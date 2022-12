Ingatlanadománnyal támogatja a Vantage Towers a Baptista Szeretetszolgálatot

A vállalat a Magy községben található 54 méteres bázisállomásának helyet adó területet nemrég vásárolta meg a helyi önkormányzattól, mely ingatlanon évek óta bérlőként működött a Baptista Szeretetszolgálat közösségi tere, szociális mosodája és fürdője, melyet a településen élő rászorulók vehetnek igénybe.

A Vantage Towers az ingatlant megosztotta, így külön helyrajzi számra került a bázisállomás, és külön helyrajzi számra a Baptista Szeretetszolgálat által üzemeltetett épületek. A Vantage Towers a Baptista Szeretetszolgálat által használt területet, valamint a rajta álló épületeket tegnap délután a Baptista Szeretetszolgálat számára adományozta. A Baptista Szeretetszolgálat így már a saját tulajdonba került területen folytathatja zavartalanul a karitatív tevékenységet.

A társadalmi hasznosság és a fenntartható működés teljes mértékben meghatározza a Vantage Towers Zrt. működését, mely 2200 bázisállomásával hazánk egyik vezető toronyvállalata. A vállalat törekvése, hogy azokat a földterületeket, melyeken bázisállomásai is találhatók, fő tevékenységén (azaz a telekommunikációs bázisállomások üzemeltetésén, fenntartásán és hasznosításán) túl minél sokoldalúbban, de mindenképpen társadalmi vagy fenntarthatósági célok mentén is hasznosítsa.

„A Vantage Towers-nél hiszünk abban, hogy a fenntartható működéshez elengedhetetlen, hogy erőforrásainkat a lehető legoptimálisabb módon tudjuk hasznosítani. 2200 bázisállomásunkat éppen ezért egyaránt elérhetővé tesszük a telekommunikációs piac minden szereplőjének, ami nemcsak gazdasági, hanem környezetvédelmi szempontból is egy logikus irány. Szintén odafigyelünk arra, hogy a tornyainknak helyet adó területeket is sokoldalúan hasznosítsuk, nemrégiben például elektromos autótöltőket kezdtünk telepíteni tornyaink mellé. A mai területadományozással pedig Magyon helyi szinten, egy mikroközösség fejlődését tudjuk támogatni azzal, hogy biztosítjuk a Baptista Szeretetszolgálat tevékenységének hosszútávú költséghatékony és zavartalan folytatását. Mi abban hiszünk, hogy kötelességünk visszaadni annak a társadalomnak, melynek magunk is részét képezzük, és ha van olyan kihasználatlan erőforrásunk, amivel támogatni tudjuk a társadalom fejlődését vagy éppen egyes területek felzárkóztatását, akkor ne habozzunk azt a jó célra fordítani”