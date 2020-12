Digitális megoldással segítik a ritka betegséggel küzdő Zsombi gyógyulását a magyar bokszgálán

Az idei év egyik utolsó nagy magyar sporteseményét rendezik meg péntek este a Vasas Sportcsarnokában, ahol Bacskai Balázs a WBO interkontinentális bajnoki övét szerezheti meg a német Nick Klappert ellen.

Habár a gálán a járványügyi korlátozások miatt a szurkolók személyesen nem vehetnek részt, egy virtuális megoldásnak köszönhetően mégis megteremthetik a hazai helyszín előnyét. A rajongók a ‘Seyu – Együtt a győzelemért!’ képküldő alkalmazáson keresztül buzdíthatják a magyar ökölvívókat, valamint egy ritka betegséggel küzdő gyermek gyógyulásért vívott harcát is támogathatják adományaikkal.

Összefogás a sikerért és a gyógyulásért

A New School Promotion által szervezett ökölvívó gálán a boksz világában elsőként lesz elérhető a ‘Seyu – Együtt a győzelemért!’ innovatív szolgáltatása, amellyel a rajongók virtuális formában, fotóikkal, közvetlenül a ring mellől buzdíthatják a versenyzőket. Az alkalmazás webshopján keresztül a szurkolók egyúttal adományozhatnak is a Szép jövőért Zsombornak Alapítvány részére, amely az SMA-val küzdő gyermeknek és családjának hatalmas segítséget jelent.

A ‘Seyu – Együtt a győzelemért!’ applikáció letöltését követően már az esemény előtt vagy akár az összecsapások közben is képeket készíthetnek a rajongók, amelyek a mérkőzések alatt a ring melletti óriáskijelzőn, a versenyzők számára is jól látható helyen jelennek majd meg. Aki úgy dönt, hogy a fotója mellett szeretne hozzájárulni Zsombi gyógyulásához is, az a www.seyu.hu/store oldalon kiválaszthatja az adomány összegét és a csomag megvásárlásával segítheti a családot. Az adományozók segítségükért cserébe kiemelt, egyedi megjelenítést fognak kapni az esemény alatt.

Az így készült képeket a szurkolók is meg tudják osztani bármilyen közösségi média felületen, segítve ezzel a jótékonysági akciót és az összefogást. A fotók a helyszíni LED falak mellett a New School Promotion hivatalos Facebook oldalán is megjelennek. A gálát pénteken 20 órától a Sport 2 élőben közvetíti.