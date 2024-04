Gépészet a gyakorlatban: közösséget is épít a Széchenyi István Egyetem konferenciája

Vegyél különböző egyetemekről érkező hallgatókat, sorsold őket vegyes csapatokba, adj megoldást három nap alatt egy ipari vállalatok által adott feladatokra és prezentáld azt oktatókból álló zsűri előtt – erről szólt a Gépészeti Szakterületek Nemzetközi Hallgatói Konferenciája a győri Széchenyi István Egyetemen.

A rendezvény azonban mindig jóval több puszta versenynél: összeköti a nyugat-dunántúli régió cégeit a hallgatókkal, betekintést enged tényleges projektekbe és mindeközben valódi közösséget kovácsol.

A vállalkozások részéről óriási az igény arra, hogy bevonják aktuális projektjeikbe a hallgatókat, akik örömmel csatlakoznak, ha valós ipari feladatokból szerezhetnek tapasztalatokat – ebből a felismerésből jött létre évekkel ezelőtt a Széchenyi István Egyetemen a Gépészeti Szakterületek Nemzetközi Hallgatói Konferenciája, melynek keretében a résztvevőknek véletlenszerűen válogatott csapatokban kell megoldaniuk egy komplex műszaki problémát, mindössze néhány nap alatt.

A rendezvény eredeti, még 2006-ban lefektetett koncepciója nem csupán kiállta az idők próbáját, hanem egyre fontosabbá is válik a 21. században: mérnöki hallgatói verseny keretein belül nyújt lényegében egy gyakorlatorientált képzést úgy, hogy a feladatokat adó vállalkozások hasznos megoldásokkal, és ami még fontosabb, tehetséges hallgatókkal gyarapodhatnak.

Idén nyolc, nyugat-dunántúli régióban működő cég csatlakozott feladatadó szponzorként a rendezvényhez: a Dana Hungary Kft., az Eaton Manufacturing Hungary Kft., a KNISS Kft., a Motherson Hungary, a Rába Járműipari Holding Nyrt., a Schaeffler Savaria Kft. és a Velux Magyarország Kft. Mellettük a Jankovits Engineering Kft. is támogatta a rendezvényt. A vállalatok közül néhányan két feladattal is érkeztek, így összesen 13 csapat alakult a részt vevő 77 hallgatóból, akik a házigazda Széchenyi-egyetem mellett a Debreceni Egyetemről, a Miskolci Egyetemről, a kecskeméti Neumann János Egyetemről, a Nyíregyházi Egyetemről, a veszprémi Pannon Egyetemről, a Pécsi Tudományegyetemről és az Óbudai Egyetemről érkeztek, kiegészítve a határon túli Kolozsvári Műszaki Egyetem, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, valamint a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola fiataljaival. Szakmai segítséget nyújtott a Széchenyi István Egyetem Járműipari Kutatóközpontja, valamint az intézményben működő PRACTING Alapítvány is.

A feladatokat úgy határozták meg a cégek, hogy kellő kihívást nyújtsanak a hallgatóknak, mégis teljesíthetők maradjanak. Előfordult olyan, amelyben teljesen új terméket kellett tervezniük a hallgatóknak és olyan is, amiben egy jelenlegi folyamat automatizálása vagy optimalizálása volt a cél.

Utóbbira példa az Eaton Manufacturing Hungary Kft., ahol a vállalat egy olvadóbiztosékokat automatikusan összeszerelő gép megtervezését tűzte ki feladatként. A gépesítés nem küszöböli ki teljesen az emberi közreműködést, de megvalósítása nyomán jelentősen rövidül a szerelési idő és az operátor tévedési lehetősége is radikálisan csökken, ami garantálja a termék minőségét. Szintén egyedi célgép megalkotására kérte a hallgatókat a KNISS Kft.: egy saját fejlesztésű festékrobot fejegységét kellett megtervezniük a hallgatóknak úgy, hogy maszkolás nélkül is működjön (azaz ne kelljen leragasztani a sarkait).

