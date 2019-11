A G8XThinQ dupla kijelzője rendelkezik egy külső kijelzővel is, amin a telefon kinyitása nélkül láthatjuk többek közt a dátumot, időt és az akkumulátor állapotát. Az új készülék az LG októberben debütált 5G-képes V50ThinQ modellje után a második dupla kijelzős telefon a magyar piacon.

A 2019-es, szeptemberi IFA kiállításon bemutatott készülékkel a felhasználók két azonos méretű kijelzőn két különböző feladatot kezelhetnek egyidejűleg, például csetelhetnek miközben videót néznek, vagy az egyik képernyőn e-mailt írhatnak, miközben a másikon egy prezentációt néznek, tehát sokkal gyorsabban és kényelmesebben navigálhatnak, kereshetnek, dolgozhatnak és kommunikálhatnak.

Míg a Dual Screen korábbi verziója két szögben volt csatlakoztatható a telefonhoz, az új verzió 360 fokban, a felhasználó igényei szerinti szögben használható, így 120 fokos használattal ideális például a mobilos játékokhoz, 140 fokban minilaptopként használható, de teljesen a telefon mögé is hajtható. Ha nincs szükség a második képernyőre, az elegáns kialakítású G8XThinQ egyszerűen kivehető a Dual Screen tokjából, így a felhasználók szabadon, akár út közben is választhatnak az egy- és kétkijelzős használat közül. A második képernyőn emellett egy külső kijelző is helyet kapott, amin a felhasználók többek között a pontos időről, a dátumról és az akkumulátor állapotáról tájékozódhatnak azonnal, a készülék kinyitása nélkül.

A dupla kijelzőhöz számos egyedi megoldást kínál az LG. A Game Pad funkciót kifejezetten a mobiljátékokhoz fejlesztették: a felhasználók az egyik képernyőn egy virtuális kontrollert használhatnak, így a másikon teljes egészében láthatják a játékteret anélkül, hogy az ujjaikkal fontos részleteket takarnának ki. A Smart Keyboard könnyen hordozható minilaptoppá alakítja a készüléket azzal, hogy az alsó képernyőt teljes értékű billentyűzetre váltja, amellyel gyorsabb és kényelmesebb az e-mailek és üzenetek írása, a böngészés és a prezentációk szerkesztése.

Az LG G8XThinQ esetében az ujjlenyomat-leolvasót a kijelzőbe építették, az előlapi kamera pedig egy elegáns, vízcsepp alakú bevágásban kapott helyet, így a felhasználók a 6,4 hüvelykes FullVision kijelzőt teljes egészében kiélvezhetik. A készülék ezen felül egy 32MP-es előlapi kamerát és egy kettős hátlapi kamerarendszert kapott, kiegyensúlyozott sztereó hangzásáról két 1,2 W-os hangszóró, hosszú üzemidejéről pedig egy 4000 mAh-s akkumulátor gondoskodik.

Az LG G8XThinQ dupla kijelzős, csúcskategóriás okostelefon már kapható a Media Markt kínálatában, 249 990 forintos, kedvezményes áron.

LG G8XThinQ

Chipkészlet: Qualcomm ® Snapdragon™ 855 mobilplatform

Snapdragon™ 855 mobilplatform Kijelző: 6,4 hüvelykes 19.5:9 FHD + OLED FullVision (2340 x 1080 / 403ppi)

Memória: 6 GB RAM / 128 GB / microSD (2TB-ig)

Kamera:

Hátlapi: 12MP-es normál látószögű (F1.8 / 1,4μm / 78˚) / 13MP-es szupernagylátószögű (F2.4 / 1,0μm / 136˚)

Előlapi: 32MP-es normál látószögű (F1.9 / 0,8μm / 79˚)

Akkumulátor: 4000 mAh

Operációs rendszer: Android 9.0 Pie

Méret: 159,3 x 75,8 x 8,4mm

Súly: 192 g

Hálózat: 3G / 4G LTE-A

Összekapcsolhatóság: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5 / NFC / USB Type-C (USB 3.1 kompatibilis)

Biometrikus azonosítás: kijelzőbe épített ujjlenyomat-leolvasó

Szín: Éjfekete

Egyéb: sztereó hangszóró / AI CAM / Google Lens / Google Assistant / 32 bites Hi-Fi Quad DAC / DTS:X 3D térhatású hangzás / IP68 por- és vízállóság / HDR10 / Qualcomm Quick Charge™ 3.0 technológia / MIL-STD 810G tanúsítvány

LG Dual Screen