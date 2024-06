COMPUTEX 2024: „Határokat feszegető versenyzés” versenyautó ihlette DDR5 memóriával, DDR5 CAMM2 memóriával és AI-alkalmazásokkal

A memóriatermékek és -technológiai megoldások terén globális piacvezető Kingston Technology Company, Inc. leányvállalata, a Kingston Technology Europe Co LLP ma bejelentette, hogy a COMPUTEX 2024 kiállításra az autóversenyek által ihletett „Kingston: Racing Beyond Limits” bemutatóteremmel tér vissza.

A vállalat elit versenyzőkké formálja termékcsaládjait az autóverseny olyan elemeinek beépítésével, mint a versenypálya és a boxutca, így a teljesítményt, a sebességet és a tartósságot igazi látványosságként jeleníti meg. A Kingston a technológiai megoldások széles skáláját mutatja be, köztük a korlátozott példányszámban elérhető Kingston FURY Renegade DDR5 memóriát, az új CAMM2 memóriaszabványt és további adattárolási megoldásokat. A látogatókat ezenfelül egy AI PC-bemutató is várja, amelyen a vállalat az önvezető versenyautókat támogató megoldásait is bemutatja.

„A mesterséges intelligencia forradalmi hatása és sokoldalú, a gépi tanulástól a felhő- és peremhálózati megoldásokon át a generatív AI-ig terjedő alkalmazhatósága teljesen megváltoztatta az iparágat, és egyhangú törekvést váltott ki a teljes potenciál kiaknázására”

– mondta Kevin Wu, az APAC-régióért felelős értékesítési/marketing és üzletfejlesztési alelnök.

„A COMPUTEX 2024 kiállításon büszkén mutatjuk be új, nagy teljesítményű memória- és SSD-termékeink választékát egy autóverseny tematikájú bemutató keretében, amely hangsúlyozza, hogy a termékeink hogyan felelnek meg a nagy kapacitású és teljesítményű megoldások iránti növekvő igényeknek. A Kingston továbbra is elkötelezett, hogy a kategóriájukban legjobb megoldásokat nyújtsa.”

Kingston: A Racing Beyond Limits bemutatóterem főbb jellemzői

A „Kingston: Racing Beyond Limits” bemutatóterem a vállalat három kulcstermékének erősségét – a teljesítményt, a sebességet és a tartósságot – integrálja egy autóverseny ihlette térben, ahol eddig soha nem látott termékek mutatkoznak be akció közben.

A Kingston bajnokai: A mesterséges intelligencia segítségével a Kingston elit versenyzők csapatává alakítja át hat termékcsaládját. Többek között a játékok, a tartalomkészítés, a vállalati termékek és a titkosított adattárolás területeit képviselő versenyzők mindegyike a Kingston egyedi erősségeit és szerteágazó képességeit testesíti meg.

A Kingston bajnokai felsorakoznak A villámgyors FURY A FURY az erős és magabiztos pilóta, aki legyőzi a korlátokat, így a Kingston extrém teljesítményű, gamerek számára kifejlesztett DRAM- és SSD-meghajtóit testesíti meg: lóerőt biztosít a rekordok megdöntéséhez, extra sebességgel és agresszív dizájnnal. A COMPUTEX 2024 kiállításon a Kingston bemutatja a Kingston FURY Renegade DDR5 RGB Limited Editiont – egy olyan DDR5-kitet, amely szédítő sebességet kínál és versenyautó-ihlette hűtőbordákat idéz az egyedi versenyautó formájú modellen. A sebes XS A Kingston zsebméretű külső SSD-meghajtói a profi vezetők gyorsaságát testesítik meg és rendkívül kompakt tárolási megoldásokat kínálnak lenyűgöző sebességgel. Az XS1000 külső SSD új, piros színű változatának köszönhetően az alkotók az adatokat versenyzést idéző stílusban tárolhatják. A termék biztosítja, hogy az értékes fájlok biztonságban és útra készen legyenek elmentve. A kreatív Canvas A Canvas a Kingston nagy teljesítményű Canvas SD és microSD memóriakártyáinak szellemiségét képviseli, nagy sebességet és hatalmas kapacitást kínál, ami lehetővé teszi a kreativitás kibontakozását. A sebességet és az adattárolást hatékonyan ötvöző termékcsalád tárhelybővítést biztosít az alkotók számára, hogy izgalmas akciókat rögzíthessenek és epikus pillanatokat menthessenek el, miközben életre keltik az elképzeléseiket. A védelmező IronKey Az IronKey az a megingathatatlan, tapasztalt autóvezető, aki a biztonságot és az elővigyázatosságot helyezi előtérbe. Az IronKey hardveres titkosítású adattárolási megoldásai a legmagasabb szintű szabványoknak megfelelő tanúsítvánnyal rendelkeznek, és megbízhatóan gondoskodnak az adatok hatékony védelméről. A különböző biztonsági beállításoknak köszönhetően a felhasználók ellenőrzést gyakorolhatnak az adatok védelme felett, mind nagy-, mind kisvállalati szinten. A sokoldalú DataTraveler A terepjárókat idéző DataTraveler a Kingston rugalmas pendrive-termékcsaládját képviseli, amely minden körülményhez alkalmazkodik. A különböző kapacitású és formájú praktikus pendrive-ok megbízható mobil tárolást kínálnak az adat- és médiafájlok helyfüggetlen átviteléhez. A rendíthetetlen Enterprise Az Enterprise a kitartó és megbízható autóvezető, a Kingston vállalati szintű DRAM- és SSD-meghajtóinak megtestesítője, amelyek az adatközpontok nélkülözhetetlen elemei. Szervereken tesztelt rugalmasságának és a robusztus adatintegritásnak köszönhetően az Enterprise zökkenőmentes teljesítményt biztosít az adatbázisok és infrastruktúrák számára.

