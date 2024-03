Molnár Martin a motorsport őshazájában folytatja útját a Formula 1 felé

Európa egyik legrangosabb utánpótlásnevelő autóverseny-sorozatában, az FIA Brit Formula 4-ben, a Virtuosi Racing színeiben folytatja versenyzői pályafutását Molnár Martin.

A 15 esztendős versenyző a Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA tehetséggondozó programja, a Hungarian Motorsport Academy tagja, az idei évtől az akadémia mellett a 4iG Nyrt. támogatásával versenyezhet az autósport őshazájában.

Molnár Martin a Virtuosi Racing színeiben teljesítheti a 2024. április 27-én kezdődő, tízfordulós szezont, ami olyan legendás pályákat érint, mint a Donington Park, Brands Hatch, Silverstone vagy Zandvoort, amelyek korábban vagy jelenleg is Forma-1-es nagydíjak helyszínei. Nagy-Britannia a világ legnépszerűbb autóversenye, a Forma-1 központja, a világbajnokságon induló 10 csapatból 8 rendelkezik angliai telephellyel, és a szigetország az utánpótlásképzés terén is kiemelkedő szakmai közegnek számít. Martin csapata, a Virtuosi Racing a Formula 4 után a Forma-1-ig vezető további kategóriákban is jelen van, korábban náluk versenyzett a Csou Kuan-jü (Zhou Guanyu) és a gyorsaságimotoros legenda, Mick Doohan fia, Jack Doohan is.

Molnár Martin angliai szereplése mérföldkő a hazai autó-motorsport történetében, hiszen ő az első magyar pilóta, aki FIA minősítésű brit bajnokságban áll rajthoz. A 2010-es években Kiss Pál Tamás a brit F4-es bajnokság elődjében, a brit Formula Renault 2.0-ban versenyzett, majd egészen a Forma-1 előszobájáig jutott. Kiss Pál Tamás jelenleg a Motorsport Talent Management (MOTAM) sportszakmai vezetője és egyben Martin instruktora is.

„Örömteli megtiszteltetés, hogy bejelenthetem Molnár Martin szerződtetését. Martin a 2024-es szezon során nálunk fog versenyezni. Teszteltünk már, nagyon jól ment. Előrelépést tettünk, és kíváncsian várjuk, hogy mit hoz számunkra az előttünk álló szezon és a jövő”

– nyilatkozta Mark Salmon, a Virtuosi Racing csapatvezetője.

„Tavaly augusztusban lehetőségem nyílt, hogy megnézzek egy versenyhétvégét a Donington Parkban és rögtön megtetszett a bajnokság. A csapattal könnyen megtaláltuk az összhangot, és be tudtam illeszkedni, ami nagyon fontos azután, hogy az elmúlt évek során másik országban versenyeztem. Nyár óta sokat teszteltem, a 321 Perform és a Fit4Race csapatával átalakítottuk az izomzatomat, rendszeresítettük a szimulátoros edzéseket. Nagyon várom, hogy megmutathassam, hogy mire vagyunk képesek a Virtuosival. Új korszak kezdődik most a pályafutásomban, ami nem jöhetett volna létre a szüleim, valamint a partnereink nélkül. Köszönöm szépen nekik a lehetőséget!”

– tette hozzá Molnár Martin.

Évek óta tartó építkezés

Molnár Martin 2018 óta versenyszerűen gokartozott, az elmúlt évek során a családjától távol, Olaszországban élt. Hétről hétre azokban az olasz sorozatokban, például a WSK-ban, a Champions of the Future és a CIK FIA Európa-bajnokságban edződött, amelyek évtizedek óta a későbbi Forma-1-es pilótákat és más kategóriák kiválóságait is kitermelik.

Martin 2023-ban az első magyar versenyző lett, aki megnyerte a Winter Cup versenyt a gokartsport emblematikus helyszínén, Lonatóban, majd több hónapig vezette az FIA Karting világranglistáját OK kategóriában. Sikerei alapján első magyarként beválogatták a Richard Mille Young Talent Academy 2023-as válogatójára is.

A 15 éves versenyző a pályafutása első szakaszát elsősorban családi összefogásnak köszönhetően teljesítette. Ez lehetővé tette azt is, hogy a sportszakmai menedzsmentet ellátó MOTAM 2022 májusa óta előkészítse Martin továbblépését a formulaautós kategóriákba. Ennek részeként csatlakozott Kiss Pál Tamás a menedzsmenthez, vele kiegészülve zajlott a karrierterv kidolgozása, és a megvalósításhoz legalkalmasabb partnerek, köztük a versenycsapat kiválasztása is.

„A mai bejelentés Martin rendíthetetlen szorgalmának és akaraterejének gyümölcse, ami nem jöhetett volna létre családja erőfeszítései nélkül. A szülei bizalmának és hosszútávú gondolkodásának köszönhető, hogy közösen egy olyan sportprogramot tudunk építeni, ami a partnereink együttműködésével hosszú távon egy kiemelkedő versenyzőt adhat a magyar sportnak, és Martin sikerei nemzetközi színtéren is Magyarország, a magyar tehetségek és vállalatok hírét viheti. Köszönöm mindenkinek, hogy tett és tesz Martin pályafutásáért, mert az ő sikere egyre inkább a közös sikerünk is lesz”

– nyilatkozta Őry Tamás, a MOTAM ügyvezető igazgatója.

„Büszkék vagyunk Molnár Martinra, hogy a Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. által létrehozott és működtetett Hungarian Motorsport Academy utánpótlásnevelési rendszer gokartversenyzőjeként idén már Formula–4-es bajnokságokban folytatja pályafutását. Benne minden megvan ahhoz, hogy sikereket érjen el és lendületesen folytassa karrierjét az autósportban. A családi és szponzori támogatás mellé a HMA a professzionális szakmai támogatáson túl azzal járul hozzá, hogy gyorsítja a versenyzők karrierépítését, velünk előbb léphetnek eggyel magasabb szintre. Most már két olyan HMA-versenyző is van, aki a Formula–4-ben versenyez, hiszen Hideg Ádám a spanyol Formula Winter Series-ben bizonyít, sőt már dobogóra is állhatott”.

– emelte ki Weingartner Balázs, a HUMDA igazgatóságának elnöke.

Sportszakmai szempontból Martin pályafutását Kiss Pál Tamás felügyeli, aki jelentős tapasztalattal rendelkezik a brit autósport kultúra terén, és végig kísérte Martin tesztprogramját is.

„A részeredményeket látva bizakodó vagyok, de olyan magas színvonalú az utánpótlás-nevelés az autósportban, és annyira fiatal korban elkezdik a versenyzők képezni magukat, olyan sok kilométert megtesznek, hogy nem elvárható az, hogy valaki az első évben kitűnjön”

– jelentette ki Kiss Pál Tamás, majd hozzátette:

„Azt a célt fogalmazom meg Martinnak, hogy szeretném, ha a kezdők, a Rookie-k bajnokságában a legjobb három között szerepelne. Ez már egy óriási eredmény lenne, és lehetőleg minél több top 10-es eredményt hozzon. Gyűjtse a tapasztalatokat, kilométereket, de látva az elmúlt időszakot és azt az utat, amit bejártunk, biztos vagyok benne, hogy fogjuk őt a dobogón látni a brit bajnokságban.”