„2022-ben vásároltuk meg a céget az üzlettársammal, azóta egyedi karosszériatervezéssel foglalkozunk. Három kollégával indultunk, jelenleg tizenhét fős a csapatunk. Tavaly csatlakoztunk először a konferenciához, idén már feladatot is hoztunk” – felelte érdeklődésünkre Kovács Richárd, a KNISS Kft. üzletvezetője, aki a Széchenyi-egyetemen szerezte alap- és mesterdiplomáját, és jelenleg is az intézmény doktori iskolájának hallgatója. Mint mondta, egykori konferenciaszervezőként szívügye a rendezvény.

„Jó volt látni, mennyire felkészültek és kreatívak voltak a hallgatók. A festékszóró fejegység koncepcióját szinte egy az egyben fel tudjuk használni. A másik feladatban a gép burkolatát tervezték meg, az is remek alapot szolgáltat nekünk a későbbiekre. Nagyon elégedettek voltunk a prezentált megoldásokkal, egy hallgatónak gyakornoki lehetőséget is ajánlottunk” – fogalmazott Kovács Richárd.

Az eltérő képzésekben részt vevő, különböző évfolyamú hallgatókból álló csapatok sikerrel vették az akadályokat és háromnapnyi intenzív munkával magas színvonalú produktumot hoztak létre. Ezt támasztották alá a résztvevők beszámolói is, akik pozitívan nyilatkoztak élményeikről.

„Olyan érzésem volt, mintha egy négynapos fesztiválon lettem volna, miközben okosodtam is” – sommázta véleményét Kelemen Nándor gépészmérnökhallgató, aki két társával együtt Erdélyből, a Kolozsvári Műszaki Egyetemről érkezett a konferenciára. Úgy vélte, pont annyira volt kötött a feladatkiírás, hogy kihívás legyen, ugyanakkor sok teret kaptak arra, hogy a kreativitásuk kibontakozzon. Kérdésünkre válaszolva kifejtette, gyakorlatiasnak látja a győri diákokat, amit részben a duális képzéseknek, részben a hallgatói versenycsapatok meglétének tud be. „A kollégium alatt ott vannak a műhelyek, ahova lemehetnek dolgozni. Élvezném, ha Kolozsváron is lenne ilyen lehetőség” – mondta.

Csatlakozott hozzá Bulzán István is, aki szerint irigylésre méltó a győri campus kompaktsága, amely rendelkezik saját kávézóval, kocsmával, klubbal. „A diákélet csúcson van Győrben hozzánk képest, a hallgatók szerveződése jóval szorosabb, ez gondolom a fizikai együttélésnek is köszönhető” – tette hozzá Krivosik Alpár, aki zsinórban harmadik éve vesz részt a konferencián. Szállítmányozást és logisztikát tanul, így a csapat menedzselését és a prezentáció előadását vállalta magára. „Van, aki a rajzolásban erős, mások a dokumentációban, megint mások a menedzsmentben. A konferencia azért is hasznos, mert a valódi projekteket szimulálja. Ez egy kiváló lehetőség a leendő mérnököknek, amit hiba lenne kihagyni” – fogalmazott.

A sikeres konferencia zárásaként prof. dr. Friedler Ferenc, a Széchenyi István Egyetem rektora, tudományos elnökhelyettese szólt a résztvevőkhöz. „Az egyetemen az a feladatunk, hogy sikeres pályára készítsük fel a hallgatókat. A sikerhez azonban nem elég elsajátítani a tananyagot: motiváltnak, kreatívnak és csapatjátékosnak is kell lenni, sőt, mindezt igazolni is kell. A konferencián valamennyien bizonyították, hogy milyen képességekkel rendelkeznek, ami a legjobb előkészítés egy mérnöki karrierhez” – jelentette ki.

Dr. Horváth Zoltán, a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar dékánja kifejtette, a 16. konferencián vannak túl, a rendezvény léte mégsem magától értetődő. „Ha a különböző egyetemek hallgatói nem döntenek úgy, hogy tavasszal el kell jönni Győrbe erre a rendezvényre, akkor nem lennénk most itt. A cégeknek is köszönöm a támogatást, akik nemcsak feladatokat hoztak, nemcsak idejükkel és szakmai mentorálásukkal segítettek minket, hanem anyagi szponzorációt is nyújtottak. Köszönöm a szervezőknek is, hogy az alapítók szellemiségét megőrizve újra és újra tető alá hozzák a konferenciát” – zárta szavait.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!