek, CordZero™ vezeték nélküli porszívók és víztisztítók – használatát a hétköznapokban.

Az Upcycling Workshop zóna a vállalat néhány olyan háztartási készülékét mutatja be, amely újrahasznosított műanyag felhasználásával készült. Ilyen például az LG PuriCare™ AeroFurniture légtisztító, valamint a Styler™ ShoeCase és ShoeCare megoldások. A látogatók ebben a zónában olyan workshopokon is részt vehetnek, amelyeken megismerkedhetnek az LG újrahasznosítással kapcsolatos kezdeményezéseivel, és egy játékos, a témához kapcsolódó kihívásban is részt vehetnek.

Az LG látványos kiállításán a második generációs, prémium LG SIGNATURE termékcsalád legújabb modelljei is megtekinthetőek. Ezek közé tartozik egy energiatakarékos és ruhakímélő hőszivattyús mosó-szárítógép, valamint a Dual InstaView™ hűtőszekrény, amelynek mindkét ajtaján InstaView ablak kapott helyet – e technológia lényege, hogy az üvegre kettőt koppintva a felhasználók az ajtó kinyitása nélkül nézhetnek be a hűtő belsejébe.

A látogatók két izgalmas, új alulfagyasztós hűtővel – MoodUP™ és MoodUP-funkciós InstaView – is megismerkedhetnek az LG kiállításán. A MoodUP technológia lényege, hogy a hűtő LED-es ajtópaneljének színe az LG ThinQ mobilalkalmazáson keresztül vezérelhető, változtatható. A MoodUP hűtőszekrény LED-paneljei környezettudatos, újrahasznosított anyagokból készültek, míg az InstaView-funkciós MoodUP modell az adott ételhez leginkább passzoló beállításokat végzi el, hogy az élelmiszerek minél tovább frissek maradjanak.

A kiállítási stand utolsó állomása a Cooking Studio zóna, amely a vállalat új, beépíthető konyhai megoldásait mutatja be két installáció formájában. Az európai piacra tervezett energiatakarékos, prémium kategóriás beépíthető termékek közé tartozik egy InstaView sütő, egy QuadWash mosogatógép és egy pultba süllyeszthető páraelszívóval felszerelt indukciós főzőlap is.

„Nagy örömmel mutatjuk be fejlett, energiahatékony háztartási megoldásainkat az LG fenntartható faluként kialakított kiállítási standján”

– mondta Lyu Jae-cheol, az LG háztartásigép- és légkondicionáló üzletágának elnöke.

„Továbbra is olyan innovatív készülékeket fejlesztünk majd, amelyek nemcsak kényelmet és örömet nyújtanak a felhasználóknak, de aktívan támogatják is őket a fenntarthatóbb életmóddal kapcsolatos mindennapi erőfeszítéseikben.”

A 2023-as IFA kiállítás látogatói szeptember 1-5. között, a Messe Berlin 18. csarnokában tekinthetik meg az LG fenntartható faluját, és annak okosotthon-megoldásait. A termékek elérhetősége régiónként és országonként eltérő lehet.