FURY Fast Lane: A versenypálya-élményt terepen nyújtó FURY Fast Lane a Kingston FURY termékcsaládon belül a turbósebességet nyújtja. A Kingston FURY Renegade DDR5 RGB Limited Edition és a Renegade SSD hajtják a Cooler Master Dyn X versenyszimulátort, amely a szédítő sebesség magával ragadó érzését adja át, a versenypályán történő száguldás érzetéhez hasonlóan. A versenyautókat is finomhangolják a csúcsteljesítmény elérése érdekében – a Kingston FURY Impact DDR5 CAMM2 (Compression Attached Memory Module) egy új memóriamodul-szabvánnyal debütál, amely a kompaktabb méret és alacsonyabb energiafogyasztás mellett nagyobb kapacitást és sebességet kínál. A játékra használt laptopokat és mobil munkaállomásokat célzó új szabvány magasabb szintre emeli a felhasználók számítástechnikai élményét.

Az új termékek specifikációi

Kingston FURY Renegade DDR5 RGB Limited Edition

Limitált szériás dizájn: A memória elegáns, piros-fekete hűtőbordát idéző megjelenését a versenyautók ihlették, és ehhez a modellhez exkluzív RGB-világítás is elérhető 1 .

A memória elegáns, piros-fekete hűtőbordát idéző megjelenését a versenyautók ihlették, és ehhez a modellhez exkluzív RGB-világítás is elérhető . Sebesség: 8000 MT/s

8000 MT/s Kapacitások: 2 darabos kitek, 48 GB (2×24 GB)

2 darabos kitek, 48 GB (2×24 GB) 19 előre beállított RGB fényeffekt, Intel® XMP 3.0 tanúsítvány

Kingston FURY Impact DDR5 (CAMM2)

Kisebb kivitel, nagyobb kapacitás: A kétcsatornás üzemmódú memóriamodul kompaktabb, kevesebb energiát fogyaszt, miközben nagyobb kapacitást és sebességet kínál – ideális notebookok, gamer laptopok és mobil munkaállomások felhasználói számára.

A kétcsatornás üzemmódú memóriamodul kompaktabb, kevesebb energiát fogyaszt, miközben nagyobb kapacitást és sebességet kínál – ideális notebookok, gamer laptopok és mobil munkaállomások felhasználói számára. Kapacitás: 32 GB

XS1000 külső SSD

Új szín: Új, piros változatban az élet megbecsült pillanatainak stílusos formában történő megőrzéséhez.

Új, piros változatban az élet megbecsült pillanatainak stílusos formában történő megőrzéséhez. Interfész: USB 3.2 Gen 2

USB 3.2 Gen 2 Sebesség: 1050 MB/s olvasás, 1000 MB/s írás

1050 MB/s olvasás, 1000 MB/s írás Kapacitások: 1 TB, 2 TB

Kenting Bay (kódnév) PCIe 4.0 NVMe SSD

Exkluzív ízelítő: A forgalomban még nem kapható SSD a Gen 4×4 NVMe PCIe teljesítményét nyújtja kompakt M.2 2280 formátumban.

A forgalomban még nem kapható SSD a Gen 4×4 NVMe PCIe teljesítményét nyújtja kompakt M.2 2280 formátumban. Sebesség : Szekvenciális írási/olvasási sebesség akár 6000/5000 MB/s

: Szekvenciális írási/olvasási sebesség akár 6000/5000 MB/s Kapacitások: 500 GB-4 TB

