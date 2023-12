Amszterdam legújabb szállodája az Eaton segítségével csökkentette villanyszámláját

Egy új amszterdami szállodaprojekt azonban kiváló példája annak, hogyan fordítható előnnyé a megfelelő hálózati kapacitás hiánya, és ebben az Eaton megközelítése is kiemelt szerepet kapott.

A villamosítás iránti megnövekedett igények és az elöregedő villamos hálózatok miatt számos elosztórendszer-üzemeltető nem képes biztosítani a nagyobb hálózati kapacitást ügyfeleinek, különösen a kereskedelmi, ipari és lakóépületek esetében. Európa egyes részein – Németországban, Olaszországban, Hollandiában, Lengyelországban, Dániában, az Egyesült Királyságban és Írországban – a hálózati hozzáférhetőségi korlátok már most is jelentős akadályt gördítenek a villamosítás elé. Igazán nyitott és hozzáférhető villamosenergia-hálózattal egyedül Finnország rendelkezik.

Az amszterdami The Florian szálloda tulajdonosa az Eaton nemzetközi energiagazdálkodási vállalattal együttműködve gondoskodott vállalkozása megbízható, kis költségű és kis szén-dioxid-kibocsátású villamosenergia-ellátásáról. Az Eaton Buildings as a Grid (épületből hálózat) névre hallgató koncepciójának alkalmazásával a szálloda leküzdötte a nem megfelelő hálózati kapacitás miatti hátrányát. A Schiphol nemzetközi repülőtér közelében lévő egykori irodaépületet a megújuló energiát maximálisan kihasználó, élettel teli szállodává alakította át.

Az Eaton egy 30 kWp csúcsteljesítményű, tetőn elhelyezett napelemrendszer és egy Eaton xStorage energiatároló rendszer (40 kW teljesítmény és 50 kWh kapacitás) segítségével olyan energiastratégiát tervezett a The Florian Hotel számára, amely vegyesen használja a napenergiát és a hálózati áramellátást. A „peak shaving” rendszer biztosítja, hogy az energiatároló akkumulátoraiban eltárolt villamos energiát akkor használják, amikor a szállodában a legnagyobb az energiaigény, így ebben az időszakban jóval alacsonyabb lehet a hálózati fogyasztás a szolgáltatóval előre egyeztetettnél, ráadásul a saját forrásból származó energia lényegesen olcsóbb is.

Mivel a Building as a Grid megközelítés egy skálázható megoldás, a szálloda parkolóházában kialakítottak egy bővíthető elektromosjármű- töltőhálózatot, amelyet az Eaton saját fejlesztésű épület-energiagazdálkodási szoftverén (BEMS) keresztül integráltak az energiagazdálkodási rendszerbe. A szoftver hatékony algoritmusai a rendelkezésre álló energiát mindig oda irányítják, ahol a legnagyobb szükség van rá az elektromos járművek töltéséhez és a szálloda egyéb villamosenergia-igényeihez. Eközben az xStorage akkumulátora folyamatosan töltődik, hogy szükség esetén helyettesíteni tudja a hálózatból származó energiát. A BEMS szoftver elemzi a szálloda aktuális és korábbi energiafelhasználási trendjeit, sőt még az időjárás-előrejelzéseket is figyeli, hogy a napelemekből származó olcsó, kis szén-dioxid-kibocsátású energiát a lehető leghatékonyabban használják fel a szálloda energiaszámláinak és szénlábnyomának csökkentése érdekében.

„A Buildings as a Grid koncepció kitűnően vizsgázott a The Florianban. 2022-ben az energiaárak emelkedése ellenére is sikerült kordában tartanunk energiaköltségeinket, ráadásul több mint 15 tonnával kisebb volt a szén-dioxid-kibocsátásunk, mint a hasonló méretű épületeké átlagosan. De ami a legfontosabb: sikerült a hálózati fogyasztásunkat a korlátok között tartani, ami nélkül lehet, hogy be kellett volna zárnunk”