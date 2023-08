Űr-beton és bolygópozitív textilek a Future Materials konferencián

Milyen anyagokat használunk majd néhány évtized múlva az építészet, az egészségügy, a textilipar vagy épp a gasztronómia területén?

Hogyan lehetne fenntarthatóbb az anyag, amiből a ruhánkat varrják, ami a kanapénkat borítja, vagy amiből a tányérunk készül? Milyen innovációk alakítják a jövőben a mindennapi használati tárgyaink megjelenését és leginkább környezettudatos utóéletét? A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Future Materials konferenciája második alkalommal ad nemzetközi válaszokat ezekre a kérdésekre 2023. szeptember 28-29. között.

Az anyagok mindennapi életünk szó szerint szerves részei, így az anyagkutatás releváns megoldásokkal szolgálhat a fenntarthatósági problémákra. A Future Materials konferencia szervezői négy témakör, az építészet, az egészségügy, a textilipar, és az élelmiszeripar területén mutatják be az anyagfejlesztéssel kapcsolatos újításokat. A konferencia első napjának előadásain kiderül, hol tartanak most és hogyan alakulnak a jövőben az ezekhez a területekhez kapcsolódó anyaginnovációk. Mindezt elsőkézből, az anyagkutatás- és fejlesztés nemzetközileg elismert szakértőitől tudhatjuk meg.

Emma van der Leest, többszörös díjnyertes biodesigner, kutató és szerző, az esemény egyik kiemelt előadójaként közel egy évtizedes, a biodesign területén szerzett tapasztalatát osztja majd meg az érdeklődőkkel. A formatervezőként végzett Emma jelenleg a St. Joost Academy Ecology Futures Master szakán oktat, korábban pedig a londoni Central Saint Martins és az eindhoveni Design Academy előadója volt. Rotterdamban megalapította a Blue City Lab intézményét: a korábban uszodaként üzemelő épületben most tudósokkal, művészekkel és fizikusokkal karöltve kutatja, hogyan építhetők be a különböző baktériumok, algák, gombák és más természetes, alternatív anyagok az anyagtervezési folyamatokba.

Az esemény másik kiemelkedő előadója Julian Ellis-Brown, a Saltyco anyaginnovációs vállalat társalapítója és vezérigazgatója, ahol a regeneratív mezőgazdaság segítségével állítanak elő a bolygónk szempontjából pozitív textíliákat. A Saltyco egy, a Royal College of Art-on zajló egyetemi kutatási projektből nőtt ki néhány éve, alapja pedig a só-toleráns növények felhasználása az új textilekhez, azért, hogy ne alkalmazzanak az amúgy is rendkívül nagy tisztavíz-igényű textiliparban további friss vizet. Termékük a BioPuff, egy növényi eredetű, rostos töltőanyag, amelyet úgy terveztek, hogy a környezet károsítása nélkül tartsa melegen viselőjét. Az állati és kőolaj alapú termékek alternatívájaként szolgáló bolygópozitív anyagot regeneratív vizes élőhelyi gazdálkodással termesztett növényekből állítják elő.

Hallhatjuk majd Aled Robertset is, a DeakinBio fenntartható csempéket készítő vállalkozás alapítóját, a Manchesteri Egyetem kutatóját, aki olyan anyagokkal foglalkozik, amelyek a magas minőségű hagyományos, de kevésbé környezetbarát anyagok alternatívái lehetnek. Roberts többek között részt vett a jövőben az űrben használatos, koncepcionális építőanyag fejlesztésében, amelyet holdi vagy marsi regolitból készítenének. Az anyag első prototípusait sóval, burgonyakeményítővel és “szimulált marsi porral” hozták létre, amely jelenleg vulkáni kőzetből képződik. A StarCrete nevű anyagot a tervek szerint a Marson és a Holdon élő kolóniák lakhelyének épületeiben, azok többméter vastagságú falaiban használnák majd fel.

A textiliparon belüli újításokról pedig a legtöbbet minden bizonnyal Jane Scott előadásából tudhatnak majd meg a látogatók, hiszen a szakember a Newcastle University textilkutatási részlegét vezeti, de részt vesz a konferencián Silvia Escursell, a barcelonai Elisava Barcelona School of Design and Engineering előadója és PhD hallgatója is, akinek kutatási területe a lignocellulóz anyagok, mint csomagolások felhasználása és tervezése az online kereskedelemben.

Izgalmasnak ígérkezik a szlovákiai anyagkutató és tervező Zuzana Gombosova előadása is, aki Indiában egy kókuszból készült helyi hagyományos anyag, a malai kutatásával foglalkozik. A növeszthető anyag előállítása két hétig tart, a kutatók a prototípusok tesztelésének és a folyamat finomításának utolsó szakaszában vannak, és nemsokára piacra dobják a bőr új, környezetbarát alternatíváját, melyet elsősorban a divatipar és a lakberendezés használhat majd.

Nem hiányozhat a konferencia előadói közül a MOME Innovációs Központjában dolgozó német kutató Malu Lücking sem, aki a MOME és a Nanushka közös anyaginnovációs kezdeményezésének keretében a Conscious Textile Group munkájában vesz részt, és elsősorban bioanyagok kutatásával szeretné elősegíteni a divat- és textilipar körforgásos működését. Budapestre látogat Catherine Kramer, a The Center for Genomic Gastronomy és a CoClimate társalapítója is: előbbiben a művészet eszközeivel vizsgálják az élelmezési láncok biotechnológiáit. Valentina Rognoli és Sofia Soledad Duarte Poblete a milánói Politecnico di Milano-ról érkeznek a konferenciára, ahol workshopot tartanak majd. Rognoli kutatási és oktatási tevékenysége olyan úttörő és kihívást jelentő témákra összpontosít, mint az anyagok szerepe az ökológiai változásban, a társadalmi innováció és fenntarthatóság lehetőségei a DIY-anyagok segítségével, a bioalapú és biogyártott anyagok, valamint az újrahasznosított hulladékok.

A Közép-Kelet-Európa meghatározó designkutató- és fejlesztő központja, a MOME Innovációs Központ eseményeként létrejött Future Materials konferencia 2022 óta a régióban elsőként foglalkozik átfogóan az anyagkutatás- és fejlesztés témájával. Az előadásokat követően a konferencia második napján gyakorlati workshopokon vehetnek részt a látogatók, míg a konferencia egésze alatt egy különleges kiállítás mutatja be fiatal tehetségek anyaginnovációt.

A Future Materials Konferenciát szeptember 28-29. között rendezik meg a MOME zugligeti campusán. A program teljes egészében angol nyelvű, a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Részletes program, regisztráció és további információk: https://futurematerials.mome.hu/

