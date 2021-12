Milyen egy boldog karácsony? Kevinnel vagy Kevin nélkül? Erről mindenkinek más a véleménye, annyi azonban bizonyos, hogy sokkal jobb, ha nem a bilincs, hanem egy új karóra csatja kattan a csuklón a fa mellett. A Casio éppen ezért összeszedte azokat a női és férfi karórákat, amelyekkel nem lehet mellé lőni és amelyek ideális karácsonyi ajándéknak bizonyulhatnak.

Kultórák a csuklóra

Az idei év legnagyobb érdeklődéssel kísért újdonságának a Casio Vintage modellcsalád legújabb darabja, az az A100WEGG-1A bizonyult. A grafitszürke tokkal, szíjjal és számlappal rendelkező karóra lényegében a filmtörténet egyik legendás karórájának, a Casio F-100-asnak a reinkarnációja. Ez az óra ugyanis az Ellen Ripley harmadparancsnokot alakító, Sigourney Weaver csuklóján volt először látható a Nyolcadik utas a halál című 1979-es Alien filmben.

„A nem túl barátságos kinézetű, csupafog földönkívülivel továbbra sem szívesen találkoznánk egy sötét sikátorban, ellenben a Casio idén lehetőséget biztosított arra, hogy aki szeretné, az akár más árnyalatokban is megrendelhesse ezt az ikonikus karórát, újra átélve az igazi hamisíthatatlan retró sci-fi hangulatot”

– hangsúlyozta Nagy Sándor. Ez a modell arany színű tokkal és szíjjal (A100WEG-9AEF), illetve ezüst színű tokkal és szíjjal (A100WE-1AEF) rendelkező változatokban is beszerezhető.

Ezüst, vagy arany?

Ez a kérdés gyakran felmerül a karácsonyfa díszítésénél. De elhangozhat a gardróbban is, amikor egy Casio rajongó a Vintage karórái közül próbál meg választani egy alkalomhoz illőt. A japán óramanufaktúra rögtön két azonos stílusú, de retró hangulatot idéző karórát tett elérhetővé, hogy könnyebb legyen a választás. Az A168WEGM-9EF aranyszínű tokkal és nemesacél szíjjal, az A700WEM-7AEF típus pedig ezüstszínű tokkal és nemesacél szíjjal készül. „A tükörfényes arany számlap éppen olyan szemet gyönyörködtető, mint az ezüst színű Milánó-szíj. Ráadásul ezek a termékek elérhető áron állnak rendelkezésre” – hívta fel a figyelmet a Casio termékmenedzsere.

Sportosabb karórák kedvelőinek

Az idei évben indultak hódító útjukra a Casio G-Shock modellcsalád nyolcszög alakú lünettával rendelkező karórái. A 45,4 mm átmérőjű tokkal rendelkező modellek analóg-digitális kombinált számlappal, karcálló kristályüveggel, ébresztési és világidő funkcióval is rendelkeznek. Közös ismertetőjegyük továbbá, hogy extrém vízállósággal büszkélkedhetnek, vagyis akár könnyűbúvárkodásra is alkalmasak. A GA-2100-1A1ER fekete szíjjal és tokkal, a GA-2100SKE-7AER sötétszürke számlappal és átlátszó műanyag-szíjjal, míg GA-2110ET-8AER szürke számlappal, tokkal és szíjjal érhető el.

Pulzusmérős Casiók

Az idei év nagy durranása volt a G-Shock modellcsalád háza a táján a pulzusmérős karórák megjelenése. A GBD-H1000-res modell kétféle – szürke (GBD-H1000-1A9ER) és fehér (GBD-H1000-7A9ER) színben hódít idehaza. Ezek a modellek „strapabíró félokosórákként” vonultak be a köztudatba, nem véletlenül, hiszen a Casio a méltán híres ütés-, rázkódás- és vízálló G-Shock tokjaival készülnek. A dögös külső mögött pedig intelligens megoldások garmadája vonul fel, hiszen ezek a fitnesz karórák fejlett stopperrel, visszaszámlálás funkcióval, pulzusméréssel, lépésszámlálóval és köridőméréssel is rendelkeznek. Extrém vízállóságuk miatt pedig könnyűbúvárkodásra is alkalmasak. Szükség esetén USB-töltővel is tölthetők, de a fényenergiával működő óraszerkezete miatt nincs szüksége bizonyos időközönként elemcserére.

Autósport szerelmeseinek

Minden családban akadnak olyanok, akik rajonganak az autósportokért. Számukra ideális választás lehet a EQB-1200D-1AER Edifice Premium karóra, amely nem más, mint az autósport dinamizmusa egy 9,4 mm-res slim tokba zárva. „Az óra majd minden részlete a high-tech motorsportokra emlékeztet, a hűtőrács mintázatú számlaptól a sportos segédszámlapokig. A Casio mérnökei átlagsebességmérővel (Tachymeter) is felvértezték, a Bluetooth-os kapcsolatnak köszönhetően pedig számos funkciója könnyedén kezelhető az okostelefonos alkalmazáson keresztül” – hangsúlyozta Nagy Sándor, a Casio termékmenedzsere. A EQB-1200D-1AER fényenergiával működő szerkezetet használ, ennek köszönhetően elemet sem kell benne cserélni. A Forma-1 rajongók pedig akár Alpha Tauri-s limitált szériás változatban is megszerezhetik.

A Casio kínálatában nemcsak a Vintage, hanem a nagyobb tudású és strapabíró karórák is jelen vannak. Ennek köszönhetően mindenki megtalálhatja a leginkább hozzáillőt, legyen szó egy állandó viseletre, vagy tetszetős divatkiegészítőként funkcionáló karóráról.