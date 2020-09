Teljes a Budapest Design Week programja

Kisfilmek hazai designerekről, képes cikksorozattal bejárható stúdiók, videók a koronavírus-helyzetre adott design megoldásokról – teljesen megújult honlappal várja az érdeklődőket a Budapest Design Week. Magyarország legjelentősebb design eseménye, október 1. és 11. között hibrid formában jelentkezik, azaz a programok jelentős része az online térben valósul meg. A rendezvény egyik fő platformja idén a fesztivál megújult honlapja lesz, ahol mostantól folyamatosan frissülő tartalmak várják a design iránt érdeklődőket.

Megújult a Budapest Design Week honlapja, ahol meghatározott témák köré rendezve, kulcsszavakkal található meg minden program. A fesztivált, melynek központi témája a körforgásos gazdaság (circular economy), idén 17. alkalommal szervezi meg a Magyar Formatervezési Tanács – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának finanszírozásával. A fesztivál idén is a Magyar Formatervezési Díj és a Design Management Díj átadásával indul október 1-jén, a díjazottak munkáit online kiállításon nézhetik meg az érdeklődők.

A Budapest Design Week programjainak gerincét idén a saját fejlesztésű online tartalmak adják. Videósorozat mutatja be azokat a vállalkozásokat és kezdeményezéseket, melyeknél stratégiai szerepet játszik a körforgásos gazdaság, valamint azokat a kreatívipari megoldásokat is, melyeket a járványhelyzet hívott életre. A kisfilmek a 3D-s nyomtatóval készült arcvédő pajzsok mellett számos közösségi designkezdeményezést is bemutatnak, mint például Mautner Zsófia gasztroblogger és Hitka Viktória grafikus Karantén Kantin szakácskönyvét, vagy a Histheory szimulációs társasjátékot, melynek készítői most a koronavírus-járványt modellezték, és kidolgozták a lehetséges végkimeneteleit.

A Budapest Design Week egyik legnépszerűbb programeleme rendszerint a Nyitott Stúdiók. Idén a hibrid koncepcióhoz igazodva a műhelyek a saját szervezésű online vagy offline programok mellett a honlapon elérhető, képes cikksorozatban engednek betekintés a mindennapjaikba. Idén többek között a THERAINCOAT környezettudatos esőkabát alapítója Földi Petra, vagy a humoros és vidám kerámiáiról ismert Botos Balázs műhelytitkait ismerhetjük meg. A Touch Me Not legújabb kollekciójával a Prezent shopban ismerkedhetnek meg az érdeklődők, de a tervezők, Bilau Dea és Sáhó András online műhelylátogatással is készülnek.

A Nincs kiszállás! design körforgásban című online kiállítás a körkörös gazdasági modellben rejlő lehetőségeket kutatja: olyan hazai projekteket mutat be, melyek elkötelezettek a körforgásos modell követésében, részben vagy egészben megújuló erőforrásokat alkalmaznak, így a szűkös erőforrások folyamatos körforgásban tartásával akár a hulladékmentes előállítást is biztosítani tudják. Tervezési módszerükre jellemző, hogy innovatív technológia megoldásokat keresnek, a tartós design személetét követik, fontos számukra a meghosszabbított élettartam és a magasabb hozzáadott érték teremtése. A kiállításon nagyléptékű, gyártói egységgel rendelkező vállalkozások, K+F fókuszú vagy urbanisztikai projektek bemutatása mellett designerek és tervezőstúdiók egyéni projektjei, márkái is láthatók lesznek. Szintén a virtuális térben lesz látható a „75 év – 75 szék” című életmű kiállítás, mely Vásárhelyi János bútortervező, a magyar bútorgyártás – azon belül a székgyártás – történetének egyik legjelesebb tervezőművészének alkotásait mutatja be.

A Hungarian Fashion & Design Agency a Budapest Design Week szakmai partnereként a „360 Design Budapest” nevű programsorozattal várja október 8. és 10. között a design iránt érdeklődőket. A résztvevők online és offline kiállításokon, virtuális sétákon és tárlatvezetéseken ismerkedhetnek meg a magyar kortárs design kiemelkedő alkotóival és termékeivel. A Budapest Design Map is online frissül tovább; a térképre felkerülő üzletekről cikksorozat is készül.

A designhet.hu felületén a szervezők folyamatosan bővülő programkínálattal várják az érdeklődőket. A saját szervezésű programok mellett itt értesülhetnek a látogatók a Budapest Design Week befogadott, de a rendezvény hivatalos programjaként futó eseményekről is. A külső partnerek által szervezett programok főként kiállítások és workshopok lesznek sokszínű tematikával. Az érdeklődők válogathatnak a hazai tervezői workshopok közül, nagyvállalati design előadásokból, vagy akár gasztro programon is részt vehetnek.

További információ: www.designhet.hu