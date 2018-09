A kisállatoknak is kell egy szuperhős: Az eMag nem hagyja cserbe négylábú társainkat

A korábbi évekhez hasonlóan az eMAG.hu, hazánk legnagyobb látogatottsággal rendelkező online kereskedője idén is folytatja adományozási programját és támogatja azoknak az állatszerető embereknek a munkáját, akik mindent megtesznek azért, hogy a kisállatok biztonságban és szeretetben éljenek. A programhoz ez alkalommal további két olyan állateledeleket gyártó cég is csatlakozott, melyek szintén támogatják az online kereskedő kezdeményezését. Idén a HEROSZ, a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat, valamint a NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület részesül az eMAG, a Nestlé Hungária Kft. és a Mars Magyarország Értékesítő Bt. adományából, méghozzá többszáz kiló tápból és egyéb kiegészítőkből, melyeknek összértéke eléri a 3 700 000 Forintot.

Országszerte rengeteg, állatokat támogató intézmény és alapítvány tevékenykedik, azonban sok esetben ritkán adottak a gördülékeny működéshez szükséges feltételek. Az eMAG két évvel ezelőtt honosította meg azt a jeles napot, melyen kifejezetten az állatoké a főszerep. A novemberi Black Cat Day adománygyűjtő kampánya mellett örökbefogadó napot is szervez, amelynek célja, hogy a megkülönböztetések miatt hátrányos helyzetben lévő fekete kisállatoknak is megadják az esélyt a boldogságra. A kiválasztott szervezeteknek szánt adomány lehetőséget nyújt a további fejlesztésekre: így biztosíthatók a legjobb feltételek a menhelyi állatok számára. Az online kereskedő tavaly októberben az Állatok Világnapján, fekete macskás videójával is felhívta a figyelmet a segítségnyújtás és a társadalmi felelősség fontosságára.

Minden hozzájárulás lehetőség egy jobb életre

A vállalat azonban nem csak a Black Friday akcióival kötötte egybe a kisállatok megsegítésére irányuló kampányát, ugyanis idén még szélesebb körben, további három szervezet bevonásával valósítja meg korábban kitűzött céljait. Ebben az évben HEROSZ, a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat, valamint a NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület részesül az eMAG adományából.

A HEROSZ (Herman Ottó Magyar Országos Állat-és Természetvédő Egyesület) tevékenysége a kóbor állatok létszámának csökkentése mellett a felelősségteljes állattartási kultúra kialakítására fókuszál, ezért az eMAG idén tárgyi adománnyal járul hozzá az egyesület munkájához: több millió forint értékű száraztáppal, jutalomfalattal és egyéb kiegészítővel (Felix, Friskies, Gourmet, Whiskas, Pedigree, Cesar és más) segíti a szervezetet, s így a kisállatokat.

„Az utcán kóborló, sérült állatok mentése és gondozása igazán felelősségteljes feladat. Ez a terület terheli meg leginkább a költségvetést, hiszen napi szinten több mint 700 állatról kell gondoskodni az egyesület menhelyein. Hálásak vagyunk az eMAG támogatásáért, ugyanis az adománnyal jelentős ideig biztosítani tudjuk állataink élelmezését. Rendkívüli segítséget jelent a munkánk során, célunk, hogy a kiskedvencek a lehető legjobb állapotukban találjanak gazdára, így otthonra és még több szeretetre.”

– nyilatkozta Szekeres Gábor, a HEROSZ telepvezetője.

Táp-támogatás a társadalomért

A Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat és a NEO Egyesület szolgáltatásai bizonyítják a társadalmi felelősségvállalás létfontosságát. Míg az előbbi felkészültsége és eszközei az emberek mentése mellett segítséget nyújtanak a bajba jutott állatoknak is, úgy az utóbbi célja a fogyatékossággal élő emberek érdekképviselete és társadalmi beilleszkedésének elősegítése speciálisan képzett kutyákkal.

„Számunkra a legfontosabb a segítségnyújtás. Akkor vagyunk igazán hatékonyak, amikor már más nem segíthet, amikor mások kifogytak az ötletekből, amikor speciális eszközökre vagy felkészülésre van szükség ahhoz, hogy a bajba jutott ember vagy állat életben maradhasson. Bár meglepődtünk, de nagyon örültünk az eMAG megkeresésének, aki támogatása révén nem csak a kiváló és jelenleg az egyik legaktívabb mentőkutya kiképzéssel foglalkozó alapítványunknak nyújt segítséget, hanem kutyáinknak is!”

– nyilatkozta Balázs László, az alapítvány elnöke.

A NEO Egyesület, mely szintén jelentősen részesült az eMAG támogatásában, interaktív programjaik révén nem csak a fogyatékkal élő emberek szociális készségek fejlesztésével foglalkozik. Az intézmény elnöke, Mányik Richárd az eMAG támogatási programja kapcsán kiemelte, hogy a vállalat olyan mértékű segítséget nyújtott, ami más szervezetek számára is példaként szolgál.

„2011 óta több mint 40 vizsgázott segítőkutyával foglalkozunk, akik több mint 100 érzékenyítő foglalkozásban vállaltak aktív szerepet. Munkájukat, odaadásukat és szeretetüket minden nap igyekszünk meghálálni, az eMAG adománya pedig része ennek a folyamatnak. Kutyáink embereken, embereknek segítenek, a támogató intézmény pedig hozzájárult ahhoz, hogy ez a segítség valóban megvalósulhasson, amiért nagyon hálásak vagyunk!”

– tette hozzá a NEO elnöke.

A felelős állattartásé a valódi főszerep

Hegedüs Katalin, az eMAG kereskedelmi igazgatója nyilatkozatában kiemelte a vállalat társadalmi felelősségvállalásának, valamint akciói rendszerességének fontosságát.

,,A kiválasztott egyesületek több szempontból is alkalmasnak bizonyulnak arra, hogy adományozási programunk meghatározó partnereivé váljanak. Amellett, hogy az ország egész területére kiterjedő állatvédelmi munkát folytatnak, társadalmi szempontból is kiváló munkát végeznek.”

Az adományozási program egyik feltétele, hogy az adott intézmény valóban felelős szervezetként működjön és hangsúlyozza az emberi elköteleződés szükségességét nem csak a gondozók, hanem az örökbefogadó gazdák részéről is.

„A korábbi évekhez hasonlóan most is célunk, hogy kampányainkkal felhívjuk a figyelmet a kisállatokra és a támogatási lehetőségekre. Az eMAG eddigi Black Cat Day eseményeihez hasonlóan ezek az egyesületek is különböző akciók, nyílt napok szervezésén keresztül helyezik középpontba az ifjúság tudatos nevelését. Boldogok vagyunk, hogy adományunk a társadalmi felelősségvállalás szellemiségében talált méltó gazdákra és a jövőben is eszerint igyekszünk cselekedni!”

– említette Katalin az idei akció kapcsán.