Tavaszi fotózási tippek a HONOR-tól – a jó eszköz a képlet egyik fele

A HONOR jobbnál jobb hardverrel és szoftverrel teszi izgalmasabbá a fotózást, de a funkciók és lehetőségek kihasználásához érdemes észben tartani pár egyszerű tippet ahhoz, hogy a lehető legszebb képeket készíthessük el.

Öltözzünk megfelelően – Tény, hogy ez nem konkrétan a fotózásra vonatkozik, de fontos, hogy a helyzethez megfelelően öltözködjünk. Lehet, hogy az ideális szög pont egy esőtől sáros helyen van, vagy egy nehezebben megközelíthető területen. A megfelelő időjáráshoz öltözve kiküszöbölhetjük ezeket a problémákat, hogy egy kiváló lehetőséget se szalasszunk el.

Ügyeljünk a beállításokra – A tavasszal együtt megérkezett a színkavalkád is. Az égbolt kéksége pazar kompozíciókat eredményez a zöldellő és virágzó növényekkel a természetben, vagy az egyre színesebben öltözködő emberekkel. A megfelelő telefonbeállításokkal a legtöbbet hozhatjuk ki az ilyen szituációkból, igazán egyedi képeket lőve. A HONOR Magic6 Pro legújabb kamerarendszere egy 180MP-es telefotó lencsét (f/2.6, OIS) kínál. Van még benne 50MP-es ultraszéles látószögű kamera (f/2.0, EIS) és egy erőteljes 50MP-es fő kamera változó rekeszértékekkel (f/1.4 és f/2.0, OIS). Ezek bőven szolgálnak lehetőségekkel ahhoz, hogy életteli, vibráló színek köszönjenek vissza a részletgazdag fényképeken.

Éljenek az alakok, tükröződések – Legyünk résen, mert izgalmas alakzatokat, sziluetteket, vonalakat és formákat fedezhetünk fel akár a természetben, akár a városban. A megfelelő kompozíciókkal élvezetesebb, esztétikusabb képeket csinálhatunk, legyen szó virágok soráról, ágak mintázatairól, ajtó- vagy ablakkeretekről, vagy bármi másról, ami egyfajta keretezést ad a fotónak. Sőt, érdemes figyelni a tükröződésekre – pocsolyákra, tavakra, ablaküvegekre –, mert ezek is csavarhatnak egyet eredeti elképzelésünkön, izgalmasabbá téve a megörökített pillanatokat.

A mélység kontrasztja – A fókusz manuális kalibrálásával gyönyörű kompozíciókat készíthetünk, elmosva a hátteret, és élesebbé téve fényképünk alanyát. Persze ennek a fordítottja is működhet: a hátteret is kiemelhetjük, jobban kihangsúlyozva a távolságot és kontrasztot. A HONOR Magic6 Pro 2,5-szeres optikai zoommal és akár 100-szoros digitális zoommal izgalmas opciókat kínál arra, hogy képünk ne csak szép legyen, de üzenetet is közvetítsen.

Ne bonyolítsuk túl – Vonzó lehet minél többet besűríteni a fotóinkba, de érdemes észben tartani azt, hogy nem az alanyok mennyiségétől lesz valami kiemelkedő. A zsúfolt képeknél érdemes inkább csökkenteni a vizuális zajt, a „kevesebb néha több” elvet alkalmazva. Egy jól kontúzorott, kiemelt, fókuszba helyezett képalany sokkal intenzívebb lehet, mint egy túlbonyolított elrendezés.

