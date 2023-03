Magyar fejlesztésű app mutat utat 13 nyelven a tridémia alatti helyes tesztelésről

Az elmúlt hetekben berobbant a tridémia, azaz a COVID-19, az influenza és az RSV vírusainak együttes terjedése járványszintű méretet öltött.

A járványügyi adatok elemzése alapján azonban az látszik, hogy már nem a COVID-19 a vezető fertőzési ok, hanem az influenza és az RSV. Így ma már nem is olyan könnyű eldönteni, hogy mivel teszteljünk. Mostantól a megfelelő antigén teszt kiválasztásában segít a világ első ingyenes mobil és desktop applikációja, a RapiChek VirusChek app.

A múlt héten már több mint 230.000-en fordultak légúti panaszokkal körzeti orvosukhoz az NNK figyelőszolgálata alapján. Egyértelműen látszik, hogy a tridémia időszakában másképp kell gondolkodni a tesztelésről is. Az új applikáció abban segít, hogy a tüneteink alapján vagy akár prevenciós céllal választ kapjunk: valamely kombinált légúti teszttel vagy esetleg továbbra is COVID-teszttel érdemes vizsgálnunk magunkat.

Mivel a három vezető vírusfertőzés tünetei döntően megegyeznek, ezért nehéz megállapítani, hogy melyik vírus támadta meg a szervezetünket. Léteznek kombinált PCR-vizsgálatok, amelyek pontos választ adnak, de az esetek súlyosságának csökkenő száma és a vizsgálat húszezer forint körüli ára miatt jóval kevesebben választják ezt a megoldást, mint korábban a COVID-19-re szakosodott PCR-tesztet. Míg az év első hetében az RSV vezette a fertőzési toplistát, az elmúlt két hétben már egyértelműen az influenza. A COVID-fertőzöttek száma folyamatosan csökkent, igaz, a múlt héten már ismét kis mértékben nőtt. Mindebből az is következik, hogy az elmúlt években megszokott COVID-tesztelésnek ma már korlátozott az értelme, hiszen jóval nagyobb az esélye, hogy influenza vagy RSV fertőzés áll a tüneteink mögött, amelyek nagyon hasonlóak a három vírusfertőzés esetén.

A veszélyeztetettebb csoportok biztonságát növeli a kombinált légúti tesztelés és az új app

A kevésbé súlyos esetekben is, de még inkább a veszélyeztetett csoportokban (két évnél fiatalabb gyermekek és családtagjaik, valamint idősebbek és akut betegséggel rendelkezők és családtagjaik) mostantól minden év novembere és április vége között kombinált antigén gyorsteszteket érdemes használni otthon és az egészségügyi intézményekben is. Május és november között esetleges újabb COVID-járványidőszakokban viszont van még létjogosultsága a hagyományos COVID-teszteknek is. A kombinált tesztek nemrég megjelentek a hazai patikákban. Ezek az influenza A/B, az RSV és a COVID-19 vírussal történő megfertőződést egyetlen tesztkazettában képesek nagy pontossággal kimutatni előbbiek esetében a tünetek megjelenésének napján és még két napig, a COVID-19 omikron vállfaja esetében akár 11 napig is.

Ha a tünetek nagyon hasonlóak, vajon miképp döntsük el, milyen tesztet érdemes használni? Ez korántsem olyan egyszerű, mint gondolnánk. A böngésző alapú, számítógéppel is használható, ingyenes mobilapplikációba csak be kell táplálni a tüneteinket, és az app megmondja, hogy 4 az 1-ben, 3 az 1-ben vagy hagyományos COVID-tesztet érdemes használni. A RapiChek európai képviselője, az A-Lab Pharma szerint az app a preventív jelleggel tesztelők számára is hasznos tanácsot ad néhány rövid, múltbeli és jövőbeni kontaktokat érintő kérdés alapján.

