Mobilfotós kiállítás nyílt a Magyar Nemzeti Múzeumban

Megnyílt a Huawei Next Image mobilfotós kiállítása.

A World Press Photo kísérő tárlatán hat kategóriában, a magyar szakmai zsűri által választott legjobb amatőr, okostelefonnal készített pályaművek, valamint profi fotográfusok szintén mobillal készült képei láthatók szeptember 24. és október 25 között a Magyar Nemzeti Múzeumban. A kiállítás fókuszában 2020 különleges nyara áll, a fotósok arra keresték a választ, hogyan változott meg a világ idén. Mennyiben mutat mást ezen a nyáron egy vízpart, egy erdő vagy egy távoli város. Mit kezdtek az emberek magukkal, és hogyan élték meg a hosszú hónapok után visszakapott, de a korábbinál mégis korlátozottabb szabadságot.

Díjnyertes magyar fotográfusok

Lehet–e egymástól 1,5 méteres távolságban strandolni? Mennyire látszik a Jupiter az éjszakai égbolton az Ipoly felett? Milyen élmények várnak minket, ha tényleg több a Balaton és kevesebb az Adria? A Word Press Photo kísérő kiállításán díjnyertes magyar fotográfusok és amatőr fotósok mutatják meg, mit jelentett nekik e rendhagyó nyár a saját mobiljuk kameráin keresztül.

A Huawei Next Image vezérgondolata az volt, hogyan változott meg a világ idén. Mennyiben mutat mást ezen a nyáron egy vízpart, egy erdő vagy egy távoli város. Mit kezdünk magunkkal, és hogyan éljük meg a hosszú hónapok után visszakapott, de a korábbinál mégis korlátozottabb szabadságot. A kiállítás a vállalat nemzetközi mobilfotós versenyének legjobb magyar alkotásait vonultatja fel hat kategóriában, amely egyben a mobilfotózás művészi lehetőségeit is felvillantja.

„A kiállítás egyik nem titkolt célja az volt, hogy megmutassuk a mobilfotózásban rejlő művészi lehetőségeket. A technológia fejlődésével a zsebünkben lapuló eszköz nemcsak a pillanat megörökítésére alkalmas, hanem bárkiből fotóművész válhat általa”

– mondta Trubek Zsuzsa, a Huawei Technologies Hungary pr-menedzsere.

A kiállítás fotói és művészei

A Huawei Next Image nemzetközi mobilfotós pályázatának magyar nyerteseit (Varga László – Near, Far; Kiss Adrienn – Good Night; Horváth Edit – Hello, Life; Tompa Attila – Faces; Lovas Sára – Storyteller; Nagy Réka – Live Moments (videó)) több mint 7000 versenyző alkotásai közül választotta ki a zsűri. A kiállításon a magyar díjazottak képeit és videóit láthatjuk profi fotográfusok – Hajdú D. András, Pályi Zsófia, Potyó Imre, Sopronyi Gyula, Stiller Ákos,– szintén mobiltelefonnal készített felvételeivel kiegészítve.

Hajdú D. András a Storyteller kategóriában készített képeket. „Lovaglás, lustálkodás, dinnyeevés, tollasozás és tikkasztó hőség. Idén a járvány bezárt bennünket az országba, de a gyerekek köszönték szépen és remekül érezték magukat a nagyinál, az osztrák határtól egy kőhajításnyira. Az ő mindennapjaikból hoztam el pillanatokat.”

Pályi Zsófi a sajkodi strandon, a füredi Tagore sétányon, a kisoroszi Szigetcsúcson, és a füredi Bocsár dűlőn egy nyugágyban készítette el a Helló, Élet kategória képeit.

Potyó Imre éjszaka cserkészett témák után. Portyára induló kaszáspókot, fűszálon pihenő szitakötőt, az Ipolyon tükröződő Jupitert, és a Börzsöny felett kirajzolódó Göncölszekeret is láthat, aki a Jó Éjszakát kategória képeit böngészi.

A „sportok királynője”, vagyis az atlétika ihlette meg Sopronyi Gyulát, aki az augusztusi 125. magyar atlétikai bajnokságon készített képeket. Különleges látásmódja teljesen új perspektívába helyezi a Közel, s távol kategória fotóit.

Több Balaton, kevesebb Adria – adta ki a jelszót az idei nyaralási szezonra a politika. Stiller Ákosnak több sem kellett, hol a Balaton partján, hol a Balatonban, de mindig szigorúan a Magyar Tenger közvetlen közelében készítette el képeit a zsúfolásig telt tó Arcairól.

