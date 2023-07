Dorogi Gabriella saját naplója a Mex rádióban

Embermesék – egy rádióműsor, ami megtanítja az embereket hálásnak lenni

Július második felétől heti rendszerességgel lesznek hallhatóak a Mex Rádió hullámain a Napló riportereként ismertté vált Dorogi Gabriella Embermesék című sorozatának epizódjai. A népszerű és máig hiteles tévés személyiség Kőleves – Ha köved van, mindened van című könyvének legizgalmasabb és egyben legmegrázóbb történetei rávilágítanak arra, mennyi minden van körülöttünk, amiért hálásak lehetünk, de talán észre sem vesszük őket. Ősztől pedig megtudhatjuk azt is, hogy a szívszorító eseményeket átélt emberekkel mi történt azóta, hogy a riportok elkészültek.

Pozitív üzeneteket közvetítő műsoraival és politikailag semleges működési elveivel üde és ritka színfolt a Mex Rádió a hazai médiavilágban.

„Hetedik éve az a célkitűzésünk, hogy egy olyan alternatív lehetőséget nyújtsunk az emberek számára, amely az amúgy is nehézségekkel teli mindennapokat nem tetézi azzal, hogy – mint a legtöbb médium – a negatív történésekre fókuszál. Ehelyett arra törekszünk, hogy tartalmaink derűt, reményt és fejlesztő, előre vivő gondolatokat sugározzanak. Mindig az volt az életfilozófiám, hogy merni kell nagyot álmodni, ezt a műsoraimban is gyakran hangoztatom. Számomra az, hogy Dorogi Gabriella csatlakozik a csapatunkhoz, egy nagy álom megvalósulása”, avatott be Lantai Tamás, a Mex Rádió alapítója.

Minden okkal történik

Dorogi Gabriella a Napló riportereként közel 20 év alatt több száz riportot készített. A szerkesztőségben rövid időn belül ő lett az az újságíró, aki előtt olyan emberek is megnyíltak, akik másnak nem voltak hajlandóak nyilatkozni. Így azokat a témákat is rábízták, amelyektől egy érző ember szíve még kívülállóként is megszakad. Az ő tolmácsolásában ismerhettük meg többek között Márk felejthetetlen történetét is, aki mindössze négyévesen életét vesztette egy rutinnak számító mandulaműtét közben.

„Ennek a riportnak a leforgatása életem egyik legnehezebb feladata volt, mélyen együtt éreztem a szülőkkel. Az ehhez hasonló helyzeteken az segített át, hogy hiszek abban, semmi nem történik ok és cél nélkül. És ha megkapjuk a válaszokat a miértekre, az megnyugvást hozhat a legfájóbb körülményekben is. Egy ilyen pici gyermek elvesztése óriási tragédia, viszont Márk a halálával több beteg gyermek életét is megmentette azzal, hogy megkaphatták a szerveit. Soha nem felejtem el azt a pillanatot, amikor egy későbbi riportban Márk szülei találkoztak az egyik kisgyermek szüleivel, aki Márknak, illetve a mély gyászukban is önzetlen szülőknek köszönhetően élhet újra egészséges életet. És ez csak egy a számos szívszorító történet közül, amelyeket megismerve nem is hinnénk, mennyire képes megváltoztatni az egész életünkhöz való hozzáállásunkat”, fejtette ki Dorogi Gabriella.

Ha köved van mindened van

A Naplóban leforgatott riportok nyomán született meg a Kőleves – Ha köved van, mindened van című könyv, amely a legizgalmasabb és egyben legmegrázóbb történeteket tartalmazza. Egy részük videó formájában is elérhető a YouTube-on, Embermesék címmel.

„Egy időben rengeteg író-olvasó találkozón vettem részt a könyvvel az ország minden táján. A jelenlévők kaptak egy üres papírt és egy tollat, és azt kértem tőlük, írják fel mindazt, amiért hálásak. Szinte minden társaságban akadtak olyanok, akik annyira sanyarúnak érezték a saját sorsukat, hogy üresen maradt előttük a papír. Ekkor levetítettem nekik Márk történetét, aminek hatására egyre bővültek a hálalisták, és hirtelen a korábban hezitálók kezében is elkezdtek buzgón forogni a tollak. Azt gondolom, hogy mára nagyon eltávolodtunk attól, hogy őszintén tudjunk hálát érezni. Annyira magukkal ragadnak bennünket a hétköznapi, kisebb-nagyobb problémák, hogy szinte mindent természetesnek veszünk. Pedig, ha jobban végig gondoljuk, minden nap történik velünk olyan dolog, amiért hálásak lehetünk. Ezek a történetek erre is kiválóan alkalmasak”, tette hozzá Gabriella.

Kivel mi történt a riportok óta?

Az „Embermesék Dorogi Gabriellával a Mex Rádióban” című műsor hétfőn 9 és 10 óra között, valamint szombaton 8 és 9 óra között lesz hallható. Ősztől pedig a tervek szerint a bemutatott családok jelenlegi életébe nyerhetünk betekintést, megtudhatjuk, miként alakult a sorsuk a forgatás óta eltelt években.

„Számomra puszta munkánál mindig is sokkal többet jelentettek ezek a riportok, és korántsem értek véget akkor, amikor a vágást befejeztük, és leadtuk a kész anyagot. Bennem ezek a történetek tovább éltek, egy-egy fájdalmasabb eseménybe kicsit én is belehaltam. Nagyon várom, hogy azokkal az emberekkel, akik a legnehezebb időszakukban is nyitottak voltak felém, az életükbe engedtek, újra felvehessem a kapcsolatot, és bízom benne, hogy sok-sok pozitív fejleményről számolnak majd be. Ha már a háláról beszélünk, én azért is hálás lehetek, mert rendkívül gazdag életutam volt. De mindez nem ér semmit, ha csak magamban őrzöm és nem adom tovább ezeket a csodálatos történeteket”, mondta Dorogi Gabriella.

