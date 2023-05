A soproni Csik Ferenc Uszoda tervezéséért nyerte el a BigSEE Architecture nemzetközi nagydíját rekreáció és sport kategóriában a KÖZTI építésziroda. A BigSEE díjjal a délkelet-európai régió 21 országában díjazzák a legjobb építészeti, belsőépítészeti és formatervezési megoldásokat 6 különböző kategóriában. A KÖZTI a soproni Csik Ferenc Uszoda mellett másik 3 projektéért is elismerést kapott.

A BigSEE díjat a Ljubljanában székelő alapítvány, a Zavod Big alapította: a SEE rövidítés a South-East Europe-ra vagyis Délkelet-Európára utal. Az elismerés célja az építészet, a belsőépítészet, a kreatív iparágak terén elért kiváló eredmények, alkotások bemutatása és elismerése. A zsűri különböző kritériumok alapján értékeli a projekteket, fontos szempont az innováció, az intelligens tervezés és az eredetiség, a fenntarthatóság, a társadalmi tudatosság, valamint a funkcionalitás is. A BigSEE Architecture Award az évek során meghatározó építészeti elismeréssé nőtte ki magát.

„A közép-európai régió építészeti nagydíját a rekreáció és sport kategóriában szereztük meg”

– mondta Tima Zoltán. A KÖZTI tervezési igazgatója hozzátette:

„A KÖZTI nevéhez sok jelentős sport funkciójú épület fűződik, de az utóbbi idők egyik legnagyobb nemzetközi sikerét érte el a soproni uszoda épülete. A ma már nyugdíjas Tompos Csaba építész kollégánk pályafutásának méltó megkoronázása a díj.”

A soproni uszoda tervezésénél az egyik fontos szempont az volt, hogy megfelelően illeszkedjen a Lövérek zöld környezetébe, kompakt megformálásával a lehető legtöbb zöldfelületet hagyja szabadon a strand számára. A Tompos Csaba vezetésével tervezett uszoda medencecsarnoka a nagy üvegfelületek révén közvetlen vizuális kapcsolatban van a környező zöldfelülettel, az alpokaljai táj szinte átfolyik az uszodatéren. Az uszodában egy 25 méter széles és 50 méter hosszú, nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas medencét, egy 25 méter széles és 25 méter hosszú kismedencét, valamint egy melegítő- és egy tanmedencét is kialakítottak a kiszolgáló helyiségek mellett. A többfunkciós fürdő- és uszodakomplexum nemzetközi versenyek szervezésére is alkalmas, egyszersmind a helyi és az idegenforgalmi igényeket is kiválóan kiszolgálja.

A BigSEE Architecture Awards díjátadója május 19-én volt Ljubljanában. A KÖZTI a balatonfüredi ötcsillagos LUA Resortért, a soproni parkolóházért, valamint az Aggteleki Nemzeti Park területén található szádvári romkonzerválásért is elismerést kapott az idei szlovén Big SEE-n. Az előző években a White House irodaház, a BudaPart Otthonok „D” épület, valamint a V.30 Belvárosi Sportközpont is kategóriagyőztes lett a nemzetközi megmérettetésen.

A Középülettervező Zrt. (KÖZTI) hazánk legrégebbi és legnagyobb hagyományokkal rendelkező építészirodája. A KÖZTI-nél több mint 50 építész dolgozik. A cég legjelentősebb referenciái között tudhatja többek között a Kossuth tér rekonstrukcióját, a Puskás Arénát, valamint a Liszt Ferenc Repülőtér Skycourt és T2B móló épületét is.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!