Egy lépéssel közelebb kerültünk a jövőhöz

Európa legnagyobb jövőfesztiválja, a Brain Bar idén először az online térbe költözött. Világhírű gondolkodók a saját otthonaikból adtak kapaszkodót ahhoz, hogyan jöhetünk ki erősebben a vírushelyzetből, miképp állhat talpra a gazdaság, és hogyan tehetjük a legtöbbet a környezet védelméért.

A Brain Bar idén a digitális térben „repítette” Budapestre a világ lángelméit. A 2020-as virtuális esemény megtartotta interaktív jellegét: a több mint 40 előadó közel 20 különböző országból csatlakozott be és készségesen válaszoltak a nézők által feltett kérdésekre is vagy nyitottak vitát a jövőt alakító témákban. Az izgalmas előadásokat több tízezren követték a három napos esemény során.

A világ jelenlegi legnagyobb gondolkodói, kiemelkedő szakemberek beszéltek olykor nagyon is megosztó problémákról: David Sloan Wilson evolúcióbiológus a tudomány és a vallás közötti átjárható útról értekezett, Nancy Poleon personal branding szakértő a jövő női vezetőnek adott tanácsokat személyes márkájuk építéséről, Dr. Hannah Critchlow neurológus pedig a szabad akarat illúziójáról rántotta le a leplet prezentációjával.

A jövőfesztivál idei programjában először kaptak helyet magyar nyelvű előadások, olyan ismert hírességek kaptak helyet a Brain Bar színpadán, mint Hosszú Katinka, Sebestyén Balázs vagy Kajdi Csaba. A hazai előadók palettáját női innovátorok is gazdagították, a könyvkiadásban úttörő Jentetics Kinga, vagy a protézisrobotika szakértője Vas Alexa.

A vírushelyzet szintén a főbb témák között szerepelt. A magyar gazdaság helyzetét György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár elemezte. Aliya Hamid Rao a munkaerőpiac kihívásai és a nemek gazdasági egyenlőségének irányából közelítette meg a kérdést. Dr. Robert C. Castel izraeli biztonságpolitikai szakértő eközben az átalakulóban lévő hatalmi viszonyokat elemezte, majd a legnagyobb politikai játékosok jövőjébe nyújtott betekintést.

A programban a környezetvédelem legfontosabb kérdései is napirendre kerültek, hiszen a Brain Bar tavalyi felmérése alapján az Y és Z generáció körében ez az egyik aggasztó probléma. Izgalmas vita alakult ki a húsevés etikusságáról Moldován András, a sertésmogul és Bergovecz László, a Magyar Vegán Egyesület elnöke között. A városok élhetőbbé tételéért harcoló Lőrinczi István a permakultúrát népszerűsítette, amelynek elsajátításával zöldebbé és hulladékmentessé tehető az életterünk és betondzsungelből is élhetőbb várost tudnánk alakítani.

Egy igazán megosztó nagyágyú, a kritikus gondolkodásáról ismert professzor Bjørn Lomborg szkeptikus klímapolitikai álláspontjának adott hangot. A tudományos ismeretterjesztő írásairól és a Discovery Channel Daily Planet című műsorából ismert Ziya Tong pedig a szemünk elől rejtett valóságokról rántotta le a leplet.

Az idei Brain Bar jövőfesztivál előadásaiba több ezer néző kapcsolódott be a digitális térben az elmúlt három napban. Az ingyenes előadások között a Future Jobs online állásbörzéje várta az álláskeresőket, akik nagyvállalatok meghirdetett pozícióinak kínálatából válogathattak. A fesztiválon mutatták be a még ötletfázis előtt álló, jövő (startup) vállalkozóit támogató New Generation of Founders elnevezésű kezdeményezést, olyan tehetségekre fókuszálva, akik nagyban formálhatják a jövő gazdasági és társadalmi folyamatait – erről Agnieszka Hryniewicz-Bieniek, a Google for Startups igazgatója beszélt.