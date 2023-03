Hátrányos helyzetű gyermekeket támogat a Bringás Vándor

Támogatóként állhatunk a jótékonysági program mellé

Az Aktív Magyarország megbízásából és támogatásával a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ) célja a hazai tájakon történő kerékpározás népszerűsítse, ezért 2023-ban 13 térségbe várják a diákokat a nyári szünidő alatt a már hagyománynak számító Bringás Vándortáborban. Az előző évekhez hasonlóan a szervezők idén is várják azoknak a magánszemélyeknek és cégeknek a jelentkezését, akik támogatóként további gyerekek vagy csoportok részvételét segíthetik elő. Igazi sikertörténetté nőtte ki magát az elmúlt években a Bringás Vándor, melynek keretein belül a diákok előre megtervezett és biztonságos útvonalakon kerékpározhatnak saját pedagógusaik kíséretében a nyári szünetben. A csoportok egy hét alatt – nehézségi szinttől függően – 150-250 kilométert tesznek meg, és egy-két naponta váltanak táborhelyet. Az útvonalakat úgy tervezték meg, hogy nagyrészt kiépített kerékpárutakon lehessen haladni, vagy, ahol ez nem adott, ott kifejezetten kis forgalmú utakon vagy kerékpározható földutakon, töltéseken lehet tekerni.

Pénzes Erzsébet, a MAKETUSZ elnöke közölte, a Bringás Vándortáborok komplex élményt nyújthatnak a gyermekeknek. A diákok azon túl, hogy mozognak, megismerhetnek más országrészeket, felfedezhetik hazánk rejtett kincseit, a közös kerékpározás örömét, az egymásra való odafigyelést, valamint a távok és a dombok leküzdésével kitartásra is neveli a fiatalokat.

A szövetség tavaly indított egy kezdeményezést, amikor is karácsonyi ajándékokra szánt összeget nem tárgyak vásárlására fordították, hanem az erre szánt pénzen a diákok részvételi díját fizették, ezzel felejthetetlen élményt nyújtva a résztvevőknek.

„Voltak köztük kárpátaljai menekült gyermekek is, akik nagyon értékelték a programot. Számukra ez az egy hét élmény olyan volt, ami semmilyen értéktárggyal nem ér fel, ezért is örülünk, hogy idén újabb gyermekeknek adhatjuk meg ezt a lehetőséget. Természetesen a többi fiatallal együtt táboroznak, így integrálódni tudnak a közösségbe, és új kapuk nyílnak meg előttük”

– fogalmazott.

Átvállalható a hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatási költsége

Coates Ádám, a MAKETUSZ kommunikációs vezetője elmondta, mivel a kerékpárok a szövetség tulajdonában állnak, így ezt is biztosítják a fiatalok számára. Ráadásul így a hátrányos helyzetű és a nem hátrányos helyzetű gyerekek ugyanolyan biciklit használnak a tábor ideje alatt, ezzel is biztosítva az egyenlő lehetőségeket minden táborozó számára. Emellett mindenki számára sisakot, láthatósági mellényt, hazavihető technikai pólót és kulacsot, valamint szervizt, pótalkatrészeket biztosítanak, hogy az élményt ne gátolja technikai akadály. Természetesen a tábor díja magában foglalja az étkezéseket, és a szállást is a résztvevők számára.

A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség saját forrásából továbbra is mindössze 10 gyereket tud elhelyezni a Bringás Vándortáborokban, de az előző évekhez hasonlóan bárki támogathatja a kezdeményezésüket, ezzel életre szóló élményt nyújtva olyan gyerekeknek, akiknek erre amúgy nem lenne lehetőségük:

„Aki magánszemélyként szeretne segíteni, akár egy gyerek táboroztatásának a költségét is átvállalhatja, a cégek pedig egy teljes csoportot is támogathatnak. Várjuk mindazoknak a jelentkezését, akik szeretnének a projektünk mellé állni. A támogatói megkereséseket emailben várjuk, hogy aztán egyeztethessünk a részletekről.”

2023-ban 13 helyszínen indítanak táborokat: régi útvonalak az Alpokalja-Fertő-táj, a Bükk – Aggteleki-hegység, a Cserehát, a Cserhát, a Felső-Tisza-vidék, az Őrség, Székelyföld, a Vértes-Velencei-tó, a Zemplén, a Körösök-völgye (ez utóbbi vízi és kerékpáros vegyes tábor), új útvonal pedig a Békési kastélyok, a Déli Bakony és a Zselic.

Jelentkezni 2023. április 30-ig lehet, a bringasvandor.hu honlapról elérhető elektronikus jelentkezési felületen.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!