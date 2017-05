Az ABB Olaszországban 30%-al csökkentette a vízművek költségeit

Az ABB Ability digitális termékportfólió részét képező EDCS a villamos berendezéseket a felhőre csatlakoztatja, melynek köszönhetően az ügyfeleknek olyan valós idejű információkat és historikus trendeket biztosít, amelyek segítségével javítani lehet a teljes villamos rendszer teljesítményét.

Riccardo Tosi, a CBV üzemeltetési igazgatója így nyilatkozott a projektről:

„Az ABB Ability EDCS segítségével az üzem hatékonyabb irányítása céljából a meglévő hardvereszközeinket a felhőre csatlakoztattuk. Az így rendelkezésünkre álló adatoknak köszönhetően – anélkül, hogy független külső auditálásra időt és költséget fordítottunk volna – 24 000 euró értékű energiahatékonysági tanúsítványra váltunk jogosultak. Az ABB megoldását több tucat további vízelosztó létesítményben is kiépítjük, s úgy számolunk, hogy a kiépítést követően közel 30%-kal tudjuk majd csökkenteni a működési költségeket.”

Az ABB digitális eszközei, berendezései, megoldásai és digitalizálást támogató szolgáltatásai ugrásszerű fejlődést tesznek lehetővé az ipari digitalizálásban. Az ABB Ability EDCS az adatgyűjtés, – feldolgozás és -tárolás céljára a Microsoft Azure felhőalapú platformját használja.

„Az érzékelő képesség javítása érdekében a megszakítóinkat »szemmel és füllel« láttuk el, és csatlakoztattuk őket a Microsoft Azure felhőalapú platformra, így algoritmusaink segítségével támogatni tudjuk az ügyfeleink döntéshozatalát, és lehetővé tesszük számukra, hogy intuitív online felületen keresztül nyomon kövessék és irányítsák a műveleteiket”

– nyilatkozta Tarak Mehta, az ABB Energetikai Termékek divíziójának vezetője.

„Ez a projekt is jól példázza, hogy az ABB Ability milyen értéket képes teremteni vevőink számára. Az ABB Next Level stratégiájával összhangban, a dolgok internetének alkalmazásával digitalizálni tudjuk ügyfeleink létesítményeit, s ezáltal csökkenteni tudjuk azok teljes működési költségét és energiafogyasztását.”

A CBV arra számít, hogy az ABB Ability EDCS rendszer teljes körű, más üzemi helyszínekre is kiterjedő kiépítése után akár 30%-kal is csökkenteni tudja az üzem működési költségeit, a karbantartási időt pedig 40%-kal is lerövidítheti. Száraz időszakban a CBV vízátemelő szivattyúállomásai biztosítják a mezőgazdasági üzemek tározókból történő vízellátását. Az ABB megoldásának kialakításával lehetővé vált a létesítményvezetők számára, hogy adatokat gyűjthessenek az üzem teljesítményéről, és online nyomon követhessék az energiahatékonyság és a költségek alakulását.

Az ABB a CBV kis vízerőművét is rácsatlakoztatta a felhőalapú platformra. Az összes adat távoli elérése lehetővé tette a CBV számára, hogy egyszerűbben és pontosabban mérje, hogy az erőmű mennyi energiát szállít a közüzemeknek, és biztosítani tudja a szállított áram megfelelő minőségét. A technológiával több telephely távoli megfigyelése is megvalósítható. A nagyobb hatékonyság és a magasabb termelékenység elérése érdekében a felhasználók olyan figyelmeztető jelzéseket is beállíthatnak, amelyeket a rendszer rendellenes állapotok fellépése esetén automatikusan elküld számukra.

Az Emax 2 megszakítók intelligenciája és csatlakoztathatósága kínálta lehetőségek kihasználásával az ABB Ability EDCS rendszert egy egyszerű, integrált architektúrán át az elektromos rendszerre lehet csatlakoztatni. A felhasználók a rendszer adatait okostelefonon, tableten vagy PC-én keresztül bárhonnan és bármikor elérhetik.