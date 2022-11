Jégeső is nehezítette Molnár Martin gokartos kategóriaváltását

Remekül sikerült a gokartos kategóriaváltás Molnár Martin számára, aki a WSK Final Cup első futamán indult először a felnőttek között, OK-ban. A HUMDA Academy versenyzője egyáltalán nem volt megilletődve és többször is az élmezőnybe verekedte magát, a döntőben pedig a 16. helyet szerezte meg.

A gokart-világbajnokságról is jól ismert pályán, Sarnóban rendezték a WSK Final Cup első futamát. Ezt a versenyt Molnár Martin és az Energy Corse is a jövő évi felkészülésre szánta, ezért is váltott Martin kategóriát és debütált OK-ban.

A jelentősen erősebb motor és az új gumik kitapasztalása nem könnyű feladat. A szabadedzéseken és az időmérőn még nem volt meg Martin tempója, így a 39 fős mezőnyben a 33. helyet szerezte meg.

Pályafutása első OK előfutama emlékezetes marad, hiszen nem sokkal a rajt előtt állt el a jégeső, ráadásul az időjárás miatt csúszott a program, így már szürkületben zajlott a verseny. A pályán több helyen állt a víz, ami miatt az egyenesben is csúszkáltak a gokartok. Martin minden nehezítő körülmény ellenére a 17. helyről rajtolva 10. lett.

A második előfutamban már jobb volt a tempója, de egy szoros csata során beesett az orrkúpja, így az öt másodperc büntetéssel 16. lett.

A legkalandosabb azonban a harmadik előfutama volt. Itt a száradó pályára már minden versenyző slick gumikon rajtolt, de a rajt előtt ismét elkezdett esni az eső, így körülmények nem voltak egyszerűek. A rajt utáni tömörülésben, megforgott, és leállt a motorja. Betolta a gokartot, és fél kör hátrányból végig a leggyorsabb szektorokat és köröket futotta, így a leintésig sikerült ledolgoznia hátrányát, sőt még előzni is tudott. Végül még a rajthelyéhez képest is tudott javítani.

Vasárnapra felszáradt a sarnói aszfalt és már tényleg a slick gumik voltak a legalkalmasabbak. Martin a reggeli warm upon az utolsó két körig a leggyorsabb volt, de az utolsó két körben forgalomba került és végül az ötödik időt futotta, ami nagyon biztató volt. Az elődöntőben is a mezőny egyik leggyorsabbja volt, sikerült is több helyet javítania, de egy kontakt miatt visszaesett, így a 15. helyen ért célba.

A döntő megint kalandosan indult, hiszen a rajt után és a 2-es és az 5-ös kanyarban is baleset volt Martin előtt, amiket a füvön kellett kikerülnie. Ezzel jókora hátrányba került. Azonban megint csak nagyon jó volt a tempója, így a rajtpozíciójához képest 12 helyet javítva a 16-ra küzdötte fel magát.

„Nagyon élveztem a hétvégét – mondta Molnár Martin. – Tetszik az OK kategória, sokkal jobb fizikai erőnlétet igényel, mint az OKJ, a döntő utolsó 2 körére nagyon elfáradtam. A szabadedzéseken még nem volt meg a tempóm, esőben pedig kifejezetten trükkös ekkora nyomatékkal versenyezni. Az utolsó előfutamra már nagyon jó volt a tempóm, a megforgás után jó volt szembesülni vele, hogy slickkel vizes pályán, extrém körülmények között az első OK-s versenyhétvégén ebben a nagyon erős mezőnyben fél pályás hátrányt be tudtam hozni.” „Az elődöntőben és a döntőben is élveztem a versenyzést. A 16. hely így elsőre jó eredmény, de nagyon bízom benne, hogy ha a jövő héten is ilyen jó tempóm lesz, akkor egy kicsit több szerencsével, még ennél is jobbat fogok elérni.”

A HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. által támogatott Molnár Martin következő versenye a WSK Final Cup második fordulója lesz Lonatóban november 10–13-a között.

Molnár Martin, OK eredmények

Résztvevők: 39

Időmérő csoport: 17.

Időmérő: 33.

A-B előfutam: 17. à 10.

A-C előfutam: 17. à 16.

A-D előfutam: 17. à 16.

Előfutamok összesített: 29.

Elődöntő: 15. à 15.

Döntő előtti összesített: 28.

Döntő: 28. à 16.