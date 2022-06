Az LG Electronics (LG) a június elején zajló Milánói Design Héten mutatja be emberközpontú dizájnfilozófiáját.

A világ legnagyobb dizájn eseményére 188 országból érkező mintegy 377 000 látogató idén 2100 standon tekintheti meg a legújabb bútortervezési koncepciókat.

Az LG a kiállításon mutatja be Signature Kitchen Suite elnevezésű csúcskategóriás beépített megoldásait, amelyek tökéletesen integrálhatók a meglévő konyhákba, és az innovatív formatervezést a legmodernebb technológiával ötvözve hoznak új élményt a főzésben. Az LG a True to Food koncepció keretében kialakított 400 m²-es Signature Kitchen Suite standot úgy alkotta meg, hogy az hűen tükrözze, mennyire fontos az élelmiszer-összetevők értékének megőrzése egészen a tálalás pillanatáig. A látogatók a négy egyedi szekciót bejárva megtekinthetik az LG megoldásainak stílusos, kifinomult vonalvezetését. A milánói kiállítással egy időben zajlik az LG True to Food Itinerary rendezvénye a városközpontban, a Piazza Cavour téren található Signature Kitchen Suite bemutatóteremben.

Az LG a Molteni&C prémium olasz bútormárkával összefogva az LG SIGNATURE márka kompromisszumokat nélkülöző stílusát és fejlett funkcionalitását mutatja be. A partnerség révén a fogyasztók virtuálisan és fizikailag is megismerhetik az innovatív termékeket. Emellett egész héten vetítik a Hide and Seek című rövidfilmet is, melyet a MUSE Factory of Projects alapítója, a befolyásos művészeti és vizuális rendező Francesca Molteni készített, és az LG SIGNATURE márka és a Molteni&C partnerségét mutatja be.

Az LG emellett az OLED Objet Collection Easel (65Art90) és Posé (LX1) modelljeit teszi még előkelőbbé a holland prémium életmódmárkával, a Moooi-val összefogva: a Moooi jellegzetes A Life Extraordinary nevet viselő kiállítása ugyanis a legmodernebb lifestyle televíziókat ötvözi rendkívüli dizájnjaival. Az LG OLED Objet Collection a televíziózás izgalmas új irányvonalát képviseli, és tovább erősíti az LG életmód-innovátorként szerzett globális hírnevét.

A Signature Kitchen Suite beépített konyhai készülékeivel kapcsolatos további információk a koncepció weboldalán olvashatók, vagy az interaktív LG SIGNATURE virtuális bemutatóteremben láthatók a Milánói Design Hét alatt (az oldalak angol nyelven érhetők el, a bemutatott termékek elérhetősége régiónként változhat).