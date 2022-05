IoT megoldások kiállítását és versenyét szervezik Budapesten

IoT megoldások kiállítását, konferenciáját és versenyét rendezi meg második alkalommal a MOHAnet Mobilsystems Zrt. 2022. május 25-26-án.

A Yettel IoT Live Show-n 26 hazai és külföldi cég, köztük a Yettel, az Albacomp, a Konica Minolta mutatja be „okos megoldását” az újpesti UP Rendezvénytérben. Az esemény egyik izgalmas pontjának az IoT Nagydíj ígérkezik, amelyen számos vállalat méri össze M2M fejlesztését. A győztes megoldásról szakmai zsűri dönt.

Az IoT megoldások egyértelműen az életünk részévé váltak, a privátszférában és a munkakörnyezetben is egyre több az olyan alkalmazás, amely online, a gépek kommunikációja által nyújt segítséget vagy támogatást a hétköznapokban. Idén második alkalommal rendezi meg a MOHAnet Mobilisystems Zrt. 2022. május 25-26-án a Yettel IoT Live Show elnevezésű szakmai kiállítást, konferenciát és versenyt, amelynek az a célja, hogy bemutassa és népszerűsítse a hazánkban elérhető, különböző iparágakban megjelenő IoT és ipar 4.0 megoldásokat.

A technológiai fókuszú, üzleti rendezvényre összesen 26 vállalat hozza el legújabb IoT fejlesztését, de a kiállítás mellett számos szakmai előadás is várja az érdeklődőket az UP Rendezvényházban. Az esemény részeként kerül sor a Yettel IoT Live Show Megoldás-szállítói Versenyére is, amelyre a kiállítók mellett bármely piaci szereplő beadhatja pályázatát. A nevezők a helyszínen, egy külön szekcióban, saját kiállítói pulton mutathatják be megoldásukat. A Yettel IoT Live Show Nagydíj összdíjazása 3 millió forint, amelyről szakmai zsűri dönt, ráadásul az első három helyezett ősszel, a Yettel Next elnevezésű exkluzív rendezvényre is eljuthat az esemény főtámogatójának jóvoltából. Emellett egy különdíjat és egy közönségdíjat is kiosztanak a szervezők.

„Az IoT Live Show egy technológia rendezvény, amely szakít a hagyományos iparági kiállítások felépítésével. Az eseményen egy iparágat legfeljebb két vállalat képviselhet, ezáltal a kiállítói réteg nem kizárólag egy szektorra fókuszál, így számos területbe betekintést nyerhetnek az esemény látogatói. A kiállítóinkban az a közös, hogy mindegyik társaság az IoT technológiát alkalmazza”

– tájékoztatott Havasi Zoltán, a MOHAnet Mobilsystems Zrt. vezérigazgatója.

A MOHAnet a rendezvény főszervezőjeként elkötelezett az értékteremtés és a minőségi IoT szolgáltatások iránt. Kezdeményező szerepet vállalunk az IoT technológia hazai képviselőinek aktív népszerűsítésében, ennek érdekében megalapítottuk a Dolgok Internete Szakmai Közösséget, a DISZK-et, valamint eltökéltek vagyunk az egyes megoldások alkalmazási területeinek megismertetésében is.

„Az NMHH legfrissebb mobilpiaci jelentése alapján a Yettel 40%-os részesedéssel Magyarországon piacvezető az aktív M2M kártyák területén. A pozíciónk további erősítéséhez elengedhetetlen a releváns mobilhálózati képességek biztosítása és, hogy további új, innovatív partnerekkel lépjünk kapcsolatba és bemutathassuk szolgáltatásainkat. Ennek kitűnő fóruma az IOT Live Show.”

– mondta el Fülöp Gábor, a Yettel Magyarország üzleti értékesítési és marketing igazgatója, a Yettel IoT Live Show zsűribizottságának elnöke.

A Yettel IoT Live Show-ra a belépés ingyenes, mindössze egy előzetes regisztrációra van szükség, amelyet a látogatók a www.iotliveshow.hu honlapon tehetnek meg. A rendezvény online is követhető lesz, amelyre szintén a weboldalon jelentkezhetnek az IoT megoldások iránt érdeklődők.

A rendezvényen az alábbi cégek vesznek részt kiállítóként:

Albacomp RI Kft., AxxonSoft Hungary Kft., BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H., CASON Mérnöki Zrt., Chameleon Smart Home Zrt., Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH, Gamma Labor Kft., IFUA Horváth & Partners Kft., Innoskart Digitális Klaszter, IMM-Data Kft., IoT Hungary Kft., Konica Minolta Magyarország Kft., Lingemann Hungary Kft., M2Mcom Kft., Macro Budapest Kft., MOHAnet Zrt., Nextent Informatika Zrt. & Smart Hotel Solution Zrt., OrthoGraph Kft., Rubin Informatikai Zrt., S&T Consulting Hungary Kft., Seacon Europe Kft., Smart Lynx Kft., Streamnet Zrt., SuperiorPentest Informatikai Biztonsági és Tanácsadó Kft., SURVIOT Monitoring Kft., ZANE systems Kft.