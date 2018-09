Samsungosok figyelem! Teljesen megújult a Samsung Health, mindenképp érdemes kipróbálni

A Samsung bemutatta a Samsung Health 6.0-át, a Samsung Health alkalmazás legújabb verzióját. A még inkább személyre szabható applikáció korszerűbb fitnesz és egészségmegőrzéssel kapcsolatos megoldásokkal és megújult felhasználói felülettel érkezik, annak érdekében, hogy a felhasználók jobban felügyelhessék az egészségüket. A több mint 65 millió aktív felhasználóval rendelkező app legújabb verziója új fejezetet nyit a digitális egészségmegőrzés történetében.

„A Samsung olyan eszközöket kínál a felhasználói számára, amelyekkel gondoskodhatnak saját egészségükről és jóllétükről.Büszkék vagyunk rá, hogy szolgáltatásaink a továbbfejlesztett funkcióknak köszönhetően új szintre emelik az egészségtudatosságot és a fitnesz élményét, ezáltal segítenek a felhasználóinknak teljesíteni az egészségügyi célkitűzéseiket.”

– mondta el Peter Koo, a Samsung Electronics Mobilkommunikációs üzletágának egészségügyi szolgáltatásokért felelős alelnöke.

Még több személyre szabott tartalom, interaktív felhasználói felület

A frissített felhasználói felületnek, a felhasználóbarát kialakításnak és az alkalmazás további új funkcióinak köszönhetően a Samsung Health 6.0 egy izgalmas, interaktív, egyszerűen használható és személyre szabható applikáció. A felhasználói visszajelzéseket és a legújabb dizájntrendeket figyelembe véve a Samsung Health kezelőfelületét egyszerűsítették, a felhasználók személyes szükségletei és szokásai szerint kategorizálták, hogy a számukra érdekes tartalmakat egy pillanat alatt elérhessék.

A továbbfejlesztett Együtt funkcióval az ismerősök könnyedén megoszthatják egymással fotóikat és sportteljesítményük adatait, hogy közösen ünnepelhessék az edzés közben elért mérföldköveket. A felhasználók a globális Samsung közösséggel is napi szinten kapcsolatban lehetnek, fotókat és videókat oszthatnak meg egymással, vagy akár sporteredményeiket is összehasonlíthatják. Arra is lehetőségük nyílik, hogy a hónap Globális kihívásán részt vegyenek, hogy még több motivációt kapjanak a mindennapi mozgáshoz. A frissített Felfedezés funkció személyre szabott kezelőfelülete, a vásárló érdeklődési körét és fizikai állapotát figyelembe véve teszi lehetővé, hogy a felhasználók könnyedén elérhessék a számukra érdekes, egészséggel kapcsolatos tartalmakat. A vásárlók emellett viselhető eszközöket, kiegészítőket, és egyéb egészséggel kapcsolatos termékeket és szolgáltatásokat rendelhetnek az alkalmazáson keresztül.

A Samsung Health elkötelezett, hogy partnereivel még szorosabban működjön együtt a digitális egészségügyi ökoszisztéma bővítésén, éppen ezért mostantól egy egész sorozat fejlesztői csomagot támogat az applikáció és webszolgáltatás integrációjának elősegítésére. Ez lehetővé teszi a stratégiai partnerek számára, hogy még színesebb szolgáltatásokat kínáljanak vásárlóiknak a lehető legjobb minőségben. Az újragondolt felhasználói felülettel és frissített Felfedezés funkcióval a vásárlók gyorsan és egyszerűen találhatnak szolgáltatásokat, hiszen még több partner alkalmazásai, termékei és tartalmai között válogathatnak.

Samsung Health: az ideális edzőtárs

A továbbfejlesztett Samsung Health alkalmazással rendelkező viselhető eszközökről és okosórákról még több információ olvasható le egy pillanat alatt. A frissített applikáció visszaszámláló funkcióval is támogatja az edzést, a GPS navigáció és a szívritmusmérő pedig tovább növeli a hatékonyságot. Az utolsó frissítésnek köszönhetően a viselhető eszközök felhasználói már 39 különböző mozgásforma közül választhatnak, emellett pedig folyamatosan nyomon követhetik sportteljesítményüket is. A Samsung legújabb okosórája, a Galaxy Watch a Samsung Health alkalmazással párosítva mind a 39 gyakorlattípust felismeri és lehetővé teszi, hogy a felhasználók akkor is pontosan rögzítsék teljesítményüket és adataikat, ha egy edzés során különböző mozgásformákat végeznek. A Galaxy Watch Magyarországon 2018. szeptember 21-től lesz megvásárolható 119.990 (46 mm) és 109.990 (42 mm) forintos ajánlott fogyasztói áron.

A Samsung Health új wellness és stressz-szint mérőjével az okosórákból akkor is a maximumot hozhatjuk ki, ha éppen nem sportolunk. Az Alváskövetés funkcióval a felhasználók nyomon követhetik alvási ciklusaikat és javíthatnak az alvás minőségén. A szívritmusmérő és pulzusszám változékonyságát követő funkciónak, valamint a légzési gyakorlatokat támogató alkalmazásnak köszönhetően a felhasználók bármelyik pillanatban hatékonyan kezelhetik a stresszhelyzeteket.

Samsung Health: segítség bárhol, bármikor

A Samsung Health célja, hogy intuitív és könnyen hozzáférhető egészségügyi szolgáltatásokat tegyen elérhetővé világszerte. Éppen ezért az alkalmazás Symptom Checker és Ask an Expert funkcióival a felhasználók könnyen tájékozódhatnak esetleges betegségekről, ellenőrizhetik tüneteiket vagy akár orvosokkal is felvehetik a kapcsolatot egy élő chatszolgáltatáson keresztül. Annak érdekében, hogy minél korszerűbb megoldásokat kínáljon felhasználóinak, a Samsung Health olyan elismert egészségügyi márkákkal épített ki partneri együttműködést, mint az angliai Babylon vagy az amerikai American Well.

A 2012-ben indult, az egészséges táplálkozást is támogató fitnesz applikáció, az S Health mára az átfogó, digitális, egészséges életmódot segítő Samsung Health felületté alakult át. A Samsung és nem Samsung készülékek széles skáláján egyaránt elérhető alkalmazás olyan interaktív, az egészség megőrzésével kapcsolatos funkciókkal rendelkezik, mint a távorvoslás, a különféle versenyek az app használói között vagy éppen a személyre szabott tanácsadás.

A Samsung Health alkalmazás legfrissebb verziója a Google Play Store vagy a Samsung Galaxy Apps2 felületeken érhető el. További információ a Samsung Health-ről a http://www.samsung.com/global/galaxy/apps/samsung-health/ linken érhető el.