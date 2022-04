Elindult a fiatal kreatív fotósok versenye

A programra Európából, a Közel-Keletről és Afrikából várják a jelentkezőket. Az első körben kiválasztott 100 fiatalt neves mentorok segítik, majd közülük harmincan ötnapos, karrierjüket meghatározó workshopon vehetnek részt. A legutolsó fordulóba jutó öt diák exkluzív lehetőséget kap a Hamburg Portfolio Review-n való bemutatkozásra.

A Canon Europe idén immár hatodik alkalommal indította el az ágazat vezető tehetségfejlesztő programját, a Canon Student Development Programme-t, amely felbecsülhetetlenül értékes betekintést kínál a professzionális fényképészek világába és meghatározó szakmai rendezvényeken való részvételt.

Az edukációs program a mentoráltak fejlődésétől függően 6-12 hónapig tart, célja a fotóriporterek új generációjának kinevelése. A vizuális történetmesélőknek kínált kapcsolati háló segítségével nemzetközi szaktekintélyekből álló csapat segíti és karrierjük szempontjából fontos tudással, valamint inspirációval látja el az idei mentoráltakat.

A programra az európai, a közel-keleti és az afrikai diákokat várják, de néhány helyet fenntartanak a szakmai ajánlással rendelkezőknek. A jelentkezés időszaka március 28-tól április 29-ig tart. A beérkezett munkákat az AFP, a Getty Images és a Reuters szerkesztői bírálják el és ők tesznek javaslatot a továbbjutókra, vagyis a régió 100 legígéretesebb fiatal vizuális történetmesélőjére.

A kiválasztott 100 diákot a program szakértő mentoraival kötik össze. Június és július során három virtuális megbeszélés keretében finomítják a portfóliót és a projekt szinopszisát, különös tekintettel a különböző szerkesztési lehetőségek kihasználására és a narratív képességek erősítésére, az alkotói jegyek erősítésére.

Ezen megbeszélések alapján minden mentor megnevezi a saját legerősebb mentoráltjait és közülük 30-at egy független zsűri választ ki a program következő szakaszaira.

– mondja Finbarr O’Reilly, a program mentora és a Canon nagykövete.

„A Canon diákoknak szóló fejlesztő programja a karrierjük kezdetén járó fotográfusoknak közvetlen kapcsolatot kínál a legtapasztaltabb fotóriporterekhez, akik szívesen megosztják velük több évtizedes tapasztalataikat és a vizuális történetmeséléshez használt tippjeiket, technikáikat. A diákok az ötletelés, kutatás, koncepció-alkotás, kivitelezés, szerkesztés különböző fázisait tanulják meg, majd megoszthatják munkáikat a szerkesztőkkel és a szélesebb közönséggel. A kreatív szempontok mellett az üzleti oldalba is bepillantást nyernek – miként mutassák be és vigyék piacra munkáikat.”

A legjobb 30 diák meghívást kap a Canon rangos workshopjára, amelyet a világ egyik vezető fotóriportereknek szóló eseményéhez, a Visa pour l’Image fesztiválhoz kapcsolódva, a franciaországi Perpignan-ban rendeznek meg. A workshop kiváló alkalmat teremt az ötletek megvitatására, kapcsolatok építésére és tehetséggondozásra. A diákoknak olyan ismert fényképeszek tartanak előadásokat és gyakorlati órákat, mint például Paolo Verzone, a Canon nagykövete, aki a portrékhoz használt fénytechnikákról tart mesterkurzust.

Az utolsó előtti napon a diákok csoportos portfólió értékelésen vesznek részt, elismert iparági szakértők – többek között Benoit Baume (Fisheye), Chiara Bardelli Nonino (Vogue Italia) és Fiona Shields (The Guardian) – vezetésével, ahol lehetőségük lesz munkáik bemutatására és társaik munkáinak véleményezésére egy exkluzív, tapasztalat-megosztó fórumon. Az utolsó napon a résztvevők meglátogatják a Visa pour l’image fesztivált.

A kiválasztás utolsó szakaszában az öt döntőbe jutott diák Hamburgba utazik, Európa legújabb fejlesztési platformjára, a Hamburg Portfolio Review-ra. A három napos program alatt mindegyikük négy egyéni portfolió értékelésen vesz részt, munkáikat kiállítják a rendezvényen és számos exkluzív média-megbeszéléséken találkozhatnak az ágazat vezető szerkesztőivel. Az ezt követő hat hónap során további, hosszútávú mentorálást kapnak, emellett 2000 euró ösztöndíj és csúcskategóriás Canon felszerelés segíti karrierjük következő kreatív fázisát.

– mondja Susie Donaldson, a Canon Európáért, a Közel-Keletért és Ázsiáért felelős marketingigazgatója.

„Valami egészen különleges, a tudásmegosztás és a tehetséggondozás egyedülálló programján dolgozunk, amely önmagát viszi tovább, hiszen az elmúlt évek sikeres pályázói is visszatérnek az őket helyes irányba terelő programhoz. Mi is folyamatosan tanulunk és továbbfejlesztjük ezt a programot a kreatív közösség legjobb kiszolgálása érdekében. Így például idén újabb tevékenységeket adtunk hozzá a csomaghoz, amelyek célja, hogy tovább támogassák a diákokat karrierjük még erőteljesebb fejlesztése érdekében. Ráadásul 2019 óta az idei lesz az első év, amikor nem szól közbe a pandémia és visszatérhetnek a személyes találkozók és élmények.”

2017 óta több mint 1000 diák vett részt a programban, amelynek eredményeként igazi sikertörténetek születtek. Ksenia Kulesova 2017 óta elismert fotóriporter lett, képei többek közt a The New York Times-ban és a Wall Street Journal-ben jelennek meg; a 2018-ban pályázó Michele Spatari ma már az AFP díjnyertes fotósa, aki az elmúlt évek történetének legfontosabb mozzanatait örökítette meg – például a Covid-19 pandémiát. A programban való részvétel után mindketten Canon nagykövetek lettek.

– mondja Oláh Viktória, a Canon magyarországi marketing kommunikációs vezetője.

„Az erős versenyben többen kaptak meghívást a workshopokra is, amire külön büszkék vagyunk. A pandémia idején ez a program is online platformra szorult, de ezen a téren nagyobb a személyes beszélgetés és oktatás hatása, így nagyon örülünk, hogy újra megtartják a workshopokat a festői francia városban. Aki fotósnak készül, annak nemcsak a technikát kell jól ismerni, hanem önmagát is ismertté kell tenni, ehhez kapcsolatrendszert kell építeni és persze érvényesülni a világban, ehhez a legtöbb lehetőséget a nemzetközi porond adja. Ebben sokat segítenek a mentorok, ezért is bátorítok mindenkit, aki ezt a szakmát választja, hogy szánjon időt a pályázat összeállítására és mérettesse meg magát.”