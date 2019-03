Ennyien még sosem rendeltek elő Samsung okostelefont hazánkban

Ez jól mutatja a nagy teljesítményű készülékek iránti egyre növekvő érdeklődést. A prizmafekete továbbra is a legnépszerűbb szín, az eladott S10 telefonok 59 százaléka ilyen árnyalatban kerül majd a tulajdonosához. A Galaxy S10+ előrendelések 15 százalékát pedig a kerámia fekete modell adja.

Az olyan úttörő megoldásokkal, mint a Dinamikus AMOLED kijelző, az ultrahangos ujjlenyomat-olvasó, valamint a továbbfejlesztett kamera, a Samsung Galaxy S10 megfelel a legkülönbözőbb vásárlói igényeknek. A sorozat négy tagja, az S10e, az S10, az S10+, valamint az S10 Performance Edition újgenerációs hardverteljesítménnyel, kijelző-technológiával, valamint kamerákkal teremti meg a mobilhasználati élmény új szintjét.

“A Galaxy S10 szériát egy évtizedes piacvezetői tapasztalatra építve fejlesztettük. Az új készülék áttörést hoz a kijelzőtechnológia és a hardveres megoldások terén. A legnagyobb örömünkre vásárlóink is keresik ezeket az innovációkat, ahogy azt az előrendelési számok is mutatják. Büszkék vagyunk, hogy a kerámia hátlapos S10+ kiadástól az S10e készülékekig terjedő új széria, amely minden eddiginél több lehetőséget nyújt a felhasználóknak, ilyen nagyszerű fogadtatásban részesült. A 2019-es év további részében is az innovatív megoldásokra helyezzük a hangsúlyt, az S10 5G és a Galaxy Fold mobileszközökkel az okostelefon-technológia és a csatlakoztathatóság új korszakát hozzuk el”