Booking.com botrány: Ezért lehet jobb a közvetlen foglalás

A nemrégiben kirobbant booking.com botrány sokak szemét felnyitotta arra, hogy mennyire fontos a közvetlen foglalások előnyeinek megértése. A botrány nem csak a szállásadókat érintette, hanem a vendégeket is, akik a közvetítőkön keresztül foglaltak szállást. De mi is történt pontosan, és hogyan érinti ez a vendégeket?

A Booking.com, mint egyik legnagyobb nemzetközi szállásszervező cég, hetek óta óriási összegekkel tartozik partnereinek. Sok szállásadó jelentős összegeket veszített, és a kifizetések késése miatt anyagi nehézségekkel küzdenek. A cég a fizetési rendszer karbantartására hivatkozva késlelteti a kifizetéseket, ami komoly bizalmi válságot okozott a szállásadók és a vendégek között.

Tóth Mihály, a Club Tihany Resort marketing vezetője a következőket nyilatkozta: “A vendégeink közel egyharmada érkezik közvetítőkön keresztül, amely egy jó arány a teljes vendégforgalmunkat nézve. A minket választó évi 40.000 vendégből így közel 13.000 fő érkezik a booking.com vagy a szallas.hu felületeiről.” Ez a szám jelentős, és rámutat arra, hogy mennyire fontos a közvetítők szerepe a szállásadók számára.

Ugyanakkor Tóth Mihály hozzátette:

“A weboldalunkon közvetlenül foglaló vendégek több kényelmi szolgáltatás közül is választhatnak, amellett, hogy árgaranciát vállalunk arra, hogy a teljes szobakínálatból nálunk találják mindig a legjobb árakat. Nagyon fontosnak tartjuk azonban, hogy a vendégeink minden esetben azt érezzék, hogy szeretettel látjuk őket. Ezért mindenki számára díjmentesen elérhetőek az animációs programok, az esti zenés műsorok, és a színpadi események egyaránt.”

A közvetlen foglalások előnyei tehát nem csak anyagiak, a vendégek ugyanis ezáltal közvetlen kapcsolatot létesíthetnek a szállásadóval, ami lehetővé teszi az esetleges félreértések elkerülését, valamint különleges kérések vagy módosítások gyors és rugalmas kezelését. Ezen kívül a közvetlen foglalások gyakran különleges ajánlatokhoz vagy extra szolgáltatásokhoz is hozzáférést biztosítanak, amelyek nem érhetők el a közvetítőkön keresztül.

Nem ismeretlen a helyzet, hogy egy nagy nemzetközi utazásszervező cég bajba kerül, és ezzel megkárosítja a partnereit. Az egyik legjelentősebb példa erre a Thomas Cook, amely a legrégebbi brit utazási iroda volt. Több százezer utast érintett, amikor 2019-ben azonnali hatállyal beszüntette tevékenységét. Az 1841-es alapítású, megszűnésekor 178 éves cég a világ legrégebbi utazási irodájaként volt ismert, és világszerte több mint 21 ezer alkalmazottat foglalkoztatott.

“A Thomas Cook a mi szállodánk felé sem tudott elszámolni, így a mai napig több tízmilliós rendezetlen helyzetet hagyott maga után. A mostani, és az akkori helyzet is mutatja, hogy attól, hogy nagy és nemzetközi egy utazásszervező, az még nem garancia arra, hogy nem hozza nehéz helyzetbe az utasokat és a szállásadókat, ugyanis mi akkor is kiszolgáljuk a vendégeinket, ha nem érkezik be a partner felől az általuk befizetett összeg.”