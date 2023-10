Erre is használja a Google a mesterséges intelligenciát Budapesten

Nem titok, hogy napjainkban a közúti közlekedés felelős a globális üvegházhatású-gázkibocsátás jelentős részéért.

Ez a probléma különösen igaz a forgalmas városi kereszteződésekre, ahol a szennyezés akár huszonkilencszer magasabb lehet, mint a nyílt utakon. A Google megállapította, hogy ezeken a forgalmas területeken a kibocsátások mintegy fele az araszoló, úgynevezett “stop-and-go” haladásból származik. Megcélozva a városi károsanyag-kibocsátás csökkentését, a Project Green Light keretében a vállalat célja, hogy a mesterséges intelligencia felhasználásával optimalizálja a közlekedési lámpák beállításait a városokban, biztosítva a forgalom megfelelő haladását. A forradalmi kezdeményezést már 12 városban, köztük Budapesten is útjára bocsátotta a Google, hamarosan pedig további településeken is elérhetővé teszi azt.

A Google Research kezdeményezése, a Green Light, a mesterséges intelligencia és a Google Maps segítségével képes megfigyelni az egyes városok jellemző vezetési trendjeit és forgalmi mintáit. A közlekedési sajátosságok elemzésének köszönhetően pedig a szakemberek olyan modelleket dolgozhatnak ki, melyek mentén ajánlásokat tudnak tenni a városi közlekedési lámpák terveinek optimalizálására. A létrehozott terveket a mérnökök ezután rövid időn belül, a gyakorlatban is könnyedén fel tudják használni, beépítve azokat a helyi infrastruktúrába. Annak köszönhetően, hogy a technológia nem csak egy, de sok szomszédos kereszteződés és forgalmas útvonal lámpáinak összehangolását célozza meg, olyan zöld hullámok hozhatók létre, melyek jelentősen javítják a városi forgalom áramlását és csökkentik a “stop-and-go” haladásból származó károsanyag-kibocsátást.

A Google új projektje már 12 városban, köztük Hamburgban, Manchesterben, Rio de Janiero-ban, Balin és Budapesten is aktívan működik, s első eredményei azt mutatják, hogy a kiinduló adatokhoz képest a megállások száma akár 30%-kal, míg a kibocsátás esetenként akár 10%-kal is lecsökkent az egyes megfigyelt útvonalakon. A magyar fővárosban jelenleg a Gép utca – Kőbányai út – Szállás utca csomópontjánál, a 6-os út és az M0-ás autópálya találkozásánál, illetve a Hősök terén folytatnak forgalmi elemzéseket a Project Green Light keretében, globálisan pedig összesen 70 érintett kereszteződésben, akár 30 millió autós utazás esetében segítik visszaszorítani az üzemanyag-fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást.

„A BKK, a főváros közlekedésszervező cége számára kiemelten fontos az adatalapú mobilitásfejlesztés. – mondta a közös projekt kapcsán Bodor Ádám. A BKK mobilitásfejlesztési igazgatója szerint a Google-lel történő együttműködés hatalmas lehetőséget jelent az adatalapú forgalomszabályozás hatékony felhasználásában, segítve ezzel a fővárosban közlekedőket a mindennapok során. – Fontos azonban kiemelni, hogy a gépjárműforgalom haladását segítő fejlesztéseknél szempont, hogy azok támogassák a főváros stratégiai céljait, a közúthálózati tervben szereplő irányokban enyhítsék a torlódásokat és ne járjanak a fenntartható módok, például a közösségi közlekedés vagy a gyaloglás feltételeinek romlásával. Emellett azt is szükséges megjegyezni, hogy 1-1 ilyen fejlesztés csak akkor tud hosszú távon is fenntartható és eredményes lenni, ha az nem jár a gépjárműforgalom növekedésével – például azért mert az autózás könnyebbé válásával mind többen választják a városban ezt a közlekedési módot. A projekt keretében ezeket a szempontokat is folyamatosan érvényesítjük, a legoptimálisabb eredmény érdekében.”