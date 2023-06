Magyar innováció segítségével élhet teljes életet Virág

Bár a humán orvoslásban egyre elterjedtebb, az állatorvoslásban még világszerte is csak kevesen foglalkoznak 3D technológiára épülő személyre szabott gyógyítással.

Egy állatorvosi és mérnöki háttérrel rendelkező magyar csapat azonban 3D modellezés segítségével készít egyedi anatómiai modelleket, műtéti segédeszközöket és implantátumokat kisállatok számára. Az innováció segítségével egy fejlődési rendellenességgel született, menhelyen élő yorkshire terrier, Virág életében először léphetett rá a bal lábára, és élhet azóta egyre teljesebb életet.

Virág megható története az Állat és Ember Állatvédő Egyesületnél kezdődött. Ők fogadták be a fejlődési rendellenességgel született kutyust, aki soha életében nem tudta használni a bal hátsó lábát. Emiatt sajnos az örökbefogadók sem őt választották, így nagy volt az esély arra, hogy az egész életét a menhelyen tölti el. Dr. Seregi Antal, a menhely ortopédus állatorvosa, a FuzioVet Állatkórház egyik tulajdonosa, azonban úgy érezte, Virág kaphat egy esélyt. Ő is tagja ugyanis annak a szakemberekből álló csapatnak, akik azon dolgoznak, hogy az állatgyógyászatban is elterjedhessen a személyre szabott orvoslás.

A doktor először 2021 őszén vizsgálta meg Virágot, s hamar kiderült, a hagyományos műtéti megoldásokkal nem lehet olyan stádiumot elérni, amely a kutya lábának nagymértékű javulását hozná. Súlyos fokú végtagfejlődési rendellenességet diagnosztizáltak ugyanis nála, amelynek alapja a bal combcsont és a bal sípcsont veleszületett alakdeformitása volt, aminek következtében negyedfokú medialis patellaficam – a térdkalács belső oldal felé történő ficamodása – alakult ki nála.

Egy CT vizsgálatot követően dr. Czeibert Kálmán állatorvos kollégával együtt elemezve a felvételeket a szakmai csapat arra a következtetésre jutott, hogy a végtag csontozatát 3D-ben kinyomtatják és ezen pontosítják a műtéti beavatkozást. Magyarországon az állatorvoslásban ez volt az első olyan komplex ortopédiai beavatkozás, melynek tervezéséhez kinyomtatott csontokat is használtak. Egy olyan megoldáson kezdtek el gondolkodni, ami amellett, hogy lehetővé teszi a térdízület teljesmértékű használatát, fájdalommentességet is biztosít Virágnak. Személyre szabva a kutyára teljes térdízületi protézist terveztek, biztosítva, hogy az a lehető legpontosabban illeszkedjen Virág eredendően hibás csontozatához.

“A tervezési folyamat 6 hónapig tartott. Felkutattuk, hogy miként lehet titán alapanyagból orvosi célú eszközöket nyomtatni, és lépésről lépésre megterveztük a műtétet, ami végül 2023 februárjában zökkenőmentesen lezajlott. Négy nappal később megkezdődhetett a folyamat egyik legnehezebb periódusa, a rehabilitáció, ami azóta is tart, de már 3 hónappal a műtét után kiemelkedő végtaghasználatot értek el a fizioterapeuták. Az izomzat sorvadásának megállítása, az izomtömeg növelése, az elmúlt 2,5 év alatt kialakult kontraktúra lazítása még nagyon sok időbe telik, de Virág nem, hogy eltűri, még szereti is ezen foglalkozásokat”

– emeli ki Seregi doktor.

“Számunkra Virág története is bizonyítja, hogy jól döntöttünk, amikor a 3D innováció területén az állatorvosi fejlesztések irányába indultunk el. Olyan területet kerestünk ugyanis, ahol a 3D technológia igazán meghatározó segítséget tud nyújtani egy adott szakma képviselői számára. Ma már az állatgyógyászatban is nagy igény van a személyre szabott orvoslásra. A gazdik jelentős része ugyanis családtagként tekint a házikedvencekre, így igyekeznek nekik megadni mindent, beleértve a legjobb egészségügyi ellátást is. A mi – jelenleg a világon is kuriózumnak tekinthető – fejlesztéseinkkel egyedileg, kifejezetten az adott páciens számára tudunk létrehozni parametrikusan tervezett és 3D nyomtatott fúrósablonokat, implantátumokat és protéziseket”

– teszi hozzá Tálosi László, a LimesVet ügyvezetője.

Virág története ráadásul dupla happy enddel zárult, ugyanis Seregi doktor a rehabilitáció időszakára magához vette a kutyust, és a család időközben annyira megszerette, hogy véglegesen is örökbe fogadták.

Virág története és gyógyulása:

Post operatív 3D-modell: https://sketchfab.com/3d-models/stifle-prosthesis-id5501-4a9cb4163ff3492aa3a6e4031e56be15

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!