Opel: Több vezetési élmény, kevesebb emisszió

Az Opel immár 48 V-os hibrid hajtásláncokat is kínál a Corsa és a Grandland palettáján. Az új modellváltozatok előnyei elsősorban városi- és elővárosi forgalomban élvezhetők, használatuk egyszerű, így azok számára is tökéletesek, akik éppen most nyitnak az elektromos autózás felé, hiszen egyáltalán nem kell őket tölteni.

A hibrid hajtáslánc központi eleme a hajtás által töltött lítiumionos szerkezetű akkumulátor, valamint az új, kifejezetten hibrid üzemre tervezett, 1.2 literes, háromhengeres turbós benzinmotor, amelynek teljesítménye a Corsában és a Grandland-ben 100 kW/136 LE (a Corsához 74 kW/100 LE teljesítményű változat is elérhető). A benzines új, hatfokozatú, duplakuplungos szerkezetű sebességváltón át hajtja az első kerekeket, a váltóházba beépített villanymotor teljesítménye 21 kW/28 LE.

A villamosított hajtáslánc nem csak a vezetés élményére van jó hatással, a fogyasztást és vele az emissziót is hatásosan csökkenti. A hagyományos hajtású, nyolcfokozatú automata sebességváltóval szerelt, és 1.2 literes benzinmotorral hajtott változatokhoz viszonyítva a Corsa esetében (fogyasztás: WLTP1: 5.5-5.4 l/100 km, CO 2 : 124-121 g/km; mindkettő vegyes érték) a Corsa Hybrid 74 kW/100 LE teljesítményű modellje (fogyasztás: WLTP1: 4.8-4.5 l/100 km, CO 2 : 108-101 g/km; mindkettő vegyes érték) közel 1,0 l/100 km-rel alacsonyabb, ami 18 százalékos megtakarítást és CO 2 kibocsátás-csökkenést jelent.

48 V-os hibridek: villamosított, magas hatásfokú, egyszerű, és helytakarékos

A kompakt felépítésű 48 V-os hibrid hajtáslánc elemei:

Újgenerációs 1.2 literes, háromhengeres turbós benzinmotorok, – amelyeket kifejezetten a hibridekhez terveztek és fejlesztettek – az Euro 6.4 környezetvédelmi norma előírásainak megfelelő kibocsátással. Mind a 74 kW/100 LE (Corsa) mind pedig a 100 kW/136 LE (Corsa és Grandland) teljesítményű változat 5,500/percnél adja le legnagyobb teljesítményét, forgatónyomatéki maximumuk 205, illetve 230 Nm 1,750/perces fordulatszámon. Mindkettő Miller ciklus szerint működik: a takarékos termodinamikai ciklus elérését és fenntartását az alacsony fordulati forgatónyomatékot növelő, változó geometriájú turbó és változó vezérlés is segíti.

Az új, hatfokozatú, villamosított felépítésű duplakuplungos sebességváltót is kifejezetten ezekhez a hibridekhez konstruálták. Az elektromos hajtás támogatása révén a nyomatékfolyam megszakadása nélkül végrehajtott kapcsolások gyorsak és finomak, ami a komfortérzetre is jótékonyam hat. A hajtáslánc villanymotorját a váltó házába építették be az inverter elektronikákkal együtt, így a tömeg és a hajtás méretei is optimálisak.

A sebességváltó házába beépített állandó mágneses szinkron villanymotor teljesítménye 21 kW/28 LE, forgatónyomatéki csúcsa 55 Nm.

A benzinmotort mindig (hidegindításkor és menet közben is) a szíjon át hajtó (szintén 48 V-os feszültséggel működő) indítómotor – a sebességváltóba beépített villanymotorral együtt – indítja be, gyorsan és hangtalanul.

A vezetőülés alá beépített 48 V-os, lítiumionos akkumulátort a motorfékben visszatáplált elektromos energia, illetve időnként a benzinmotor is tölti, kihasználható (nettó) kapacitása 432 Wh (a névleges kapacitás: 890 Wh). Az akkut a (Grandland Hybrid-ban a padlólemez alá szerelik be. Az akku elhelyezése jótékonyan hat a tömegeloszlásra, és vele a menetdinamikai jellemzőkre is, ugyanakkor nem csökkenti a csomagtartó hasznos méretét.

Az új 48 V-os hibridekben két elektromos rendszer működik. A hagyományos 12 V-os felel a fedélzeti elektromos berendezések (ablakemelők, infotainment stb.) működtetéséért, a 48 V-os pedig a hibrid hajtásláncot szolgálja ki. A két hálózatot egyenáramú feszültség-átalakító kapcsolja össze. Ezen keresztül – ha a 48 V-os akkumulátor lemerül – a 12 V-os hálózatból is táplálható elektromos energia a 48 V-os irányába.

