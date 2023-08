Versenyszámot nyert az első magyar pilóta az Ifjúsági Hőlégballon Világbajnokságon

Bendegúz nemcsak szépen helytállt csapatával, de egy versenyszámot meg is nyertek az igen erős, tapasztalt mezőnyben! Végre van ifjúsági versenyzője is országunknak, akivel számolnia kell a jövőben a világnak.

A magyar pilóta a versenyigazgatótól is elismerést kapott, hiszen a nyertes számon kívül számos versenyfeladatot szép eredménnyel teljesített.

„Egészen pici korom óta rajongtam a ballonokért, majd 14 évesen csatlakozhattam mostani klubomhoz és amint lehetett, elkezdtük a pilótaképzést is. 2 év alatt váltam pilótává, majd lankadatlanul folytattam a tanulást, és repültem, amikor csak lehetett. Tapasztalt magyar versenypilóták is segítettek tanácsokkal a felkészülésben. A VB zsűritagjai is elismerték: nem mindennapi, hogy egy fiatal versenyző egyből világbajnokságon kezdheti a nemzetközi versenyzést.”