A TCL elnyerte az EcoVadis 2024 aranyérmét a fenntartható gyakorlatok kategóriában

A TCL, a funkciókban gazdag okostelefonok, tabletek és összekapcsolt eszközök kijelző technológiájában úttörő vállalat elnyerte a tekintélyes EcoVadis 2024 aranyérmét, ezzel az értékelt cégek legjobb 5%-ába került. A díj elismeri a cég megingathatatlan elkötelezettségét a fenntarthatóság és a vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) iránt.

A TCL-t már több mint egy évtizede a világ legjelentősebb és legmegbízhatóbb üzleti minősítője, az EcoVadis szigorú értékelői ellenőrzik. A szempontok közé tartoznak a környezetvédelmi szabályok betartása, a munkaügyi és emberjogi körülmények biztosítása, az etikai gyakorlatok és a fenntartható kezdeményezések is.

A TCl 73-as összpontszáma a vállalatot az ipar élvonalába helyezi a fenntarthatóság és a kiváló CSR terén. A TCL legjobban teljesítő fenntarthatósági témája a Környezetvédelem a kiemelkedő szén-dioxid menedzsment által.

“Az EcoVadis aranyérem megerősíti elhivatottságunkat a folyamatosan fejlődő fenntartható üzleti gyakorlatok iránt”

– mondta el Aaron Zhang, a TLC Communication ügyvezető igazgatója.

“Igazolja a TCL azon ígéretét, miszerint humanizálja a technológiát, miközben a technológiai innováció révén megfelel a társadalmi felelősségvállalásnak is”.

Mindenre kiterjedő fenntarthatósági elkötelezettség

A TCL Fenntarthatósági Cselekvési Terve támogatja a fenntarthatósági fejlődést, beleértve többek között az átfogó tervezést, fenntartható termékek fejlesztését, környezetbarát növekedést és a környezetvédelmet.

A CSR iránti jelentős elkötelezettséget szimbolizálja a TCL Global Ecosystem Partner Conference eseményen bejelentett Szén-dioxid Semlegesítési Terv is. A TCL célja, hogy 2030-ra minimálisra csökkentse a szén-dioxid kibocsátást, míg 2050-re elérje a teljes szén-dioxid semlegességet. A TCL klímaváltozási munkacsoport felállítása és a szén-dioxid semlegesítési tervének célja a felelősségvállalás és a számonkérhetőség biztosítása. Ezek elérése érdekében a háromlépcsős szén-dioxid kezelési és csökkentési stratégia magában foglalja a vizsgálatokat (kutatások, célkitűzés és megoldás), a szén-dioxid kibocsátás csökkentését (kapacitás meghatározása, cselekvési terv) és a szén-dioxid semlegességet (hogyan tartsuk fenn lendületet a folyamatos csökkenés eléréséhez).

A fenntarthatói ipari ökoszisztéma kialakításához tartozik az ellátási láncok, a gyárak és az üzemeltetők együttműködése, mely során új normákat határoznak meg az energiahatékonyság területén a technológiai újítások segítségével. Ezek az erőfeszítések kiterjednek az upstream és a downstream vállalatokra is, továbbá szélesebb társadalmi összefogás szükséges a szén-dioxid semleges ökoszisztéma eléréséhez.

A #TCLGreen kezdeményezés szintén szerves részét képezi a vállalat stratégiájának. A program a zöld gyártól a zöld ellátási láncig arra ösztönöz mindenkit, hogy törekedjenek a fenntarthatóságra a helyi és globális közösségekben egyaránt, így fenntarthatóbb bolygót biztosítsanak mindenki számára. A #TCLGreen kampány 2023-ban elnyerte a Red Dot Design díjat a Brands and Communication Design kategóriában, a TCLGreen fenntarthatósági művészeti installációja pedig megkapta a Golden A’ Design elismerést.

Piacvezető és díjnyertes pozícióját megtartva a TCL magas szintű innovációra törekszik, melynek része az emberi jólét és fenntarthatóság. A TCL izgatottan várja, hogy a jövőben is úttörő szerepet töltsön be a CSR területén betartva azokat az alapelveket, melyekkel inspirálhatják a nagyszerűséget a technológiában és azon túl is, így segítve a felhasználóknak a fenntarthatóbb életmód kialakítását.