Zökkenőmentes átmenetek: a benzines és a villanymotor tökéletes együttműködése

A mindennapi forgalomban, városban éppúgy, mint országúton, az Opel Corsa Hybrid és a Grandland Hybrid két motorja (az elektromos és a benzines) a pillanatnyi hajtási igényektől függően együtt és külön-külön is dolgozhat. A rendszert működtető számítógépes hálózat célja, hogy minden helyzetben megtalálja az egyensúlyt a teljesítményigény és a takarékos, tiszta működés között. A hajtásmód előnyei városi forgalomban érezhetők igazán.

A katalizátor megfelelő hőmérsékleten tartása, és a fékrásegítés megfelelő teljesítménye érdekében mind a Corsa Hybrid, mind pedig a Grandland Hybrid benzinmotorjával indul el álló helyzetből. Az elektromos hajtás ilyenkor is segíti a benzinest az autó megmozdításában és gyorsításában. A villanymotor alacsony fordulaton ébredő magas forgatónyomatéka jelentősen javítja a rugalmasságot, és belső égésű gép terhelésének csökkentésével csökkenti az emissziót is.

Kis sebességgel kizárólag a villanymotor is képes mozgatni az autót, akár egy kilométeren át, ugyanakkor a városi forgalomban – a két motor váltott üzeméből adódóan – akár a teljes táv 50 százaléka is megtehető tisztán villamosan. A hajtáslánc mindig automatikusan elektromos hajtásra vált, ha ezt az akkumulátor töltöttségi szintje, a külső hőmérséklet és a katalizátor hőmérséklete lehetővé teszi. Lassításokkor (akár egészen 140 km/h-s sebességig) a benzinmotor leáll, a villanymotor pedig generátorüzemre kapcsolva tölti a 48 V-os akkumulátort. A gázpedált felengedve a hajtáslánc úgynevezett “vitorlázó” üzemmódra is képes, kizárólag a villanymotor támogatásával.

A Grandland Hybrid és a Corsa Hybrid vezetője három menetmód közül választhat: Eco (a kifejezetten takarékos autózáshoz), Normal és Sport. Sportban a benzinmotor mindig dolgozik, hogy teljes teljesítményével a vezető rendelkezésére állhasson, amikor szükséges.

Áttekinthető: hibrid-specifikus műszerfali információk

A Grandland Hybrid és Corsa Hybrid vezetője egyszerűen áttekintheti a legfontosabb menetinformációkat, az energiaáramlást, és a rendszer teljes működését is.

A sebességmérő számai fehérek, ha a benzinmotor üzemel, és kékek tisztán elektromos hajtás esetén. Az energiaáramlás a műszerfalon a fordulatszámmérő helyén követhető nyomon, ez a kijelző a következő fő információkat mutatja:

Power: a hajtáslánc nagy teljesítménnyel dolgozik, a két motor (a benzines és az elektromos) egyszerre üzemel.

Eco: az autó a lehető legjobb hatásfokkal halad, akár benzines, akár elektromos hajtással.

Charge: motorféküzem, a villanymotor generátorként működik, és a 48 V-os akkumulátort tölti.

Az energiaáramlást mutató képernyőt beállítva a műszerfalon megjelenik az autó vázlatos képe, amelyen nyomon követhető a hajtáslánc működése, és az energiaáramlás pillanatnyi iránya is, az akku, a benzinmotor, és a kerekek között. Ugyanebben a nézetben az akkumulátor töltöttségi szintje is látható. A pillanatnyi üzemmódot (benzines hajtás, elektromos hajtás, vagy motorfék) különböző színek is jelölik.

Az autó leállítása után megjelenő, a legutóbbi utazást összefoglaló képernyőn a megtett távolság mellett az időtartam, az útszakaszra számított átlagfogyasztás, a töltöttségi szint és a tisztán elektromos hajtással megtett táv részaránya is leolvasható.

A Corsa Hybrid és a Grandland Hybrid: előnyök

Kompakt hajtáslánc (a villanymotort a sebességváltóba építik be), magas hatásfok (hozzávetőlegesen 15-18 százalékos fogyasztás- és CO 2 emisszió csökkenés, modelltől és kiviteltől függően), gazdaságos működés.

emisszió csökkenés, modelltől és kiviteltől függően), gazdaságos működés. lokálisan emissziómentes üzemre való képesség, csendes elektromos hajtás kis sebességgel, akár összefüggően egy kilométeren keresztül. Nagyobb sebességeknél az elektromos hajtás támogatja a benzinmotort, autópályán pedig „vitorlázó“ üzemmódra is képes.

Észrevehetetlenül finom és gyors sebességváltások, a villanymotor forgatónyomatékának köszönhetően a hajtás megszakadása nélkül. ez a komfortra is jótékonyan hat.

Nincs szükség az akkumulátor külső töltésére, az akkut a motorfék-energiák töltik fel, lassításkor.

A Grandland Hybrid akár 1,250 kilogramm tömegű vontatmányt is vontathat.

Villamosított hajtásláncukkal az Opel újdonságai a tisztán belső égésű hajtások gazdaságos alternatíváját kínálják.

