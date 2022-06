A Műegyetem új szintre emeli a nemzetközi pályázati partnerkeresést

Különleges nemzetközi szakmai programmal várja a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem az innováció iránt érdeklődőket a Balatonfüredi Tudáscentrumban.

A június 17-i I. BME Kompetenciavásár azzal a céllal jött létre, hogy nemzetközi megjelenési és kapcsolatépítési lehetőséget biztosítson kezdő és tapasztaltabb kutatócsoportok, magyar és külföldi cégek és az akadémiai szereplők részére, valamint segítse a tudományos együttműködéseket, illetve a Horizon Europe kutatási pályázatokban való sikeres részvételt.

Közel 100 milliárd eurós kutatási és innovációs keretprogramot indított az Európai Bizottság 2021-ben, “Horizon Europe” néven. A keretprogram 7 éve alatt több ezer pályázati felhívás jelenik meg az európai kutatás legizgalmasabb témáiban az innovatív műanyagoktól, az áttörést jelentő orvosi technológiákon át az önvezető autókig.

Az új európai kutatási témák új partnerkeresési stratégiát igényelnek. A pályázatokra szerveződő nemzetközi konzorciumok több tudományág és szakterület együttműködését igénylik és nemcsak kutatók, hanem céges partnerek, kis- és középvállalatok, szakmai szervezetek vagy akár önkormányzatok részvételére is szükség van. Nem elég azonban egy jó ötlet vagy a megfelelő szakértelem, a pályázati részvételben kulcskérdés a nemzetközi láthatóság és az együttműködő partnerek megtalálása. Ezért a Műegyetem a pályázati partnerkeresés új stratégiájának szükségességét felismerve, számos módon támogatja kutatói nemzetközi láthatóságát és az ipari szereplőkkel, szakmai szervezetekkel való kapcsolatteremtést. Ez a célja az Egyetem első alkalommal szervezett nemzetközi partnerkereső rendezvényének, a BME Competence Fairnek is.

A partnerkereső rendezvények műfaja egyre népszerűbb az európai színtéren. Amiben a Műegyetem Competence Fair/Kompetenciavásár rendezvénye különleges – amellett, hogy magyar egyetem elsőként szervez nemzetközi matchmaking rendezvényt – az az, hogy jelentősen megkönnyíti a partnerkeresés egyébként nehéz műfaját a résztvevők számára, legyen szó gyakorlott pályázókról, karrierjük elején álló kutatókról vagy nemzetközi színtéren kevés tapasztalatot szerzett vállalati szereplőkről.

Az izgalmas szakmai program és az online kapcsolatteremtést elősegítő innovatív networking mobilapplikáció használata lehetőséget teremt arra, hogy a résztvevők között a közös érdeklődés alapján szakmai beszélgetések induljanak el és a különböző kutatási területek, szakterületek összekapcsolódhassanak.

Mindemellett a BME kutatói láthatóságának kiemelt támogatására az Egyetem létrehozta a competence.bme.hu oldalról angol nyelven elérhető Kompetenciatérképet. A Kompetenciatérkép a műegyetemi kutatók és kutatócsoportok szakértelmét és eredményeit teszi közzé potenciális pályázati és ipari partnerek számára és számos funkcióval, köztük Horizon Europe kulcsszavas kereséssel, jelentősen megkönnyíti a megfelelő pályázati konzorciumokhoz való kapcsolódást.

A Műegyetem már az előző keretprogramban (2014-2020) működő Horizon 2020 alkalmával is kiemelkedően sikeres pályázó volt: 67 pályázatot nyert el és több, mint 18 millió euro értékben kapott támogatást kutatási projektjei megvalósítására. A BME az elnyert támogatásokat tekintve a második, az elnyert pályázatok számát tekintve pedig az első legsikeresebb magyar pályázó volt. Kiemelt cél, hogy a Horizon Europe kutatási pályázatokban való sikeres részvétel erősödjön, melynek alapköve a nemzetközi hálózatosodás elősegítése és a BME kompetenciáinak láttatása.

A Kompetenciavásár szakmai rendezvényen a BME kutatói lehetőséget kapnak bemutatkozó research pitchek tartására, majd úgynevezett, breakout roomokban beszélgethetnek a kutatásuk iránt érdeklődőkkel. A szervező célja az, hogy élményszerűvé és könnyűvé tegye a kapcsolatépítést akár egy teljesen kezdő pályázó részére is, így lehetőséget ad a komoly szakmai beszélgetésre és a közös ötletelés megkezdésére egyaránt. Az online networkinget a szakmai eseményre történő regisztrációt követően egy mobiltelefonon és táblagépen is elérhető applikáció segíti, mely lehetővé teszi a résztvevők számára virtuális business cardok kicserélését, közvetlen üzenetváltást más résztvevőkkel, kutatói csoportok alkotását, vagy spontán online találkozók (meetupok) szervezését is.

Mind a rendezvény, mind a mobilalkalmazás számos lehetőséget teremt arra, hogy közös érdeklődés alapján meginduljanak azok a beszélgetések, melyek segítségével megszülethetnek a közös innovációhoz vezető ötletek. A tudományos partnerkereső eseményen lesznek komoly szakmai beszélgetések és emellett számos egyéb aktivitás a speed networkingtől kezdve a fotófeltöltésig, ami élményszerűvé teszi a kapcsolatteremtést. Az app aloldalain folyamatosan megjelennek és frissülnek a rendezvénnyel kapcsolatos hírek és információk. A nap folyamán kerekasztal-beszélgetések is hallhatóak lesznek az európai kutatásfejlesztés fontos irányairól és trendjeiről.

A Horizon Europe (2021-2027) európai pályázati program első évében a BME eddig több pályázatot nyert el, mint a H2020 keretprogram utolsó évében, többek között innovatív e-tanulási platform, kvantumtechnológia, vagy klímaváltozásnak ellenálló közlekedési infrastruktúra kutatási területén. Kiemelt cél, hogy ezzel a rendezvénnyel és kompetenciatérképpel a BME nemzetközi láthatósága erősödjön. A BME szakmai rendezvénye és az applikáció nemcsak a tapasztalt pályázati résztvevők, hanem nemzetközi láthatóságukat most megalapozó kutatók és kisebb cégek számára is értékes lehetőséget biztosít.