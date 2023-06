Kétszeresen elismert irodaház a BudaParton

Másodszor ítélték oda a BudaPart CITY irodaháznak a környezettudatos megoldásaiért a nemzetközi LEED épületminősítési rendszer egyik legmagasabb szintű fokozatát, a GOLD minősítést.

Az „Operation and Maintenence” kategóriában megszerzett minősítéssel az épületüzemeltetés fenntarthatóságért tett erőfeszítéseit ismerték el.

A világ legjobb városnegyed fejlesztésének választott BudaPart második irodaházát 2021 második felében adták át a bérlőinek, mely akkor az innovatív és környezettudatos megoldásainak köszönhetően nyerte el a LEED rendszer arany fokozatú minősítését. Többek között az energiahatékony gépészeti- és homlokzati rendszerek, az energiatakarékos világítási rendszer, a víztakarékos csaptelepek, és öntözőberendezések, az elektromos autótöltők, az energiafogyasztó rendszerek teljes körű és részletes mérésének lehetősége, valamint a beépített anyagok fenntarthatósági elveket figyelembe vevő kiválasztása biztosította a sikeres tanúsítást.

A szakmában meglehetősen ritkának számít, hogy egy új építésűként minősített épület később megszerzi a létező épületekre létrehozott minősítést is. Míg az új építés elsősorban a tervezett funkciókat és a várható fogyasztásokat díjazza, a most odaítélt arany fokozat „Operation and Maintenance” kategória a meglévő épület tényleges működéséről ad visszajelzést. Az irodaház az energia és vízfogyasztás, hulladék keletkezés, az épülethasználók munkába járási környezetterhelése, valamint az irodai levegőminőség alapján kerül értékelésre, ezek összesítéseként az épület 73 pontot szerzett, ami bőven az arany minősítéshez szükséges 60 pont felett van.

„Erős visszajelzés ez nekünk, a fejlesztőnek is, hiszen azt mutatja, hogy az eltervezett fenntarthatósági megoldások a valóságban is működnek”

– mondta Kiss Ákos, a BudaPartot fejlesztő Property Market ügyvezető igazgatója.

„Az itt dolgozóknak pedig olyan munkakörnyezetet tudunk kialakítani, ahol igazán otthon érezhetik magukat, és hatékonyan tudnak részt venni a városnegyed mindennapjaiban.”

A CITY irodaház így tovább folytatja a BudaPart törekvéseit a fenntartható, zöld megoldások irányába. Ennek a szemléletnek, és a 15 perces város koncepciójának köszönhetően a budaparti dolgozók nem csak egy jól megközelíthető és kellemes környezetben elhelyezkedő irodaházat tudhatnak magukénak, de a városnegyed folyamatosan bővülő szolgáltatásait, a vízparti kikapcsolódás lehetőségét is könnyen elérhetik.

