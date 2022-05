A Precision termékcsalád 25. születésnapján a Dell Technologies bemutatta legújabb munkaállomásait.

A hibrid munkavégzés mindenki számára valami mást jelent, de mégis magában hordozza a nagy változás érzetét, és lehetőséget nyújt arra, hogy a munkavállalók átformálják a munkához való viszonyukat.

A vállalat ennek megfelelően újratervezte az eszközeit, hogy nagyobb teljesítményt, intelligens funkciókat és továbbfejlesztett biztonságot kínáljanak – mindezt kisebb és vékonyabb kivitelben, hogy jobban illeszkedjenek napjaink munkavállalóinak igényeihez.

Kreativitás, fókuszban a teljesítménnyel

A Precision termékcsalád 25 éven át a nagyobb teljesítmény és jobb felhasználói élmény etalonja volt az iparágban. A Dell a múlt hónapban bemutatta a Precision 5470-es modellt, a valaha volt legerősebb 14 colos munkaállomást, amely egyben a világon a legvékonyabb és legkisebb is. A most bemutatott, új Precision 7000 mobilmunkaállomás sorozat pedig még nagyobb teljesítményt biztosít. A legújabb hőtechnikai innovációk, a professzionális grafika, a nagy teljesítményű CPU technológiák és az új formatervezés révén az új Precision modellek igazán kiemelkedők. Ezek a munkaállomások tökéletesek a nagy teljesítményt igénylő munkaterhelések – VR/AR, MI/ML, összetett 3D CAD, kreatív szerkesztőszoftverek és adatkezeléses alkalmazások – egyszerű futtatásához.

A Dell Precision mobil munkaállomások először érhetők el 16 colos méretben, így kiemelkedő vizuális élményt nyújtanak, miközben teljesítmény terén nem kötnek kompromisszumot. A Precision 7670 egyedülálló módon két gépházzal választható – vékony és teljesítményorientált kivitelben kapható, – hogy az eszköz a lehető legjobban illeszkedjen a mindennapi használathoz. A két gépházváltozat rugalmasságot, méretezhetőséget és konfigurálhatóságot kínál. Lehetővé teszi, hogy a 7670-et a teljesítményigényeinkhez igazíthassuk, beleértve a különféle processzorokat és videókártyákat, a memóriát, a gyönyörű képernyők választékát (köztük az érintőpaneles, új OLED UHD+ képernyőt) és a különféle tárolási lehetőségeket.

A még több képernyőfelületet igénylők számára készült az új Precision 7770, a világ legerősebb 17 colos mobil munkaállomása, amely a portfólió legnagyobb skálázhatóságát kínálja, és asztali számítógéphez hasonló teljesítményt nyújt a sokat utazó szakemberek számára. Mind a Precision 7670, mind a 7770 az Intel legerősebb processzoraira épül, akár 12. generációs Intel® Core™ i9 processzorokkal, új 16 GB-os NVIDIA RTX™ A5500 videókártyával, és akár 128 GB-os DDR5 memóriával is elérhető.

Szabadalmaztatott memória

Az új Precision modellek lesznek az első olyan munkaállomások, amelyek egy új, Dell által szabadalmaztatott DDR5-memóriát, az úgynevezett CAMM (Compression Attached Memory Module) memóriát tartalmazzák. A CAMM egy vékonyabb gépház-kialakítást tesz lehetővé anélkül, hogy csökkenne a teljesítmény. A CAMM-modul fizikailag is hozzáférhetőbbé teszi a rendszert helyszíni javítások és konfigurálás céljából. A kezdetben CAMM-mel ellátott Precision 7000-es sorozat nem sokkal később hagyományos SODIMM-modulokkal is elérhető lesz.

A biztonság az első

Az új Precision 7000 sorozatú mobil munkaállomásokban olyan új biztonsági funkciók jelennek meg, amelyek segítenek megakadályozni, hogy a felhasználók munkájának eredménye idő előtt nyilvánosságra kerüljön. Mind a Precision 7670, mind a 7770 egyedi biztonsági elemekkel rendelkezik, amelyek segítenek megakadályozni az eszközökhöz való illetéktelen hozzáférést és a behatolást. Ezek közé tartozik a behatolásérzékelés, az akkumulátor eltávolításának észlelése, érintéses és érintés nélküli intelligenskártya-olvasók, hagyományos és FIPS ujjlenyomat-olvasók, valamint a bejelentkezés biztonságát szolgáló infravörös kamera.

Hatékony munkavégzés a Dell Optimizerrel

A Precision 7000-es sorozat számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek segítik a hatékony munkavégzést. A Dell Optimizer for Precision egyedülálló jelentéseket készít és elemzéseket kínál, továbbá a médiatartalommal dolgozó alkalmazásokra optimalizálja az alkalmazásteljesítményt. Az új Intelligent Privacy funkcióknak köszönhetően a felhasználók elrejthetik a képernyőről a bizalmas adatokat, és a számítógép automatikusan elsötétül, ha a felhasználó félrenéz. Így a megoldás egyszerre óvja az adatokat és takarékoskodik az energiával. A Dell Optimizer a világ első olyan szoftvere, amely egyszerre több hálózathoz is kapcsolódik,5 azaz a felhasználó egyszerre két vezetékes vagy vezeték nélküli hálózathoz is kapcsolódhat a gyorsabb adatátvitel és letöltések érdekében. A Dell Optimizer továbbfejlesztett zajszűrést biztosít, amely érzékeli a felhasználó környezetét, és tovább csökkenti a nem kívánt háttérzajt mind a felhasználó, mind a hívás további résztvevői számára.

A Precision mobil munkaállomások az Dell Technologies új csomagolásában érkeznek, amely teljes egészében újrahasznosított vagy megújuló anyagokból készült.

Az iparág legbiztonságosabb kereskedelmi célú számítógépei,3 az új Latitude és Precision eszközök mind szoftveres, operációs rendszer feletti védelmi rendszereket, mind hardveres, az operációs rendszer szintje alatti védelmet alkalmaznak, hogy megvédjék az eszközöket a jelenlegi és a jövőbeni fenyegetésektől.