Új ingyenes applikáció segíti az autósokat

Magyarországon egyedülálló fejlesztéssel könnyíti meg az autósok és az autóipari szolgáltatók életét az nDRU. A startup vállalkozás egyszerűbbé teszi az autószervizek, autómosók, gumisok, műszaki vizsgabázisok és hasonló szolgáltatók napi működését – és persze a járműtulajdonosok napjait is.

Az autóipari szolgáltatók egyik legnagyobb problémája az, hogy a működés és az ügyfélkommunikáció nagy része továbbra is telefonon zajlik, ami rengeteg idő ráfordítást igényel. Ráadásul, a szervezési és HR feladatokra is jelentős erőforrás szükséges, ahelyett, hogy a szolgáltató a több, hatékonyabb munka elvégzésére koncentrálna. Az elavult adminisztratív folyamatok jelentős hátrányt jelentenek a szervizeknek és akadályozzák a bevétel termelését, valamint a növekedést. Az iparágnak nagy szüksége van egy olyan rendszerre, mely digitalizálja a folyamatokat, ezzel jelentősen növelve a hatékonyságot. Erre kínál megoldást egy új, magyar hátterű applikáció.

Az nDRU ingyenesen elérhető Android és Apple készülékekre is. Az autós felhasználó belépését követően egy térkép jelenik meg, amelyen megtalálhatja a közelben lévő autószervizeket, szolgáltatókat. Ez önmagában hiánypótló, de az applikáció ennél sokkal többre képes. A vásárlók a szolgáltatóra kattintva részletes képet kapunk a nyitvatartásról, az elérhető szolgáltatásokról és az árakról. Sőt, az általuk keresett szolgáltatások kiválasztása után az alkalmazás felkínálja azokat az időpontokat, amikor a szerviz fogadni tudja járművüket. A kiválasztott időpontot pedig azonnal le is lehet foglalni.

„Az appon keresztül történő időpontfoglalássall jelentősen megkönnyítjük az ügyfél életét, de a sokszor nehézkes időpontegyeztetési folyamat a szerviznek is jelentős hatékonyságnövekedést hoz. Az nDRU azzal a céllal indult, hogy az online munkaszervezéssel időt spóroljunk, mivel rengeteg erőforrást von el a szervizes munkáktól az adminisztráció és a telefonos ügyfélkommunikáció”

– részletezte Kövesdán Krisztián, az nDRU egyik alapítója.

Az új app segítségével nemcsak az időpontegyeztetést lehet kiváltani, hanem a szervizben lévő gépjármű javítását is nyomon tudja követni a tulajdonos. Óriási segítség, hogy az alkalmazás használója azt is előre tudhatja, várhatóan mikor készül el az autója. Az nDRU appon az autótulajdonosok a szerviz előzményeket és költségeket is egyszerűen megtalálják. Az úttörő megoldások sora itt még nem ért véget: az alkalmazást használók az appon keresztül fizethetik ki a szervizelést és e-mailen azonnal megkapják számlájukat is.

Lehetőség az autószervizeknek is

Az nDRU azon autóipari szolgáltatók jelentkezését várja, akik szeretnék jelentősen egyszerűsíteni folyamataikat és akár 40%-kal növelni hatékonyságukat. A rendszert több évtizedes szerviz tapasztalattal alkották meg, hogy teljeskörűen optimalizálja a szolgáltatók működését a munkalapok felvételétől, az optimalizált munkafolyamatokon és emberi erőforrás menedzsmenten keresztül, egészen az ügyféllel történő, hatékony kommunikációig. Az nDRU digitális folyamatai jelentős adminisztrációs terhet vesznek le a szolgáltató válláról és segítenek optimalizálni a működést. Az első 100 szerviz, amely csatlakozik még díjmentesen juthat hozzá az nDRU használatához, mert a szolgáltatás most indult el, így ezzel szeretne a csapat kedveskedni azoknak a szervizeknek, amelyek már a kezdeti szakaszban támogatják részvételükkel a közösséget.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!