A Huawei Next Image kiállítás a World Press Photo kísérő kiállításaként szeptember 24. és október 25. között a Magyar Nemzeti Múzeumban látogatható 2100 Ft-ért. Diákok és nyugdíjasok kedvezményes, 1000 Ft-os áron, míg a nagycsaládosok 4400 Ft-os áron vásárolhatják meg jegyüket a World Press Photo-ra, valamint a Huawei Next Image kísérő kiállításra.

A kiállítás alkotói:

Pályi Zsófia

2007-ben az ELTE kommunikáció-portugál, majd 2010-ben a MOME fotográfia képzésén szerzett diplomát. 2006-2014 között az Origo hírportál fotóriportere volt. Jelenleg szabadúszó fotográfusként tevékenykedik, többnyire magazinoknak, kulturális intézményeknek dolgozik. Többszörös sajtófotó díjas, Pécsi József fotóművészeti ösztöndíjas, LensCulture finalista. Kedvelt területe a dokumentarista fotográfia, a portré és a megrendezett fotó.

Sopronyi Gyula

1997 és 2011 között 17 alkalommal díjazták munkásságát a Magyar Sajtófotó Pályázaton és kétszer nyerte el az Év Fotóriportere díjat, 2011-ben Balogh Rudolf¬ díjjal tüntették ki. Többek között olyan külföldi sajtóorgánumoknak készített anyagokat, mint a The New York Times, COLORS Magazine, Huffington Post. Közel¬keleti háborús konfliktusokról tudósító képei élénk nemzetközi figyelmet kaptak. 2011 és 2013 között az ENSZ Menekültügyi Hivatalának fotósa volt. 2015-ben elnyerte az először meghirdetett Robert Capa Nagydíj ösztöndíját Kilencven perc című sorozatáért. 2018-tól a 24.hu Fotó és Videórovat vezetője.

Hajdú D. András

A Budapesti Metropolitan Egyetem fotóriporteri tagozatán óraadó tanár, a Nikon magyarországi nagykövete. Munkáival eddig huszonhat díjat nyert a Magyar Sajtófotó Pályázaton, közöttük háromszor kapta meg a nagydíjat. Az elmúlt hat évben kétszer is elnyerte a rangos amerikai Pictures of the Year (POYi) fotópályázat díját képriportjaival. Három alkalommal nyerte el a Pécsi József Ösztöndíjat, 2012-ben a Robert Bosch Alapítvány ösztöndíját, továbbá kétszer a Hégető Honorka multimédia nagydíját. 2013-ban elsőként lett Hemző Károly-díjas. 2018-ban Minőségi Újságírásért díjat kapott egy komplex multimédiás cikksorozatért, majd 2019-ben Robert Capa Nagydíj Ösztöndíjban részesült. 2020-ban az év fotóriporterének választották.

Potyó Imre

Környezetkutató, természetfotós, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa.

2018-ban az Év Természetfotósa, a Varázslatos Magyarország pályázat kétszeres fődíjasa, a világ legrangosabb természetfotós pályázatán – a Wildlife Photographer of the Year-en – pedig már 4 képpel szerepelt sikerrel. A Sony World Photography Awards Magyar nemzeti díját kapta meg 2015-ben. Három éve vezeti az Élet és Tudomány folyóirat Beszélő képek rovatát, rendszeresen ír a Varázslatos Magyarország magazinba is. Szívügye az ismeretterjesztés, ezért számos vetítettképes előadást is tart iskolákban, jeles napokon, klubokban, rendezvényeken. Gyakran szokatlan, merész perspektívában, széles látószöggel készült közeli vagy közgyűrűkkel felszerelt szuper makró képeket készít, a természetfotósok előtt is alig ismert fajokat örökít meg.

Stiller Ákos

2007-től 10 éven keresztül volt a HVG fotóriportere, az évek során több mint 20 sajtófotó díjat nyert, többek között a legjobb 30 év alatti fotóriporternek járó díjat, és a Munkácsi Márton különdíjat a legjobb kollekcióért. Munkája során bevezette és éveken keresztül fotózta és szerkesztette a Nagyítás Fotógalériát, amin keresztül kialakult elköteleződése a nagyobb lélegzetvételű dokumentarista képriportok iránt. 2014-ben kiválasztották a World Press Photo által szervezett Joop Swart mesterkurzusra, a tanyavilágot bemutató sorozatával 2015-ben pedig első díjat nyert a Pictures of the Year International (POYi). Jelenleg szabadúszóként készít fényképeket többek között a New York Times, National Geographic, Bloomberg, Washington Post , CNN, Spiegel, Stern, Wall Street Journal, Le Figaro, Le Monde és a portfolio számára.