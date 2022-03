Új social-media oldalt akar indítani Elon Musk

Elon Musk Twitter-oldala egy érdekes közeg, hiszen egészen különleges bejegyzéseket is találni itt. Arról nem is beszélve, hogy a Tesla főnöke ezen keresztül hívta párbajra Vlagyimir Putyin orosz elnököt, majd csinált viccet egy tőlünk nem is olyan messze zajló háborúból. Musk ugyanakkor nem fújt visszavonulót, és azóta is írja az újabb posztokat.

Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy.

What should be done? https://t.co/aPS9ycji37

— Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2022