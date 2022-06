Közel 1500 fejlesztő fesztiválozott együtt a nemzetközi Craft Conference-en

Kódolói újdonságok, agilis csapatépítés, modern menedzsment fogások és a legfrissebb technológiai trendek – mindez egy helyen várta az idei Craft Conference résztvevőit.

Május végén szakmai workshopokkal indult a program, június első két napján pedig többek között a NASA, a Google és a Spotify nagyágyúinak vagy éppen a Continental, a Microsoft és a Shapr3D magyar szakértőinek inspiráló előadásait hallgathatta meg a tanulni vágyó közönség. A kihagyhatatlan tudásbombát vállalati standok, kapcsolatépítő buli, dodzsem pálya és konferencia koktélok tették felejthetetlenné a Vasúttörténeti Park csodás díszletében. A Craft mára a szoftverfejlesztők megkerülhetetlen szakmai és közösségi platformjává nőtte ki magát a régióban, ezzel pedig Budapestet is előkelő helyre pozícionálja az európai techtérképen.

Közel 80 előadó, 5 színpad és 2 virtuális előadói tér, számos kihagyhatatlan workshop – elképesztően sok tudást és még több izgalmas programot sűrített csupán 4 napba az idei Craft Conference. Közép-Európa egyik legnépszerűbb techfesztiválja két évre az online térbe kényszerült, de idén május 31. és június 3. között végre ismét személyesen találkozhattak a szoftverfejlesztéssel foglalkozó junior és szenior szakemberek, valamit az IT-területen tevékenykedő projektmenedzserek, közép- és felsővezetők. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy nem csak a szervezők várták nagyon az idei Craft-élményt: 32 országból közel 1500 szakember vett részt a fesztiválon, a budapesti Vasúttörténeti Parkban követték az előadásokat és a kapcsolódó programokat – míg több százan online kapcsolódtak be.

„Nagyon büszkék vagyunk, hiszen a május végi Craft már kőbe vésve szerepel minden, technológiai területen dolgozó közép-európai fejlesztő naptárában, és azt is látjuk, hogy a világ egyre több pontjáról érkeznek a résztvevők. Ez nem csak nekünk nagy dolog, de Budapestet is felteszi a képzeletbeli techtérképre: szinte minden előadó azzal indít, mennyire szereti ezt a gyönyörű várost, a kultúrát és persze a gasztronómiát”

– mondja Baccifava Médea, az eseményt szervező CraftHub egyik alapítója.

A legfrissebb techtrendek egy helyen, a legjobbaktól

A Craft Conference egyedülállóan sokszínű előadói gárdájával vonzza a fejlesztői közösséget évről évre, és ez idén sem volt másként. A Google, a NASA vagy az eBay szakemberei mellett a szervezetfejlesztő guruk, coach-ok, a kódolás és a legújabb technológiák mesterei is megosztották gondolatébresztő és azonnal gyakorlatba ültethető tippjeiket. A provokatív szakmai szemléletéről híres Kevlin Henney a nem funkcionális kódolás rejtelmeibe vezette be a nézőket, Kelsey Hightower a szoftverellátási lánc biztonságának eszközeiről beszélt, de szó esett a mesterséges intelligencia szerepéről az adaptív szervezetépítésben és az is kiderült, hogy a DevOps eszközei hogyan támogatják a mobilapplikációk fejlesztését, monitorozását és frissítését, vagyis a kiváló felhasználó élményt. Számos prezentáció fókuszált a technológia jelentőségére az üzleti eredmények elérésében: a Tesco Technology előadója elmagyarázta, hogyan segítik őket saját fejlesztéseik a fogyasztók magasabb minőségű kiszolgálásához – és térülnek meg többszörösen.

Az inspiráló előadások arra is rámutattak, hogy a kiváló kódolói tudás vagy egy sikeresen piacra dobott termék korántsem elég a hosszú távú boldoguláshoz: érdemes nagy hangsúlyt fektetni a folyamatos szakmai továbbképzésekre, valamint a soft- és vezetői kompetenciák tudatos fejlesztésére. Smruti Patel arról számolt be, hogy a feladatok közötti helyes priorizálás mennyire meg tudja dobni a csapatok teljesítményét, de a tapasztalt szervezeti szakértők azt is megosztották, hogyan képes a rendszerszintű empátia növelni az eredményességet. Gyakorlati példákból itt sem volt hiány, Maryam Umar olyan módszert mutatott, mely az együttműködést és egymás megértését segíti: egy közös helyiségbe kihelyezett táblán munkatársai megoszthatták, milyen körülmények között tudnak a legjobban dolgozni, mi motiválja őket, milyen nehézségekkel küzdenek vagy éppen mivel szeretnek foglalkozni a szünetekben és a szabadidejükben. A konferenciaprogramot kiválóan kiegészítette a tematikusan illeszkedő workshop-sorozat, mely az elhangzó előadásokhoz nyújtott behatóbb, részletesebb tudásanyagot például a magas teljesítményű csapatok építése vagy a Kubernetes technológia legfrissebb újdonságai kapcsán.

Élőben vagy az éterben – óriási élmény a Craft

Az előadói gárda mellett a Craft Conference nagy erénye, hogy a szakmai tudást páratlan kapcsolatépítési lehetőségekkel, közösségi programokkal és élményekkel párosítja. Az idei résztvevők megismerkedhettek a konferenciaszponzor cégekkel és az általuk kínált pozíciókkal, a dodzsem pályán vagy a kisvasúton kapcsolódhattak ki a szünetekben vagy kötetlenül diskurálhattak a szakmáról a networking bulin. A Craft tehát idén sem okozott csalódást, ráadásul sikerült tökéletesen egyesítenie az online konferenciák és a személyes részvétellel zajló szakmai találkozók legjobb tulajdonságait.

„Bármennyire is örültünk annak, hogy végre visszatérhettünk a világjárvány előtti hagyományos rendezvényformátumhoz, nagyon fontosnak tartottuk, hogy azoknak a craftozóknak is maradéktalan élményt és hasznos szakmai útravalót tudjunk nyújtani, akik ezúttal nem tudtak velünk tartani. Bármikor kérdezhettek az előadóktól, csak úgy, mint a helyszínen, virtuálisan látogathatták a kiállítók standjait és velük játszhattak a nyereményekért. Már-már úgy érezzük magunkat, mint egy nagy család, akik mintha csupán néhány nap kihagyás után találkoznának egymással – az új arcokat pedig mindig örömmel látjuk”

– meséli Baccifava Médea.