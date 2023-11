Segítenél karácsonykor? Így csináld jól!

Tippek, hogy valóban örömet szerezhess

Karácsony közeledtével sokakban feltámad az adakozási kedv, az ünnepi időszak beköszöntével többet gondolunk azokra a rászorulókra is, akiknek a mindennapi megélhetés is állandó harcot jelent. A jelenlegi viharos gazdasági helyzet sajnos még nehezebb akadályokat gördít eléjük és az őket segítő szervezetek elé is. Ajándékozni azonban sajnos nem csak jól lehet! Csak olyan dolgokat tegyünk a csomagba, amelyeknek még mi magunk is örülnénk a fa alatt.

A Kuckó program egy önkéntes alapon működő gyermekotthonokra fókuszáló civil program, melynek célja, hogy jobbá tegye a gyermekotthonok lakóinak életét. Sporteseményeket, KuckóHősök díjátadót, fodrászkodást, családi fotózást, takarítást, Kuckónapot, tökfaragást szerveznek, megünneplik a gyerekek születésnapját és a decemberi időszakban Mikulásuk járja az országot. Ellátogatnak felnőtt fogyatékkal élők intézményeibe is, hiszen ők sajnos gyakran a gondozási háló perifériájára szorulnak, pedig nekik is rengeteget számít a figyelem és törődés. A Kuckónál az élményalapú segítségben hisznek, most például fociedzőt keresnek az egyik otthonba, ahol ez volt a gyerekek legnagyobb álma.

„A karácsonyi akciónk 2 részből áll: idén 2 Kuckó Mikulás fogja járni a gyerekotthonokat nemcsak Budapesten, az egész országban. A Kuckó Mikulást azért szervezzük, hogy találkozzanak a gyerekek az igazi Mikulással és a találkozás élménye, a figyelem, amit a Mikulástól kapnak átsegítse őket a nehezebb pillanatokon. Mivel a Mikulás nem mehet üres kézzel, a csokikra gyűjtést szervezünk, minden segítségnek nagyon örülünk. Idén 1 000 gyereket szeretnénk meglátogatni az ország különböző pontjain” – mondta el Strényi Veronika, a Kuckó Önkéntes Program alapítója. Vera hozzátette, a mai rohanó világunkban nagy kihívást jelent a fenntartható adományozás, de arra kér mindenkit, törekedjen a „kevesebbet, de azt jól” elvére. A civil alapítványoknak természetesen nem csak karácsony idején van nagy szükségük a segítségünkre. Jellemző azonban, hogy főleg decemberben kapnak adományokat. „Én csak azt kívánom, hogy évközben is jusson ebből a lendületből, hiszen a rászorulók nem csak a szeretet ünnepének közeledtével igényelnek figyelmet” – hangsúlyozta Veronika.

Karácsonyra IX. alkalommal készülünk adventi csomagokkal. Ezek között vannak “hazamenős” csomagok telis-tele ünnepi finomságokkal azoknak a gyerekeknek, akik karácsonyra hazamehetnek a szüleikhez, a gyermekotthonok csoportonként kapják meg az ajándékokat: ebben az évben kreatív eszközöket és tisztálkodási szereket kértek, illetve kapnak ajándékot a nevelők, gyermekfelügyelők is, hiszen ha ők jól vannak, a gyerekek is jobban vannak. Az ő csomagjukba kávé, tea és egy kis csoki kerül. A gyűjtés december 10-ig tart, az önkéntesek a csomagoláson is szívesen látják az adományozókat, a transzparencia ugyanis kifejezetten fontos akkor, amikor pénzgyűjtésről van szó.

Idén a cél minimum 800 adventi csomag, amivel teljes Budapest, Pest és Nógrád Vármegye állami gondoskodásban élő gyerekeihez és segítőihez jutnának el. Számszerűsítve ez 1 807 gyereket és közel 1 000 segítőt jelent.

Az adományokat ide várják:

Szintlépés alapítvány 11710002-24133290

IBAN: HU13117100022413329000000000

Közlemény: Kuckó Karácsony / Kuckó Mikulás

Cégeknek természetesen adóigazolást is ki tudnak állítani.

Időben gondoskodjunk a meglepetésről!

Ne felejtsük el, hogy ilyenkor a téli szezonban rengeteg az adomány, ami a szervezeteket komoly logisztikai és szortírozási feladatok elé állítja. A szervezeteknél ráadásul többnyire családos civil emberek dolgoznak és segítenek, tőlük sem elvárható, hogy korlátlanul ráérjenek. Tiszteljük meg őket azzal, hogy figyelembe vesszük az idejüket mind a kapcsolatfelvétel, mind az adományok összeállítása során, ráadásul minden idő, ami szortírozásra megy, a gyerekektől vesz el értékes figyelmet.

5 tipp, hogy valóban segíthess

Az ünnepi időszak előtt Veráék Kuckó Kisokossal is készültek a tudatos adományozásért. Íme 5 jótanács a 14 pontos listáról:

– Mielőtt adományozol, kérdezz a fogadó féltől! Így biztosan azt adod, amire szükség van.

– Az adományozás nem lomtalanítás. A felesleges adományok kezelése extra munkát és költséget jelent. A segítők a rájuk háruló szortírozási feladatok nélkül is nagyon túlterheltek.

– A legtöbb hely csak szezonális darabokat fogad, elsősorban tárolási problémák miatt. Figyelj erre! Nyáron nyári ruhát, télen meleg télit.

– Az adomány nagy utat jár be, figyelj a csomagolásra is, legyen strapabíró és lehetőleg környezetbarát!

– Az idő a legnagyobb adomány. Köteleződj el egy ügy mellett és önkénteskedj rendszeresen!

Hasznos meglepetés az baba-mama gyerekotthonokba

Remek példa az okos adományozásra a Cosori Magyarország idei karácsonyi akciója. A cég munkatársai a Kuckó Programmal összefogva november második felében 3 db Cosori Premium forrólevegős sütőt vittek 3 baba-mama lakásotthon számára. Az itt élő fiatal anyukák tanulnak vagy dolgoznak a babák mellett, és az egyszerű, olajmentesen is könnyen megsüthető, mégis laktató és finom ételek elkészítésében nagy segítség ez nekik a hétköznapokban. Az átadáson bemutatót is tartott nekik a cég képviselője, egyszerű egészséges alapreceptekkel, sütési praktikákkal.

“A Cosori Magyarország csapata könnyen tud azonosulni a Kuckó program céljával, mégpedig, hogy ha adunk, akkor jól adjunk, úgy és olyat, ami a másik félnek valóban segítség. A Kuckó Program segítségével ez a célunk könnyen megvalósulhatott és nagy öröm számunkra, hogy mamák és babák mindennapjait tehetik kényelmesebbé a Cosori forrólevegős sütőkben gyorsan elkészíthető és minimális hozzáadott olajat igénylő ételek” – árulta el a Cosori Magyarország képviselője.

