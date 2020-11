A zöld, ultrahangos kullancsok elleni megoldásairól ismert magyar márka, a ProtectOne egy rangos nemzetközi magazin szülő- és bababarát kategóriájának díját nyerte meg.

A díj is alátámasztja, a parazitákat sem a válság, sem az ősz nem szorítja háttérbe, épp ellenkezőleg – az ellenük való megfelelő védekezés elengedhetetlen.

Idén először magyar nyertese is van a brit LUXlife Magazine éves díjátadójának: a ProtectOne Tickless márkájú ultrahangos kullancsriasztója nyerte a Parent & Baby Awards kategóriát, mint a leginnovatívabb, biztonságos kullancsriasztó gyerekek és babák számára. A negyedévente megjelenő online luxus-életmód magazin felsőkategóriás szolgáltatásokat mutat be, legyen szó éttermekről, autókról, szépségiparról, ékszerekről vagy gyermeknevelésről.

A díjat odaítélők a jelölteket előzetes előterjesztés után olyan szempontok szerint vizsgálják, mint az adott szakterületen bizonyított széleskörű tapasztalat, az ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása, magas ügyfél-elégedettség és elkötelezettség a minőség és az innováció iránt. A LUXlife Parent & Baby Awards díjat 2018-ban alapították, az idei nyerteseket a világ minden tájáról – Nagy Britanniától Svédországon át Katarig hirdették ki. A díjazottak között találhatóak babatermékek, illetve orvosi szolgáltatások is.

A babák számára tervezett kullancsriasztó nemzetközi díja is igazolja, hogy a kullancsvédelem is az egészségvédelem kiemelt területe lett. A klímaváltozás miatti enyhe telek kitolják a kullancsszezont októberről egész évre – a kullancsok nemcsak túlélik a telet, de fagypont fölött aktívak is maradnak, így a Lyme-kór és az agyhártyagyulladás veszélyforrást jelent egész évben. Egy friss globális kutatás szerint pedig a hőmérséklet emelkedésével több mint kétszer nagyobb valószínűséggel támad emberre egy alapvetően kutyákon táplálkozó, veszélyes csípésű kullancs.

Magyarországon a Lyme-baktérium a kullancsok akár 10-20 %-ában megtalálható, azonban ezek nem mindegyike fertőz. Védőoltás nem létezik ellene – a kevésbé gyakori vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás ellen viszont igen. A két kórokozó gyakorisága Közép-Európában és a balti államokban a legmagasabb világszerte. Az ÁNTSZ adatbázisa 2019-ben 1392 Lyme-kóros megbetegedést és 87 encephalitist regisztrált, a valós esetszám azonban mindkét kór esetében akár ezeknek tízszerese is lehet.

A legbiztosabb módszer mindkét betegség esetén a kullancscsípés megelőzése. A BigSee termékdizájn díj elnyerése után az idén másodszor is nemzetközi díjnyertes Tickless előnye, hogy vegyszermentes is, így viselője számára észrevétlen és ártalmatlan. “Sokat jelent számunkra, hogy egy olyan hatalmas és fejlett piacon mint az angol, sikerült a mezőnyből kitűnnünk a termékünkkel. Sok energiát és időt fordítottunk a termékek fejlesztésére, tökéletesítésére, hogy a gyermekeknek is a lehető legnagyobb védelmet biztosíthassuk a kullancsokkal szemben, és nagyon nagy boldogság számunkra, hogy ezt ezzel a szakmai díjjal is elismerik” – jelezte a Kiss Dániel a Tickless termékcsalád mögött álló ProtectOne alapító ügyvezetője.

A Tickless ultrahangos kullancsriasztókat gyártó ProtectOne hamarosan piacra dobja legújabb, futókat és aktív sportolókat célzó fejlesztését. Az ultrakönnyű, újratölthető, vegyszer- és illatanyagmentes, cseppálló kullancsriasztó sajátossága a különösen egyszerű használat, illetve az éjszakai mód funkció, amely a sötétben való láthatóságot segíti majd.