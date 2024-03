2024-ben 75 iF Design Díjat nyert el a Samsung

A Samsung összesen 75 díjat nyert a rangos német, nemzetközileg is elismert International Forum (iF) Design 2024 dizájnversenyen. A vállalat két Arany Díjban részesült – a Samsung OLED TV (S95C), valamint a Galaxy Z Flip5 Maison Margiela kiadása kapta meg az elismerést.

A Samsung televíziók, okostelefonok és egyéb készülékei mind a 9 kategóriában –, beleértve a Termék és Felhasználói élményt is – díjat érdemeltek.

Az 1953-ban, Die Gute Industrieform e.V. néven alapított iF Design Award szakértői számos szempont – köztük az egyediség és a hatásfok – alapján értékelik a termékeket kilenc különböző kategóriában: Termék, Csomagolás, Kommunikáció, Koncepció, Belsőépítészet, Formatervezés, Szolgáltatástervezés, Felhasználói élmény (UX) és Felhasználói felület (UI).

„Az elektronikai cikkek formatervezése meghatározza a felhasználók készülékekhez való viszonyát. A díjakkal a Samsung dizájnnal kapcsolatos fejlesztéseit ismerik el – mondta TM Roh, a Samsung vállalati dizájnközpontjának elnöke és vezetője. – A vállalatnak továbbra is elsődleges szempont a készülék rendeltetéséhez igazodó külső. A jövőben a felhasználók átalakuló életstílusának megfelelő, tartós és formabontó kialakítással kínálunk még magasabb élményt.”

Két forradalmi készülék, két Arany Díj

Az ultravékony kialakítású OLED TV (S95C) a mindössze 9,9 mm-es vastagságával minimálisra csökkenti a fal és a készülék közti távolságot a beüzemelés során, ezáltal a készülék szorosan rögzíthető a felülethez. Jobban illeszkedik a térbe, a – háromdimenziós hangzást biztosító – Dolby Atmos hangrendszer pedig elsöprő audiovizuális élményt kínál.

A bizonyos országokban elérhető Galaxy Z Flip5 Maison Margela kiadás csomagolása a francia luxus divatcég jellegzetes, a félkész-érzetet sugalló stílusát tükrözi, a patent közepét egy markáns öltésminta dísziti. A csomagolás egésze a kézműves boltokban megtalálható anyagminták és fonalak tárolására használt tárolódobozokat idézi meg. A csomagolás papíralapú, szőtt könyvszövetszerű borítása által az eszköz harmonizál a Maison Margela műtermek haute couture esztétikájával.

75 díjat nyertek el a Samsung tévéi, háztartási készülékei és okostelefonjai

A Samsung 75 elismerése az összes formatervezési kategóriára kiterjed. Az OLED TV (S95C) és a Maison Margela kiadású Galaxy Z Flip5 kivitelezéséért kapott Arany Díjak mellett a Samsung számos készüléke szerzett díjat a Termék kategóriában. A Bespoke AI Laundry ComboTM mosó- és szárítógépet, a testre szabható, környezetébe belesimuló, vezeték nélküli Music Frame hangszórót, az új formanyelvével és a nagyobb fedlapi kijelzőjével a felhasználói élményt tovább fokozó, hajlítható Galaxy Z Flip5 és Z Fold5 okostelefont is iF Design Díjjal tüntették ki.

Formatervezésbeni kiválóságáért számos egyéb Samsung eszközt és megoldást is elismertek, többek között a Samsung Now+ és Q-Symphony funkciót, valamint a Design Samsung weboldalt is. A Samsung Now+ szolgáltatással a felhasználók olyan hasznos információkat jeleníthetnek meg a tévé bekapcsolása nélkül, mint az időjárás vagy az otthoni kamera élőképe. A Q-Symphony megoldás a mesterséges intelligenciával teszi lehetővé, hogy a TV hangszórói, a kompatibilis hangprojektorokkal izgalmas hanghatásokat, és még inkább magával ragadó élményt nyújtsanak. A Design Samsung online felületének legújabb verziója pedig még kiválóbb mobilélményt és felhasználófelületet kínál.

