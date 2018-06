Újabb horror sztori a Wallisnál: többet ártottak, mint javítottak a hét hónapos, 24milliós BMW-n

Adott egy 2017 szeptemberében vásárolt, BMW X5 típusú autó, melyet a tulajdonostól lízingelő Lóránd 48.000 km megtételét követően idén márciusban úgy döntött, hogy beadja a Wallis Pest Hungária körúti telephelyére, a rendes szervizre (olajcsere, pollenszűrő és a többi) plusz pár karosszériaelemet érintő javítási és fényezési munkára. A fényezés és javítás leginkább a bal hátsó ív sérülésének javítását érintette, ebben az esetben nyolc nap szükségeltetett ahhoz, hogy Lóránd az autót abban az állapotban visszakapja, ahogyan istenigazából soha nem kívánta volna. Hogy miért is?

800 mikron

Lóránd az autóért már 8 autómentes nap után türelmetlenül, többszöri telefonálgatás után, zárás közeli időpontban ment, így az átvétel gyorsan megtörtént, a közel 700.000 Ft-nyi javítási költség cascón kívüli részét rendezte és az autóval hazament.

Ezen a ponton ügy érdekessége, hogy habár a javítások a Wallis által megtörténtek, egy „osztóműnél olajszivárgás” felkerült a Wallis jegyzőkönyvére, mely az előző, saját sztorimból nagyon ismerős hiba, már persze amennyiben tényleg létezik.

Hazaérve az első dolga az volt, hogy alaposan körbenézte az autót és gyanús lett neki pár dolog: nem értette a műszerfalon lévő karcokat, kívül a karosszérián az ívek sehogy se futottak össze, ráadásul az egyes ablakokat határoló fekete keretek konkrétan festékesek voltak. Biztos, ami biztos rámért hát festékmérővel a javított részre, hogy tisztán lássa mégis mi történt. Ekkor kapta az első sokkot: a mérésekből egyértelműen kiderült, hogy telibe fényezték az autó teljes bal hátsó részét, de úgy, hogy van, ahol 800 mikron, máshol pedig 300 mikron lett a festékvastagság.

Lóránd nem lett nyugodt, de lefeküdt hát aludni, hátha ez csak valami rossz álom – gondolhatta. Egészen másnap reggelig, amikor is reggel arra lett figyelmes, hogy a szerviz által kicserélt jobb külső tükrön lévő irányjelző párásodik. Ezt az ezt megelőző nyolc nap alatt a Wallis Pest dokumentáltan borítással, kerettel, kamerával, kamera vezetékkel együtt cserélte, gondolta alaposan körbenézi már az autót, mi történhetett a szervizben még a kocsival. Amit látott, arra egyáltalán nem számított.

Barbárság

A fényezési hibák, illetve a tükör index párásodása mellett az aznap megtett próbaúton kiderült, hogy a tükörbe épített holttér-érzékelő random bejelez, illetve néha nem jelez, hiába van mellette autó, ebből majdnem baleset is lett aznap. Aztán a navigáció kezdett el rosszalkodni, melyet követően arra lett figyelmes, hogy valamiféle fekete füst jön be a motorháztető alól az utastérbe.

Lóránd már indult volna vissza a Hungária körúti Wallishoz, amikor az autót körbejárva észrevette, hogy a jobb első ajtó felső sarka le van verve, illetve a bal első fényszóró és a lökhárító csúnyán meg van karcolva. Lóránd sokadik felháborodása után – érthető módon – úgy döntött, hogy nem feltétlenül vinné vissza oda a kocsit, ahol ezt csinálták vele, megkereste hát írásban a Wallist és a BMW GROUP Magyarországot is,utóbbiak elegánsan írásban „nem zárkóztak el attól, hogy a feltárt hibák esetében egyeztessenek és ennek eredményeként egy közösen kialakított megállapodás jöjjön létre”, valamint közölték, hogy ha tetszik, ha nem, a garancia miatt is a Wallis-hoz kell visszavinni a kocsit. Lóránd a Wallis ügyvédjét is megkereste, aki cáfolta, hogy a bal első fényszórót, illetve lökhárítót a szerviz karcolta volna össze, és aki nagyvonalúan közölte írásban, hogy

„a hibák alkatrész cseréve illetve fényezéssel természetesen megoldhatóak, ezeket a Társaság igény szerint vállalja megjavítani”.

