Női mérnökhallgató lány nyerte a Huawei tehetséggondozó programját

Sikeresen lezárult a Huawei Technologies „Seeds for the Future” elnevezésű egyetemistáknak szóló tehetséggondozó programja, amelynek keretében idén nyolcnapos online képzésen vehettek részt az érdeklődők.

A sokoldalú tréning során a hallgatók az egyetemen megszerzett ismereteiket összemérhették az infokommunikációs iparág által megkövetelt készséggel, korszerű technológiai ismereteket sajátíthattak el, valamint gyakorlati projektfeladatokon keresztül nyerhettek betekintést egy infokommunikációs vállalat életébe. A képzés legsikeresebb résztvevője Sándor-Rokaly Kata, az Óbudai Egyetem végzős mérnök-informatikus hallgatója lett, aki részt vehetett a Huawei európai tehetségek fenntartható jövőjének kérdésével foglalkozó athéni rendezvényén.

A Huawei Technologies számos tehetséggondozó program keretében támogatja a jövő tehetségeinek kibontakozását. A vállalat több mint kétszáz IKT Akadémiát nyitott Európában, amelyek a szakképzésre fókuszálnak, és eddig közel tizenhatezer európai diákot képeztek tovább. A Huawei 2011-ben indította el Európában a „Seeds for the Future” elnevezésű, egyetemistáknak szóló tehetséggondozó programját, amely 2014 óta elérhető a magyarországi hallgatók számára is. A nyolcnapos online képzés során a hallgatók számos modern technológiával ismerkedhetnek meg, és olyan területeken gyarapíthatják tudásukat, mint az 5G, a mesterséges intelligencia, a kiberbiztonság vagy a felhőalapú számítástechnika.

Gyakorlati ismeretek első kézből

Idén novemberben közel negyven hallgató végezte el a képzést, túlnyomórészt az Óbudai Egyetemről, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány Egyetemről, a győri Széchenyi István Egyetemről, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről. A sokoldalú tréning egyik legnagyobb előnye, hogy valós, gyakorlati ismereteket kínál a világ egyik vezető technológiai vállalatától.

Az 2022-es Seeds for the Future képzésen Sándor-Rokaly Kata, az Óbudai Egyetem végzős mérnök-informatikus hallgatója érte el a legmagasabb pontszámot, amelynek köszönhetően részt vehetett a Huawei Athénban megrendezett European Talent Summit találkozóján. A rendezvény keretében megünnepelték a vállalat tehetséggondozó programjainak sikereit, valamint körüljárták az európai tehetségek fenntartható jövőjének megteremtését.

Sándor-Rokaly Kata elsősorban személyes érdeklődés, valamint a kapcsolatépítés lehetősége miatt jelentkezett a képzésre, végzősként a megszerzett szakmai ismereteket kiegészítendő az egyes vállalatok látásmódja, tevékenységi köre érdekli leginkább. A Huawei képzéséhez kapcsolódóan elmondta:

„A tréning egyik legnagyobb előnye számomra azt volt, hogy nemzetközi közegben tanulhattunk és dolgozhattunk közös projekteken. A csapatfeladatok során megismerhettük egymás történetét, különböző látásmódokat, attitűdöket. Volt olyan feladat, amikor üzleti tervet kellett közösen kidolgozni az online oktatás kiterjesztésére egy harmadik világbeli országra. A projektfeladatokon keresztül jöttem rá arra, hogy fontos a szakmai háttér, de ennél még fontosabb a motiváció és az egymás közötti kommunikáció, az együttműködési készségek.”

A back-end fejlesztőnek készülő végzős hallgató hozzátette, hogy a tréning teljesen bevezető szintről indul, így a különböző előtanulmányokkal rendelkező embereket közös fogalmi szintre hozza, amelynek köszönhetően bátran ajánlható szaktól függetlenül:

„Manapság a technika kikerülhetetlen, és mielőtt valamit ördögtől valónak tekintenének, nem árt, ha az emberek megismerik, miről is szól valójában. A szakmában otthonosan mozgó, IKT szakemberek számára a képzés által kapott tudás amolyan általános műveltség, azonban mivel az informatikában általában egy területre koncentrálunk tanulmányaink során, ezért hasznos és fontos, hogy betekintést nyerhessünk más területekbe is.”

Sándor-Rokaly Kata hozzátette, hogy a kiegyensúlyozatlan férfi-női arányt ő is érzékeli a szakmában, ezzel kapcsolatosan azonban nem érte még hátrány:

„Azt tapasztalom, hogy egyre több nő van infokommunikációs területen. Amikor kezdtem az egyetemet, 350 hallgatóból mindössze 30 lány volt, ráadásul ezek az arányok a lemorzsolódás miatt a képzés végére tovább feleződtek. Most azonban mintha növekedne a női hallgatók száma. A nemek közötti arányok elcsúszásának okát elsősorban az eltérő neveltetés és a fiúk másfajta szocializációjában látom; ők sokszor már gyerekkorban építenek-terveznek-összeraknak, és ez társadalmilag is támogatott, ami nagyon nagy előnyt ad nekik, míg a lányok nem tipikusan ezekkel a tevékenységekkel foglalkoznak gyerekként.”

Fenntartható jövő az európai fiataloknak

A Huawei Athénban megrendezett European Talent Summit találkozójának középpontjában az európai tehetségek fenntartható jövőjének megteremtése állt. A rendezvényen panelbeszélgetések, előadások keretében járták körül a témát, többek között olyan kérdéseket érintve, hogy hogyan biztosíthatóak a megfelelő digitális eszközök a tehetségek továbbképzéséhez, és hogyan lehet mindenki számára igazságos és befogadó digitális jövőt biztosítani. A vállalat célja, hogy az eseménnyel egy olyan platformot hozzon létre, ahol a különböző szektorok képviselői megvitathatják a kihívásokat, beszélhetnek a lehetőségekről, és megvizsgálhatják azokat a lehetséges kezdeményezéseket és megközelítéseket, amelyekkel közösen hozzájárulhatunk a tehetségfejlesztés jövőjéhez.

