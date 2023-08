Magyar mobilalkalmazás használatával szoknak le az amerikai drogosok

A klinikai tanulmányok szerint a hagyományos terápiákhoz képest a digitális platform felhasználói kétszer nagyobb eséllyel szabadulnak meg káros szenvedélyüktől, és ha kitartók, pénzjutalmat is kapnak.

A nyomon követés és a pénzügyi eszközökben is kifejezett motiváció a két alappillére annak a magyar fejlesztésű mobilapplikációnak, amelynek segítségével egyre többen szoknak le a kábítószer-fogyasztásról, az ivásról vagy a dohányzásról az Egyesült Államokban. A módszer tudományos hátterét a bostoni egészségügyi szolgáltató, a DynamiCare Health dolgozta ki, míg a technológiai megvalósítás a Budapestről induló, főként amerikai ügyfelekkel rendelkező szoftverfejlesztő cég, a bene : studio nevéhez fűződik.

Az alkalmazás felhasználói lehetőséget kapnak arra, hogy telefonbeszélgetés, videóchat vagy szöveges üzenetek formájában rendszeresen konzultáljanak a DynamiCare Health szakembereivel, akik személyre szabott terápiás tervet állítanak össze számukra, célokat tűznek ki és motiválják őket. Fejlődésüket családtagjaik és barátaik is figyelemmel kísérhetik, így beavatkozhatnak vagy támogatást nyújthatnak a nehezebb periódusokban.

A leszokási folyamat távoli monitorozását teszi lehetővé az a telefonhoz csatlakoztatható fújószonda (breath analyzer), amelyet meghatározott időpontokban kell használniuk az alanyoknak. Ugyanezt a célt szolgálja a telefon kamerája előtt elvégzett kötelező nyálteszt is, amelynek eredményét online kell beküldeni ellenőrzésre.

A digitális terápia fontos elemét képezi a jutalmazási rendszer. A felhasználók a kitűzött célok teljesítéséért (pl. azért, mert tiszták maradtak, rendszeresen részt vettek a konzultációkon vagy sikerült munkát találniuk) kisebb-nagyobb pénzjutalmat kapnak. Ennek felső határa havonta 100 dollár, ami már nem csupán jelképes összeg. Az utalások egy olyan speciális bankkártyán gyűlnek, amellyel nem lehet pénzt felvenni, illetve nem lehet alkoholt vagy dohánytermékeket vásárolni. Az előrehaladás elismerése, a rendszeres jutalmazás pozitív irányban változtatja meg az agy jutalomközpontjának működését és fokozatosan segít feloldani a káros függőségi viszonyokat.

Az úgynevezett kontingens-menedzsment módszertanán alapuló alkalmazás hatékonyságát több klinikai tanulmány is alátámasztja. A hagyományos terápiákhoz képest a magyar fejlesztésű digitális platform felhasználói motiváltabbak, magasabb arányban vesznek részt a konzultációkon, többször produkálnak negatív mintákat (vizelet, vér, szonda) és tovább maradnak „tiszták”. Az eredmények azt mutatják, hogy esetükben 2-4-szer nagyobb az esélye a leszokásnak.

A DynamiCare Health és a bene : studio együttműködése két évvel ezelőtt kezdődött. Mára teljes egészében a magyar csapat felelős a mesterséges intelligencia bevonásával zajló fejlesztésekért, a szoftver megfelelő működéséért és az ehhez szükséges technológiai háttér biztosításáért.

Bene Aliz, a cég operatív vezetője szerint egyre nagyobb az érdeklődés az egyelőre csak az Egyesült Államokban elérhető alkalmazás iránt.

„Eddig közel 7 ezer felhasználót regisztráltunk, számuk töretlenül nő. A visszajelzéseket és az újonnan jelentkező igényeket figyelembe véve folyamatosan dolgozunk az applikáció fejlesztésén. Az egyik irány az, hogy a beküldött minták feldolgozásába a mesterséges intelligenciát is bevonjuk, ami jelentősen gyorsítaná a folyamatot. A tervek között szerepel az is, hogy a fújószondán kívül más monitorozó eszközöket is csatlakoztatni lehessen a mobiltelefonhoz, ezen a módon téve hatékonyabbá az elért eredmények ellenőrzését”