Teltek a levelezgetéssel a hetek, Lórándot azonban nem hagyta és azóta sem hagyja nyugodni a dolog, elvitte hát májusban a Váci úti Wallishoz is a kocsit úgy, hogy nem mondta meg, hogy miért viszi, csak átvizsgálásra adta be a kocsit, jelezve a tapasztalt hibákat. A váci úti Wallisnál kiderítették és írásba is adták, hogy valószínű, hogy a navigáció vezetéket cserélni kell, mert ellenállás problémák vannak, megsérülhetett. A tükörkamera csövét nem vízálló zsugorcsővel javították, és mivel sérült az index, ami a kocsiban van, így valószínű beázott, cserélni kell a vezetéket is és az indexet is (megint). A belső térben keletkezett fekete pornál borult el Lóránd agya, amikor közölték, hogy a pollenszűrő ház eltörött, melyet a belső keringtetővel együtt kompletten cserélni kell. Ki törte el a pollenszűrőt? Mikor? És miért nem szólt? Mi van akkor, ha ezt nem veszem észre és az állapotos feleségem így vezeti az autót hetekig, hónapokig? – tette fel magának a kérdéseket Lóránd.

Merthogy készült szakvélemény is

Lóránd persze mindeközben nem volt rest, igazságügyi szakértőt kért fel arra, hogy a hibákat dokumentálja, a részletes független vizsgálat végkövetkeztetései a következők:

Az elvégzett javítások szakszerűtlenül történtek, az elvégzett javítások műszaki tartalma elmarad a márkaszerviztől elvárható minőségtől Az elvégzett munkák közül a jobboldali tükör kijavítása a párásodás miatt, a bal hátsó oldalrész javítása, fényezése és a hátsó vészhárító javítása, fényezése a fotóval dokumentált hibák miatt nem felel meg a márkaképviselettől elvárható minőségnek és bár videó- és fotófelvételek hiányában nem megállapítható, hogy az egyes sérülések és hibák pontosan mikor keletkeztek, de a gépjárművön található károk összértéke több, mint 1,6 millió Ft.

Mindezeket leírva és a dokumentumok birtokában megkerestem hát én is a Wallis ügyvédjét, dr. Olasz Balázst, aki kérdéseimre közölte hogy a fentebb írt munkák bizony megfelelnek a BMW sztenderdeknek, a Wallis – az igazságügyi szakértői vélemény és az előzőekben az ügyvédi iroda által is írottakkal ellentétben – nem ismeri el a slendrián munkát, illetve arra kérdésemre miszerint hány hasonló ügyfélpanasz van a cégnél közölték, hogy szerintük ez a kérdés „nem bír releváns információkkal az ügy szempontjából”. Még szerencse, hogy ezt ők eldöntötték…

Még mielőtt újabb helyesbítést kellene lehoznom arról, hogy a Wallis a BMW sztenderdeknek megfelelően átvizsgálta az autót, nem szeretnénk semmilyen következtetést levonni se a BMW sztenderdekre, se arra vonatkozóan, hogy a Wallisnál mégis milyen minőségi kritériumok alapján javítják a járműveket. Ugyanakkor teljesen átérzem Lóránd problémáját, melynek lényege, hogy hiába három hónapja nem tudja rendeltetésszerűen használni a nem egészen egy éves autóját, nem szívesen viszi vissza olyan helyre a kocsit, ahol ezt művelték vele. Vélhetően hosszas jogi procedúra előtt állnak, és az is biztos, hogy Lóránd kétszer meggondolja, hogy milyen márkájú lesz a következő autója és azt hol fogja szervizeltetni.