Megoldódik egy eddig elásott hulladéktípus újrahasznosítása

Magyarországon egyedülálló gépsort állít működésbe a Hamburger Recycling Hungary Kft.

A technológia lehetőséget nyit a logisztikában tömegesen használt ipari pántolószalagok újrahasznosítására, amire hazánkban eddig nem volt mód. Az idén 30 esztendős vállalat új ügyvezetője az indulást követő első évben nagyjából 3000 tonna feldolgozását tűzte ki célul ebből a PET- vagy PP-alapú hulladéktípusból.

Mióta Kína 2018-ban leállította a hulladékok importját, a csomagoláshoz és szállításhoz használt ipari pántolószalagok Európában nagyrészt a lerakókba, a föld alá kerülnek. Az osztrák Prinzhorn Csoport egyik magyar leányvállalata, a budapesti, lakossági szelektív hulladék nagy részét is kezelő Hamburger Recycling Hungary Kft. kezdeményezésére nemsoká ezt a hulladéktípust is sikerül bekapcsolni a körkörös gazdaságba, mert Lőrinciben a cég felállított egy ehhez szükséges, korszerű gépsort.

„Rengeteg tesztelésen, finomhangoláson vagyunk már túl, és a tervek szerint rövid időn belül élesben is megkezdjük a pántolószalagok válogatását, darálását és továbbítását az újrahasznosítók felé. Mivel korábban ennek a hulladéknak a szelektív gyűjtése nem volt jellemző, egyelőre nehéz megbecsülni, milyen volumeneket érhetünk el. Az eddigi információink alapján a 3000 tonnát reális célnak tartom a kezdés utáni első évre, ami azonnal jelentős lépés lenne a logisztikai szektor ökológiai lábnyomának csökkentésében”

– fogalmazott Karczub Mária, a Hamburger Recycling Hungary Kft. januártól kinevezett ügyvezetője.

A szakember több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik az újrahasznosítási iparágban. 2011-től a cég egyik jogelődjénél dolgozott kereskedőként, majd kereskedelmi vezetőként a csoporton belül. Az ügyvezetői széket Panyi Lászlótól vette át, aki több mint negyvenéves szakmai pályafutását lezárva ment nyugdíjba, de tanácsadóként továbbra is segíti a vállalatot.

Az új vezető a legfontosabb idei projektnek nevezte a pántolószalagok feldolgozását, ami a magyar recyclingszektor számára is mérföldkövet jelent. A cég ezenkívül egy új anyagtípus újrahasznosításába is bekapcsolódna, a tervek szerint pedig a papír- és a műanyagválogató infrastruktúrájukban is jelentős fejlesztésekre kerül sor, hogy minél megbízhatóbb együttműködő partnerei legyenek a MOHU-nak.

Karczub Mária a 2023. júliusában indult, új hulladékkezelési rendszer első félévéről elmondta:

„Mostanra egyre több hulladékot tudtunk elhozni azoktól, akik regisztráltak a MOHU weboldalán és minket jelöltek meg partnerként. A kezdeti, átmeneti visszaesés után kimutathatóan emelkedésnek indultak a grafikonok, ami az uniós elvárásokban szereplő hazai újrahasznosítási célok teljesülése szempontjából is jó hír, egyben követelmény a szektorral szemben”.

